Russische Angriffe auf die Ukraine: 23 Luftangriffe im Laufe des Tages

Ukraine-Krieg: Ukraine wehrt 50 Angriffe ab – Selenskyj appelliert an Mitbürger

Von: Sandra Kathe, Daniel Dillmann, Christian Stör

Putin lässt Atomwaffen in Belarus stationieren. Russlands Vormarsch bleibt stecken. Schuld sind die hohen Verluste. Der News-Ticker.

Hohe Verluste im Ukraine-Krieg: Russlands Verluste in der Übersicht.

im Russlands Verluste in der Übersicht. Erschöpfung macht sich breit: Russischen Truppen geht die Luft aus

macht sich breit: Russischen Truppen geht die Luft aus Gegenoffensive in Planung: Ukraine bereitet Gegenschlag rund um Bachmut vor.

in Planung: Ukraine bereitet Gegenschlag rund um Bachmut vor. Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 26. März, 20.56 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Mitbürger zu mehr Unterstützung der Soldaten ihres Landes im Krieg gegen den russischen Aggressor aufgerufen. Während teils weit entfernt an der Front gekämpft werde, dürften der Krieg und seine Akteure im Hinterland nicht aus dem ständigen Bewusstsein rücken. „Die Situation an der Front steht immer im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit“, sagte er am Sonntag (26. März) in seiner allabendlichen Videoansprache.

„Es ist falsch und ungerecht, wenn unsere Soldaten, die von der Front zurückkommen, das Gefühl haben, dass für viele im Hinterland der Krieg schon vorbei ist“, sagte Selenskyj. Gemeint seien vor allem jene, die weit entfernt von den Kampfzonen lebten und „geistig weit weg sind von den Schützengräben“. Die Ukraine erwehrt sich seit Februar vergangenen Jahres einer Invasion des Nachbars Russland.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert mehr Unterstützung für Soldaten. © Ukrainian Presidential Office/dpa

Ukraine-Krieg: Ukraine wehrt 50 russische Angriffe ab

Update vom 26. März, 20.56 Uhr: Die ukrainischen Truppen haben am Sonntag nach eigener Darstellung rund 50 Angriffe russischer Einheiten an verschiedenen Frontabschnitten im Osten des Landes abgewehrt. Die Schwerpunkte der Angriffe lagen nach Angaben des Generalstabs in Kiew rund um die Orte Limansk, Bachmut, Awdijiwka und Marijinsk. Die Vorstöße seien „mit professionellen und koordinierten Aktionen“ abgeschlagen worden. Dabei hätten die russischen Einheiten erneut schwere Verluste erlitten. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Das russische Militär versucht bereits seit Wochen, die weitgehend starren Frontlinien im Osten der Ukraine zu durchbrechen.

Hohe Verluste im Ukraine-Krieg: Russlands Verluste in der Übersicht

Update vom 26. März, 13.20 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben binnen 24 Stunden fast 40 russische Militärfahrzeuge zerstört. Das geht aus dem Bericht des Generalstabs hervor. Zudem sollen 660 russische Soldaten im Kampf gefallen sein. Die russischen Verluste im Überblick:

Soldaten: 170.550 (+660)

170.550 (+660) Flugzeuge: 305

305 Hubschrauber: 291

291 Panzer: 3.595 (+15)

3.595 (+15) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6.947 (+15)

6.947 (+15) Artilleriesysteme: 2.631 (+8)

2.631 (+8) Flugabwehrsysteme: 277 (+1)

277 (+1) Mehrfachraketenwerfer: 522 (+2)

522 (+2) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5.486 (+3)

5.486 (+3) Schiffe: 18

18 Drohnen: 2.216 (+2)

2.216 (+2) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 26. März. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Update vom 26. März, 11.20 Uhr: Putins Ankündigung, taktische Atomwaffen auf dem Gebiet von Belarus zu stationieren, lässt auch die Ukraine nicht kalt. Der Kreml habe Belarus „als nukleare Geisel genommen“, schreibt der Sekretär des ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungsrats, Oleksij Danilow, auf Twitter. Damit werde Belarus destabilisiert und die Ablehnung Putins in der belarussischen Gesellschaft erhöht.

Update vom 26. März, 8.20 Uhr: Die Stationierung russischer Nuklearwaffen in Belarus könnte aus Sicht der Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) zur Katastrophe führen. Putins Plan sei eine „extrem gefährliche Eskalation“, warnte die mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Organisation in Genf. Damit steige die Wahrscheinlichkeit, dass solche Waffen auch zum Einsatz kommen. „Im Kontext des Ukraine-Kriegs ist das Risiko einer Fehleinschätzung oder Fehlinterpretation extrem hoch.“

Die Organisation erinnerte daran, dass der Atomwaffenverbotsvertrag (TPNW) Staaten verbiete, ausländische Atomwaffen auf ihrem Territorium zuzulassen. Das 2017 verabschiedete Abkommen wurde bislang von 92 Staaten unterzeichnet. Russland und Belarus sind aber ebenso wenig darunter wie Staaten mit US-Atomwaffenstützpunkten - also auch Deutschland, Belgien, Italien, die Niederlande und die Türkei.

Ukraine-Krieg: Scharfe Kritik an Putin-Ankündigung zu Atomwaffen

Update vom 26. März, 6.15 Uhr: Die vom Kreml angekündigte Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus stößt bei der Bundesregierung auf deutliche Kritik. Im Auswärtigen Amt in Berlin war am Samstagabend von einem „weiteren Versuch der nuklearen Einschüchterung“ die Rede. „Der von Präsident Putin gezogene Vergleich zur Nuklearen Teilhabe der Nato ist irreführend und kann nicht dazu dienen, den von Russland angekündigten Schritt zu begründen“, hieß es aus Berlin. Zudem habe sich Belarus international in mehreren Erklärungen darauf festgelegt, frei von Nuklearwaffen zu sein.

Update vom 25. März, 21 Uhr: Kreml-Chef Wladimir Putin hat die Lieferung westlicher Waffen an die Ukraine als Bedrohung für Russland bezeichnet. „Natürlich ist das eine Bedrohung“, sagte Putin in einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen Rossiya-24. Westliche Länder würden eine „sehr große Menge“ an Waffen an die Ukraine liefern, betonte er. So wolle man den Krieg verlängern, behauptete der russische Präsident. Dagegen entwickle sich die russische Verteidigungsindustrie sehr schnell, lobte Putin. Mit Blick auf die Bereitstellung westlicher Panzer für die Ukraine sagte er, Russland werde nach der neuen Produktion und Modernisierung existierender Panzer trotzdem mehr als dreimal so viele Panzer wie die Ukraine haben.

Ukraine-Krieg: Putin verkündet Stationierung von Atomwaffen in Belarus

Update vom 25. März, 18.40 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Stationierung taktischer Atomwaffen im verbündeten Nachbarland Belarus angekündigt. Daran sei „nichts Ungewöhnliches“, die USA stationierten seit langer Zeit taktische Atomwaffen auf dem Gebiet ihrer Verbündeten, sagte Putin in einem am Samstag im russischen Fernsehen ausgestrahlten Interview. Zudem kündigte der russische Präsident an, in der Ukraine Geschosse mit abgereichertem Uran einzusetzen, falls Kiew solche Munition vom Westen geliefert bekomme.



Putin sagte, er habe über die Stationierung der Atomwaffen bereits mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko gesprochen. Er sei mit ihm darüber übereingekommen, dass Russland und Belarus nun „Dasselbe tun“ wie die USA auf dem Gebiet ihrer Verbündeten.



Putin begründete seine Entscheidung mit der kürzlich von einem britischen Vertreter verkündeten Bereitschaft, Munition mit abgereichertem Uran an die Ukraine zu liefern. Der russische Präsident drohte, auch die russischen Streitkräfte mit dieser Art von Geschossen zu beliefern, falls Kiew diese erhalten sollte. Russland verfüge „natürlich“ über Mittel, um darauf zu reagieren, sagte Putin. „Wir haben, ohne zu übertreiben, Hunderttausende solcher Geschosse. Wir setzen sie nur derzeit nicht ein.“



Zu den Nuklearwaffen-Plänen sagte Putin, Russland habe Belarus in der Vergangenheit bereits mit der Ausrüstung von Flugzeugen geholfen, ohne nukleare Sperrverträge zu verletzen. Putin erklärte, ab dem 3. April werde Moskau nun mit der Ausbildung der Piloten dieser Flugzeuge beginnen, zum 1. Juli solle ein „spezielles Lager für taktische Atomwaffen auf dem Territorium von Belarus“ fertiggestellt werden.

Russische Angriffe auf die Ukraine: 23 Luftangriffe im Laufe des Tages

Update vom 25. März, 17.55 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs haben russische Truppen in der Ukraine im Laufe des Tages einen Raketenangriff sowie 23 Luftangriffe durchgeführt. Weitere 20 Angriffe seien mit Mehrfachraketenwerfern durchgeführt worden, hieß es in einem Bericht des Generalstabs auf Facebook.

Update vom 25. März, 16.10 Uhr: Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki hat die EU dazu aufgefordert, Gespräche mit Ländern wie Südkorea oder Israel zu führen, um noch mehr Munition für die Ukraine zu besorgen, wie die ukrainische Agentur Ukrinform berichtete. Es sei ein offenes Geheimnis, dass die EU nicht genug Munition habe. In weiteren Ländern der Welt gebe es aber genug Munition der nötigen Sorten. Daher müssten EU-Staaten wie Polen, Deutschland und Frankreich Gespräche führen, um Munition anzuschaffen. „Die Ukraine braucht sie hier und jetzt“, so Morawiecki.

Russland evakuiert offenbar die Krim: Besatzer verkaufen wohl ihre Immobilien

Update vom 25. März, 13.50 Uhr: Die russischen Besatzer der Krim sollen mit einer Evakuierung begonnen haben. Das hat ein Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes bekannt gegeben. Demnach verkaufen die vom Kreml eingesetzten Besatzer ihre Immobilien und bringen ihre Familien weg. Die Bewohner der Krim hätten am 22. März im Radiosender eine Warnung gehört, in der sie aufgefordert worden seien, sich auf das Verlassen der Krim vorzubereiten, so der Geheimdienstsprecher gegenüber dem ukrainischen Fernsehsender Freedom.

Update vom 25. März, 11.45 Uhr: Der russische Angriff auf Bachmut ist nach Einschätzung britischer Geheimdienste weitgehend zum Erliegen gekommen. „Dies ist vermutlich vor allem ein Ergebnis der erheblichen Verluste der russischen Kräfte“, teilte das britische Verteidigungsministerium mit. Auch die Ukraine habe im monatelangen Kampf um Bachmut schwere Verluste erlitten, wurde in London betont.

Russland habe seinen Fokus nun eher auf die weiter südlich gelegene Stadt Awdijiwka und auf den Frontabschnitt bei Kreminna und Swatowe nördlich von Bachmut gerichtet. Dort wollten die Russen die Frontlinie stabilisieren, hieß es weiter. Dies deute darauf hin, dass die russischen Truppen sich allgemein wieder defensiver aufstellen würden, nachdem seit Januar Versuche einer Großoffensive keine „schlüssigen Ergebnisse“ hervorgebracht hätten.

Update vom 25. März, 6.10 Uhr: Die militärischen Operationen der russischen Truppen in der Ostukraine verlaufen derzeit weitgehend im Sande. Laut ukrainischen Generalstab konnten die ukrainischen Streitkräfte an diesen Frontabschnitten insgesamt 38 Angriffe abwehren. Auch die Stadt Bachmut wird demnach von der Ukraine weiter erfolgreich verteidigt. Dort gelingt es der Armee offenbar immer besser, die russischen Angriffe abzuwehren.

Ukraine-Krieg: Russischen Truppen geht die Luft aus

Update vom 24. März, 22.20 Uhr: An mehreren Kriegsfronten in den umkämpften Gebieten der Ukraine gehe den russischen Truppen zunehmend „die Luft aus“. Das sagte Oleksij Dmytrashkivskyj, ein Sprecher der ukrainischen Verteidigungskräfte, im ukrainischen Fernsehen. „Im Lauf des Tages haben die feindlichen Kräfte 31 Angriffe auf die Front in Donezk verübt, darunter 15 Angriffe auf Awdijiwka“, zitiert das Online-Medium Ukrainska Pravda den Militärsprecher.

Verglichen mit der Lage vor ein oder zwei Wochen, als russische Kräfte noch bis zu 95 Mal täglich an jeder Front angegriffen hätten, sprächen nun viele Anzeichen eine zunehmende Erschöpfung der russischen Kräfte. Noch dazu hätten die letzten Tage auch erhebliche Verluste für die russischen Einheiten gebracht, betonte Dmytrashkivskyj: „In den vergangenen 24 Stunden allein sind zusammengerechnet mehr als drei russische Kompanien gefallen oder verletzt worden.“

Ukraine-Krieg: Schwierige Lage in Bachmut stabilisiert sich etwas

Update vom 24. März, 20.55 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Generalstabchefs Walerij Saluschni hat sich die Lage an der Front in Bachmut „stabilisiert“. Dies teilte er in einem Beitrag auf Facebook nach einem Gespräch mit seinem britischen Amtskollegen Sir Tony Radakin mit. Die Lage sei aber weiterhin „schwierig“.

Update vom 24. März, 17.40 Uhr: Ukrainische Truppen haben drei neue russische Angriffsversuche gegen die östliche Stadt Bachmut abgewehrt, wie der staatliche Grenzschutz der Ukraine laut der Nachrichtenagentur Ukrinform mitteilte. Dabei habe man vier russische Soldaten getötet und 10 weitere verletzt, hieß es.

Ukrainisches Militär: Australischer Ex-Soldat spricht von „bester Armee der Welt“

Update vom Freitag, 24. März, 14.20 Uhr: Estland hat nach eigenen Angaben einen Angestellten der russischen Botschaft des Landes verwiesen. Der Diplomat soll versucht haben, „die Sicherheits- und Verfassungsordnung Estlands“ zu untergraben. „Heute, am 24. März, hat das estnische Außenministerium den Geschäftsträger der russischen Botschaft vorgeladen und eine diplomatische Note vorgelegt, in der ein Mitglied des diplomatischen Personals der Botschaft zur Persona non grata erklärt wird“, heißt es in der Erklärung, aus der die Online-Plattform European Pravda berichtet.

Update vom Freitag, 24. März, 11.18 Uhr: Russland hat im Krieg gegen die Ukraine weiter mit Verlusten zu kämpfen. Laut eines Experten hat Kiew eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt. „Ich bin der Meinung, dass die Ukrainer im Moment wahrscheinlich die beste Armee der Welt sind“, sagte Mick Ryan Ryan, pensionierter Generalmajor der australischen Armee, dem Kyiv Post. „Und es ist nicht nur wahrscheinlich, sie sind es. Sie sind die beste Armee der Welt. Sie haben die meiste Erfahrung in der modernen Kriegsführung, das haben sie in den letzten 13 Monaten bewiesen“.

Ukraine-Krieg: Kiew bereitet Gegenoffensive rund um Bachmut vor

Erstmeldung vom Freitag, 24. März: Bachmut – Rund um Bachmut ist die Offensive der russischen Armee offenbar ins Stocken geraten. Das berichten zahlreiche internationale Medien, darunter CNN und die Nachrichtenagentur AFP. Die hohen Verluste, die Moskaus Truppen beim Versuch, die strategisch wichtige Stadt einzunehmen, erleiden würden, seien laut den Berichten in den vergangenen Tagen noch weiter angestiegen.

Oleksandr Syrskyi, Kommandeur der ukrainischen Landstreitkräfte, schrieb auf seinem Telegram-Kanal, dass „die Russen erhebliche Kräfte verlieren und ihnen die Energie ausgeht“. Man wolle „diese Gelegenheit nutzen, so wie wir es in der Vergangenheit bei Kiew, Charkiw, Balaklija und Kupjansk getan haben“.

Ukraine-Krieg: Russland erleidet hohe Verluste - Kiew hofft auf Gegenoffensive

Wenige Tage zuvor war Wolodymyr Selenskyj an die Front im Osten des Landes gereist. Mit seinem Besuch weckte der ukrainische Präsident die Hoffnung seiner Landsleute, dass auch die seit Monaten besetzten Gebiete rund um Donezk bald zurückerobert werden könnten.

Während Russlands Armee vor Bachmut ins Stocken gerät, intensiviert Moskau seine Angriffe in anderen Teilen des Landes. Insgesamt sollen russische Truppen nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums mehr als 200 Angriffe in den letzten 24 Stunden durchgeführt haben. Die meisten dieser Angriffe habe man zurückschlagen können und den Angreifern dabei hohe Verluste zugefügt. Vor allem die Wagner-Truppen der Söldner-Armee von Jewgeni Prigoschin sollen täglich hunderte Soldaten verlieren. „Wir schlagen sie nieder. In der Tat wird es in Kürze keine Wagner-Kämpfer mehr geben, wenn sie die gleiche Dynamik fortsetzen“, sagte ein Sprecher des ukrainischen Militärs CNN. Russland versuche, Bachmut „um jeden Preis einzunehmen, trotz hoher Verluste an Personal und Ausrüstung.“

Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Sie decken sich aber mit Informationen, die aus Kreisen westlicher Beobachter und Geheimdienste stammen. „Das Tempo der russischen Operationen um Bachmut scheint sich zu verlangsamen“, schrieb etwa der Thinktank Study of War (ISW) am Mittwoch. Auch der britische Geheimdienst sieht Russland aktuell „das Momentum beim Angriff auf Bachmut“ zu verlieren. (mit Agenturen)