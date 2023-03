„Beste Armee der Welt“ bereitet Gegenoffensive rund um Bachmut vor

Von: Daniel Dillmann

Russlands Vormarsch im Ukraine-Krieg gerät ins Stocken. Die Verluste häufen sich. Kiew arbeitet bereits am Gegenschlag. Der News-Ticker.

Gegenoffensive in Planung: Ukraine bereitet Gegenschlag rund um Bachmut vor.

im Russlands Verluste in der Übersicht. Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Freitag, 24. März, 11.18 Uhr: Russland hat im Krieg gegen die Ukraine weiter mit Verlusten zu kämpfen. Laut eines Experten hat Kiew eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt. „Ich bin der Meinung, dass die Ukrainer im Moment wahrscheinlich die beste Armee der Welt sind“, sagte Mick Ryan Ryan, pensionierter Generalmajor der australischen Armee, dem Kyiv Post. „Und es ist nicht nur wahrscheinlich, sie sind es. Sie sind die beste Armee der Welt. Sie haben die meiste Erfahrung in der modernen Kriegsführung, das haben sie in den letzten 13 Monaten bewiesen“.

Ukraine-Krieg: Kiew bereitet Gegenoffensive rund um Bachmut vor

Erstmeldung vom Freitag, 24. März: Bachmut – Rund um Bachmut ist die Offensive der russischen Armee offenbar ins Stocken geraten. Das berichten zahlreiche internationale Medien, darunter CNN und die Nachrichtenagentur AFP. Die hohen Verluste, die Moskaus Truppen beim Versuch, die strategisch wichtige Stadt einzunehmen, erleiden würden, seien laut den Berichten in den vergangenen Tagen noch weiter angestiegen.

Oleksandr Syrskyi, Kommandeur der ukrainischen Landstreitkräfte, schrieb auf seinem Telegram-Kanal, dass „die Russen erhebliche Kräfte verlieren und ihnen die Energie ausgeht“. Man wolle „diese Gelegenheit nutzen, so wie wir es in der Vergangenheit bei Kiew, Charkiw, Balaklija und Kupjansk getan haben“.

Ukraine-Krieg: Russland erleidet hohe Verluste - Kiew hofft auf Gegenoffensive

Wenige Tage zuvor war Wolodymyr Selenskyj an die Front im Osten des Landes gereist. Mit seinem Besuch weckte der ukrainische Präsident die Hoffnung seiner Landsleute, dass auch die seit Monaten besetzten Gebiete rund um Donezk bald zurückerobert werden könnten.

Während Russlands Armee vor Bachmut ins Stocken gerät, intensiviert Moskau seine Angriffe in anderen Teilen des Landes. Insgesamt sollen russische Truppen nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums mehr als 200 Angriffe in den letzten 24 Stunden durchgeführt haben. Die meisten dieser Angriffe habe man zurückschlagen können und den Angreifern dabei hohe Verluste zugefügt. Vor allem die Wagner-Truppen der Söldner-Armee von Jewgeni Prigoschin sollen täglich hunderte Soldaten verlieren. „Wir schlagen sie nieder. In der Tat wird es in Kürze keine Wagner-Kämpfer mehr geben, wenn sie die gleiche Dynamik fortsetzen“, sagte ein Sprecher des ukrainischen Militärs CNN. Russland versuche, Bachmut „um jeden Preis einzunehmen, trotz hoher Verluste an Personal und Ausrüstung.“

Eine Soldatin der ukrainischen Armee im Einsatz rund um die hart umkämpfte Stadt Bachmut. © LIBKOS/DPA

Hohe Verluste im Ukraine-Krieg: Russlands Verluste in der Übersicht

Soldaten: 169.170 (+1020)

(+1020) Flugzeuge: 305

305 Hubschrauber: 290

290 Panzer: 3.574 (+4)

3.574 (+4) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6.921 (+23)

6.921 (+23) Artilleriesysteme: 2.616 (+8)

2.616 (+8) Flugabwehrsysteme: 276 (+3)

276 (+3) Mehrfachraketenwerfer: 511

511 Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5.464 (+12)

5.464 (+12) Schiffe: 18

18 Drohnen: 2.208 (+5)

2.208 (+5) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 24. März. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Sie decken sich aber mit Informationen, die aus Kreisen westlicher Beobachter und Geheimdienste stammen. „Das Tempo der russischen Operationen um Bachmut scheint sich zu verlangsamen“, schrieb etwa der Thinktank Study of War (ISW) am Mittwoch. Auch der britische Geheimdienst sieht Russland aktuell „das Momentum beim Angriff auf Bachmut“ zu verlieren. (dil)