Im Kriegsfall: Längst nicht alle Deutsche finden Zuflucht im Bunker

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Der Ukraine-Krieg hat die Angst vor einem Dritten Weltkrieg zurückgebracht. Doch Deutschland ist schlecht gerüstet. Die Zahl der Bunker ist erschreckend knapp.

Berlin – Der Ukraine-Krieg hat eine schlimme Gewissheit zurück nach Europa gebracht: Der Frieden muss nicht zwingend dauerhaft sein. Mit Russlands Angriffskrieg ist auch die Angst vor Luftangriffen oder Atomschlägen wieder spürbar - ob zu Recht oder nicht. Doch was wäre im Kriegsfall? Können die Deutschen dann einfach Schutz suchen in Bunkern, Luftschutzkellern oder U-Bahnstationen? Einem aktuellen Bericht zufolge scheint es um den Katastrophenschutz nicht gut bestellt zu sein. Die Grünen schlugen schon vor Monaten Alarm.

Zu wenig Bunker: Katastrophenschutz in Deutschland ist schlecht aufgestellt

So steht der Zivilschutz in Deutschland schlechter da als bislang angenommen. Das geht aus einer Bestandsaufnahme des Bundesinnenministeriums hervor, über die die Wirtschaftswoche jetzt berichtet hat. Demnach gibt es hierzulande trotz des Ausbruches vom Ukraine-Krieg nur knapp 480.000 Plätze in rund 580 Bunkern und Schutzräumen. Damit würde nur ein Bruchteil der Deutschen, konkret ein halbes Prozent der Bevölkerung, einen sicheren Zufluchtsort finden.

Bunker und Notvorrat: Ukraine-Krieg hat die Angst zurückgebracht

Nach Ende des Kalten Krieges waren die Schutzräume in Deutschland nach und nach zurückgebaut worden. Frühere Kriegsszenarien erschienen überholt. Bunker, Notvorrat und Panzer – das waren Sachen aus den 1980er-Jahren. Doch der Ukraine-Krieg hat das geändert und plötzlich tauchte die Frage auf: Wie viele Schutzräume gibt es denn noch, weshalb das Bundesinnenministerium vor wenigen Monaten eine Überprüfung in Auftrag gegeben hat. Die Untersuchung wurde nun Ende Mail abgeschlossen.

Kaum noch Schutz: In Deutschland ist die Zahl der Bunker geringer als gedacht. © Fabian Strauch/dpa

Zur Hochzeit des Kalten Krieges gab es demnach in der Bundesrepublik rund 2000 Schutzräume mit geschätzt 2,3 Millionen Plätzen. Doch nun sind es also nur noch 580 Anlagen. Dem Zeitungsbericht zufolge sind die Bauten überwiegend in Privateigentum sowie im Besitz von Ländern und Kommunen.

Wird sich an der Zahl der Bunker in Deutschland noch einmal etwas ändern? Das Bundesinnenministerium will zumindest jetzt einmal das Gespräch mit den Ländern suchen. Aussagen zu konkreten Plänen und Kosten seien erst anschließend möglich, hieß es weiter.

Zivilschutz: Grüne wollen Tiefgaragen zu Bunkern umfunktionieren

Aber in Teilen der Bundesregierung ist man sich des Handlungsdruckes bewusst. Bereits vor Monaten legten die Grünen ein Konzept für die Reform des Katastrophenschutzes vor. In dem 15-Punkte-Papier fanden sich auch Forderungen nach einer Erhöhung der Schutzräume. So schlugen die Fachleute der Öko-Partei vor, U-Bahnhöfe und Tiefgaragen fit zu machen für den Ernstfall. Der Angriffskrieg habe auf „schreckliche Weise vor Augen geführt, dass die bisherige Friedensordnung in Europa nicht mehr gilt“, sagte Parteichef Omid Nouripour damals dem Tagesspiegel. Deshalb müsse nun der Schutz der Bevölkerung in den Mittelpunkt gestellt werden. (jkf)