„Wir können die Ukraine so nicht besiegen“: Russischer Top-Kommandeur fordert Umdenken von Putin

Von: Marcus Giebel

Teilen

Der russische Top-Kommandeur Alexander Chodakowski (l.) erhofft sich von Wladimir Putin einen „Waffenstillstand“ im Ukraine-Krieg. (Collage aus Archivbildern) © COllage: Imago/Itar-Tass//IMAGO / SNA

Russland wollte den Nachbarn im Ukraine-Krieg überrollen. Stattdessen droht der Verlust eroberter Gebiete. Ein Kommandeur setzt auf eine neue Phase.

Donezk – Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, die der Ukraine-Krieg fortdauert, scheint sich das Gefühl zu verfestigen: Diese fast anderthalb Jahre andauernde Schlacht wird keine siegreiche Seite hervorbringen. Weder wirken die Verteidiger:innen aus der Ukraine in der Lage, alle an die Invasor:innen verlorenen Gebiete des eigenen Territoriums zurückzuerobern. Noch kommt Russland dem Ziel von Kreml-Chef Wladimir Putin näher, die Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew abzusetzen.

Russland im Ukraine-Krieg: „Können militärisch auf kurze Sicht nicht siegen“

Die Frontlinie scheint wie eingraviert, nur die Zahl der Opfer steigt stetig. Nun fordert mit Alexander Chodakowski ein russischer Top-Kommandeur ein Umdenken. Auf seinem Telegram-Kanal schreibt der Anführer des 2014 im Zuge des Konflikts im Donbas gegründeten pro-russischen Wostok-Bataillons: „Können wir die Ukraine militärisch zu Fall bringen? Jetzt und auf kurze Sicht: Nein.“

Zugleich stellt der in Donezk geborene 50-Jährige klar: „Wenn ich über unseren Sieg in diesem Krieg nachdenke, dann meine ich nicht, dass wir – wie sie es taten – vorwärts kriechen und alles auf unserem Weg in Bachmuts verwandeln werden. Und ich denke auch nicht an die einfache Besetzung von Städten…“ Offenbar eine Anspielung auf die mühsame Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte und die monatelangen Kämpfe um die in der Oblast Donezk gelegene und von Moskau als strategisch wichtig erachtete Stadt, die nahezu komplett zerstört wurde und erneut umkämpft ist.

Kommandeur aus Donezk: Eroberte Gebiete offiziell unter Vormundschaft stellen

Weiter gibt Chodakowski zu bedenken, dass für die Ukraine die Lage am ungünstigsten wäre, wenn weder Frieden noch Krieg herrschen würden. In einer solchen Phase sollten seiner Meinung nach statt der Fortführung der sogenannten militärischen Spezialoperation die bislang eroberten Gebiete offiziell unter Vormundschaft gestellt werden: „Aber das wäre eine ganz andere Wendung der Geschichte…“

Chodakowski erwartet einen „Waffenstillstand“ – das Wort setzt er dabei selbst in Anführungszeichen. Zugleich habe sich die russische Wirtschaft auf die höheren Belastungen eingestellt – gemeint sind wohl die westlichen Sanktionen und das erhöhte Bedürfnis nach Kriegsmaterial –, „aber wir bewegen uns auf einem schmalen Grat“.

Video: Ukraine erreicht Ziel der Gegenoffensive laut US-Geheimdiensten nicht

Chodakowski über Ukraine: „Projekt der ‚Unterwerfung‘“ und „allein nicht überlebensfähig“

Russland spricht er „eine sehr hohe Überlebensfähigkeit“ zu, solange „wir nicht zulassen, dass die innere Situation in Russland ins Wanken gerät“. Dagegen sei die Ukraine wirtschaftlich und politisch „ein Konstrukt, das allein nicht überlebensfähig ist“. Weiter bedient Chodakowski das russische Narrativ, wonach die Ukraine aus dem Westen gesteuert wird und spricht im Hinblick auf Russlands Nachbarn von einem „Projekt der ‚Unterwerfung‘“.

Chodakowskis Vorwurf an den Westen: Dieser liefere der Ukraine „vor allem das, was nur Zerstörung bringen kann“. Und dabei handele es sich um „Eisen, das recycelt werden muss“. Seine Schlussfolgerung: „Deshalb werden wir am Ende der kommenden Phase höchstwahrscheinlich eine globale Neuaufteilung der Ukraine erleben.“

Zu einem ähnlichen Ergebnis war auch schon der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew beim Blick in die Zukunft gekommen. Verteidigungsminister Sergei Schoigu hatte zuletzt sogar davor gewarnt, Polen wolle den westlichen Teil der Ukraine besetzen – mutmaßlich, um einen Vorwand für weitere Raketenangriffe auf die Regionen zu schaffen.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Experten über Telegram-Botschaft: Einfrieren der Frontlinie ist keine neue Forderung

Der Chodakowski-Botschaft nahm sich auch die US-Denkfabrik „Institute for the Study of War“ (ISW) an, die in diesem Zusammenhang auf eine Nachricht von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin aus dem April verwies, wonach das Einfrieren der Frontlinie Russland nützen würde, um Vorbereitungen für einen künftigen Sieg ohne Verhandlungen zu treffen. Auch im Kreml soll es Befürworter dieser These geben. Allerdings sei die Diskussion darüber seit der Rebellion der berüchtigten Söldner-Truppe Wagner im Juni abgeflaut.

Das ISW mutmaßt: „Möglicherweise bringt Chodakowski die Erzählung im Namen der Fraktion, die angeblich daran interessiert ist, den Krieg einzufrieren, wieder ins Gespräch, obwohl er wahrscheinlich nur begrenzten Einfluss auf die russische Führung hat.“ Die Denkfabrik warnt jedenfalls vor einem vorübergehenden Waffenstillstand, denn dieser würde nur Moskau nützen, „da er es den russischen Streitkräften ermöglicht, sich neu zu formieren, und die Unterstützung des Westens für die Ukraine nachlassen würde“.

Weiterhin umkämpft: Die ukrainischen Truppen wollen Bachmut zurückerobern. (Symbolbild) © IMAGO / Le Pictorium

Chodakowski-Nachricht wegen Ukraine-Vorstoß? ISW vermutet Reaktion auf jüngste Erfahrungen

Weiter schätzt das ISW, dass Chodakowski – der bereits wenige Tage zuvor eine Kampfpause empfohlen hatte – auch infolge seiner jüngsten Erfahrungen auf diesen Waffenstillstand hoffen würde. Denn zuletzt seien der Ukraine „taktisch bedeutsame Vorstöße“ nahe der Ortschaft Uroschajne in der Oblast Donezk gelungen.

Es sind in dieser Phase des Krieges also auch die kleinen Erfolge des Gegners, die unter Umständen große Wirkung entfalten können. (mg)