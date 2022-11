Ukraine-Krieg: Das ist Klitschkos Worst-Case-Szenario für Kiew

Von: Moritz Serif

Vitali Klitschko bereitet Kiew auf weitere russische Angriffe vor. Die Stadt hat bereits die Hälfte ihrer Energiekapazitäten verloren.

Kiew – Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, hat als Schwergewichtsboxer schon einige harte Kämpfe hinter sich. Jetzt droht ihm der Kampf seines Lebens, wenn Russland im Winter seine Stadt angreift. Russland „will die Ukraine ohne Ukrainer“, sagte er Politico. Seine Landsleute müssten jetzt Widerstand leisten. „Sie wollen uns einfrieren, unseren Strom, unsere Heizung und unsere Generatoren zerstören“, so der Politiker.

„Sie tun alles, um die Ukrainer zu vertreiben, aber dies [sind] unsere Häuser, unsere Städte, und wir wollen nicht weg“, fügte er hinzu. Im schlimmsten Fall, wenn die ukrainische Hauptstadt aufgrund russischer Luftangriffe auf das Stromnetz ohne Heizung dasteht und „wenn wir kein Wasser und keinen Strom liefern können“, dann „werde ich die Menschen bitten, die Möglichkeit zu prüfen, in Häuser in Dörfern und Bezirken rund um Kiew zu ziehen, wo sie Wasser und Wärme haben“, sagte er.

Das ist Klitschkos Worst-Case-Szenario, und er appelliert an die Einwohner der Stadt, dass sie, wenn sie die Stadt nicht verlassen wollen, „vorbereitet sein müssen“ und sicherstellen müssen, dass sie genügend Trinkwasser und Batterien zum Aufladen von Mobiltelefonen und anderen elektrischen Geräten vorrätig haben.

Klitschko erläuterte seine Winterpläne in seinem Büro neun Stockwerke über dem Chreschtschatyk, der Hauptstraße von Kiew, wo er sich vor acht Jahren an den sogenannten Maidan-Protesten beteiligte, die zum Sturz von Viktor Janukowitsch, Moskaus Satrap in der Ukraine, führten. „Das war eine andere Welt“, sagte er.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko spricht zu Reportern vor einem Gebäude in der ukrainischen Hauptstadt, das bei einem russischen Drohnenangriff am 17. Oktober 2022 beschädigt wurde. © IMAGO / Kyodo News

Klitschko kämpft um Kiew

Klitschko, in Tarngrün gekleidet und in einer Ecke seines Büros voller Boxer-Erinnerungsstücke und Modelle für künftige Bauprojekte der Stadt stehend, sagte, dass Kiew tausend Zentren - hauptsächlich Schulen und Vorschulen - vorbereitet hat, um die Menschen in Kiew für die schlimmsten Zeiten zu schützen. Es wurden Holzöfen und Generatoren gekauft, um die Unterkünfte zu beheizen, obwohl die Schulen ausgewählt wurden, weil einige bereits über unabhängige Wärmequellen verfügen.

Außerdem werden Lebensmittel, Wasser und medizinische Vorräte gelagert. Die Stadt hat durch die russischen Raketenangriffe bereits etwa die Hälfte ihrer Energiekapazität verloren, und in den Bezirken kommt es immer wieder zu vorprogrammierten Stromausfällen. In den meisten Gebieten gibt es keine Straßenbeleuchtung - ein Teil der Bemühungen, den Energiebedarf zu senken. (mse)