Kreml droht mit Atom-Eskalation – Ukraine bestätigt russischen Raketenschlag

Aktuelle Lage

Kiew will den Gegenschlag ausweiten. Im Süden des Landes läuft die Offensive nach Plan. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 22. Juni, 5.15 Uhr: Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR bestätigte Berichte über einen russischen Raketenschlag gegen seine Zentrale. Die Angriffe hätten Ende Mai stattgefunden, aber „weder das gewünschte noch das verkündete Ziel erreicht“, sagte der Sprecher der Behörde, Andrij Jussow am Mittwoch (21. Juni) im ukrainischen Fernsehen. Über den Raketenschlag hatte unter anderem Russlands Präsident Wladimir Putin berichtet.

Die russische Führung hat immer wieder damit gedroht, Schläge gegen die „Entscheidungszentren“ der Ukraine zu führen. Erste Informationen über einen Angriff auf die HUR-Zentrale tauchten am 29. Mai auf. Offiziell gab es damals keine Stellungnahme aus Kiew. Zu den Folgen des Angriffs wollte sich Jussow weiter nicht äußern. Das werde er erst nach dem Krieg tun.

Ukraine-News: Minenräumung wie im Zweiten Weltkrieg

Update vom 21. Juni, 23 Uhr: Die UNO hat die bevorstehende Minenräumung in der Ukraine mit der Räumung von Sprengstoffen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg verglichen. „Womit wir in der Ukraine konfrontiert sind, gleicht sehr womit Europa am Ende des Zweiten Weltkriegs konfrontiert war“, sagte der Leiter des UN-Programms für Minenräumung, Paul Heslop, am Mittwoch in Genf. Heslop verwies darauf, dass Europa 15 Jahre gebraucht habe, um das Problem zu lösen.

Um die Landminen zu räumen, die die ukrainische Wirtschaft am meisten bremsen, veranschlagte Heslop für die kommenden fünf Jahre bis zu 300 Millionen Dollar (275 Millionen Euro) pro Jahr an Kosten. Die UNO will Kiew bei der Bewältigung dieser Aufgabe helfen.

News zum Ukraine-Krieg: Kreml droht USA und Nato mit Atom-Eskalation

Update vom 21. Juni, 19.03 Uhr: Russland warnt die USA und Nato vor einer Eskalation zwischen Atommächten, sollte der Westen sich weiterhin „systematisch“ für den Sieg der Ukraine im Kampf gegen Russland einsetzen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte bei einem Pressebriefing, Moskau sei sich des Ernstes der Lage bewusst und sende „systematisch ernüchternde Signale an die westlichen Länder“. Zunächst hatte die russische Nachrichtenagentur Tass darüber berichtet.

„Es ist offensichtlich, dass eine solche Politik, die wir als rücksichtslos bezeichnen, zu einem direkten bewaffneten Zusammenstoß zwischen Atommächten führen kann“, wird Sacharowa weiter zitiert. Der Westen bewege sich immer weiter in Richtung militärischer Konfrontation gegen Russland und sei für jegliche Verschlechterung der Lage verantwortlich. „Wir können unsererseits nur mit Nachdruck bekräftigen, dass Russland entschlossen ist, seine Sicherheitsinteressen zu verteidigen, und wir würden dem Westen nicht empfehlen, daran zu zweifeln.“

Update vom 21. Juni, 18.13 Uhr: Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hat neue Zahlen bekanntgegeben, wie viele Fahrzeuge Russland offenbar seit Kriegsausbruch in der Ukraine verloren hat. Nach ukrainischen Angaben soll die russische Armee bereits 4.000 Panzer verloren haben. Fachleute sehen ein strategisches Versagen der Armee alsGrund.

Ukraine-Krieg: Putin bekräftigt Stärkung der eigenen Nuklearstreitkräfte

Update vom 21. Juni, 17.15 Uhr: Rund 16 Monate nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Russlands Präsident Wladimir Putin die geplante Stärkung der eigenen Nuklearstreitkräfte bekräftigt. Bei einer Veranstaltung mit Absolventen von Universitäten der Streitkräfte stellte Putin laut der Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch einmal mehr die baldige Indienststellung der neuen, mit Atomsprengköpfen bestückbaren Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat in Aussicht. Ursprünglich war das allerdings schon für 2022 geplant gewesen.

News zum Ukraine-Krieg: Putin redet ukrainische Gegenoffensive klein

Update vom 21. Juni, 16.15 Uhr: Wladimir Putin sagte am Mittwoch im russischen Staatsfernsehen, Moskau habe eine „Flaute“ bei der ukrainischen Gegenoffensive festgestellt, und Kiew habe bei Angriffen im Süden schwere Verluste erlitten. Darüber hinaus verfüge die Ukraine zwar über Offensivpotenzial, jedoch sei klar, dass Kiew „keine Chance“ habe. Darüber berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters. Die ukrainischen Streitkräfte haben laut eigenen Angaben in den letzten Tagen „Teilerfolge“ erzielt und greifen aktuell an der Südfront an, während sie einem großen russischen Angriff im Osten standhalten.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj dämpft Erwartungen an Gegenoffenisve

Update vom 21. Juni, 15.20 Uhr: Mit Blick auf die laufende Gegenoffensive hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einmal mehr die Erwartungen an eine schnelle Befreiung aller besetzter Gebiete gedämpft. „Manche Menschen glauben, das ist ein Hollywood-Film, und erwarten jetzt Ergebnisse. Aber so ist es nicht“, sagte Selenskyj dem britischen Sender BBC in einem am Mittwoch veröffentlichten Beitrag. „Was auf dem Spiel steht, sind Menschenleben.“

Insgesamt laufe der Vormarsch „langsamer als gewünscht“, meinte der ukrainische Staatschef, offensichtlich auch mit Blick auf die Erwartungen anderer. Selenskyj fügte hinzu, dass große russische Minenfelder das Vorankommen der ukrainischen Truppen erschwerten. Insgesamt seien 200.000 Quadratkilometer durch die Russen vermint worden. „Was auch immer einige wollen, einschließlich der Versuche, uns unter Druck zu setzen – bei allem Respekt: Wir werden auf dem Schlachtfeld so vorgehen, wie wir es für richtig halten“, sagte er.

News zum Ukraine-Krieg: Moskau berichtet von mehr als 170 ukrainischen Leichen

Update vom 21. Juni, 14.12 Uhr: In Luhansk sind mehr als 170 Leichen in provisorischen Gräbern gefunden worden. Sie sind nach russischen Angaben Opfer ukrainischer Soldaten. Alexander Bastrykin, Chef des russischen Ermittlungskomitees, sagte der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass, 131 der Leichen seien bereits identifiziert. Vergangene Woche habe man den Fund gemacht. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Moskau hatte die vier ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson im September 2022 für annektiert erklärt, kontrolliert sie aber nur teilweise.

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Gegenoffensive in Melitopol läuft

Update vom 21. Juni, 13.35 Uhr: Die ukrainische Armee rückt an der Tawrjia-Front nahe der Hafenstadt Melitopol vor: an nur einem Tag habe man mehr als fünf Kompanien russischer Truppen getötet sowie ein Großmaß an russischer Ausrüstung zerstört. Dies berichtete General Oleksandr Tarnawskyj auf Telegram. „Die Verteidigungskräfte rücken an der Tawrija-Front vor. Einheiten der Raketentruppen und der Artillerie haben im Laufe des Tages 1487 Schüsse abgefeuert“, sagte Tarnawskyj.

+ Die Ukraine greift die von Russen besetzte Stadt Melitopol an. (Archivbild) © STRINGER/afp

Ukraine-News: Kiew teilweise ohne Strom

Update vom 21. Juni, 11.15 Uhr: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist es zu größeren Stromausfällen gekommen. Laut Angaben der Militärverwaltung der Dreimillionenstadt waren am Mittwoch (21. Juni) rund 100.000 Haushalte von Abschaltungen betroffen. Bilder zeigten zudem stillstehende Straßenbahnen. Als Ursache für den ausgefallenen Strom in fünf Stadtbezirken wurde ein „Systemausfall im Stromnetz“ genannt. Dem Stromversorger DTEK zufolge sei auch das Kiewer Umland betroffen.

Tags zuvor hatte es bereits in mehreren Stadtteilen der Hauptstadt kurzzeitig Stromausfälle gegeben. Dem war eine Attacke russischer Drohnen vorangegangen. Behördenangaben zufolge wurden jedoch alle feindlichen Ziele abgefangen.

Russische Verluste: Kiew gibt neue Zahlen bekannt

Update vom 21. Juni, 10.00 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach wurden binnen eines Tages mehr als 540 russische Soldaten getötet oder verwundet. Unabhängig verifizieren ließen sich die Angaben zunächst nicht. Die Gesamtzahl der seit Beginn des Ukraine-Kriegs getöteten oder verwundeten Soldaten stieg somit auf ca. 222.000; in Klammern die Verluste bzw. Veränderungen zum Vortag.

Soldaten: 222.000 (+ 540)

222.000 (+ 540) Hubschrauber: 306

306 Panzer : 4006 (+9)

: 4006 (+9) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7771 (+21)

7771 (+21) Artilleriesysteme: 3920 (+32)

3920 (+32) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 6667 (+22)

6667 (+22) Drohnen und unbemannte Flugkörper : 3428 (+35)

: 3428 (+35) Quelle: Generalstab der Ukraine vom 21. Juni 2023.

Ukraine-News: Moskau baut Verteidigungsanlagen auf der Krim aus

Update vom 21. Juni, 9.30 Uhr: Russland hat seine Verteidigungsanlagen in den besetzten Gebieten in der Ukraine nach Informationen britischer Geheimdienste weiter ausgebaut. Vor allem in der Nähe der bereits 2014 völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim seien erhebliche Anstrengungen unternommen worden, teilte das Verteidigungsministerium in London am Mittwoch (21. Juni) mit. „Dazu gehört eine ausgedehnte Verteidigungszone von 9 Kilometern Länge, 3,5 km nördlich der Stadt Armjansk, auf der schmalen Landbrücke, die die Krim mit dem Gebiet Cherson verbindet“, betonte die Behörde.

Die ausgeklügelten Verteidigungsstellungen unterstreichen London zufolge die russische Einschätzung, dass die ukrainischen Streitkräfte in der Lage sind, die Krim direkt anzugreifen. „Für Russland hat die Aufrechterhaltung der Kontrolle über die Halbinsel weiterhin höchste politische Priorität“, hieß es weiter. An mehreren Frontabschnitten in der Südukraine werde weiter heftig gekämpft.

Russland: Drohnen im Anflug auf Region Moskau abgeschossen

Update vom 21. Juni, 7.30 Uhr: Zwei Drohnen seien beim Anflug auf Militärlager in der Region Moskau abgefangen worden, sagte der Gouverneur der Region, Andrej Worobjow, nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters.

„Es wurden Trümmer gefunden, aber keine Schäden oder Opfer“, so Worobjow. Er fügte hinzu, dass die Drohnen in der Nähe des Dorfes Kalininets abgestürzt seien. In den russischen Kanälen der Nachrichten-App Telegram, darunter einer mit Verbindungen zu den Sicherheitsdiensten, hieß es, mindestens eine weitere Drohne sei in der Nähe des Dorfes Lukino abgefangen worden.

Ukraine-News: Gegenoffensive „steht noch bevor“

Update vom 21. Juni, 5.15 Uhr: Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar teilte am Dienstagabend mit, dass die russischen Truppen teils heftigen Widerstand leisteten und Gebiete verminten. Im Süden laufe die Offensive nach Plan, sagte sie. Mit keinen großen, aber überzeugten Schritten gehe es voran.

Zuletzt hatte die Ukraine Geländegewinne verzeichnet und mehrere Dörfer befreit. Maljar sagte, dass einige ukrainischen Kräfte auch in der Defensive und die Russen wiederum in der Offensive seien. Weiter wird Maljar in ukrainischen Medien wie folgt zitiert: „Die Aufgaben, die dem Militär gestellt werden, werden erfüllt, sodass der schrittweise Vormarsch in alle Richtungen stattfindet. Aber der Hauptangriff steht noch bevor.“

Ulkraine-News: Russischer Beschuss im Überschwemmungsgebiet

Im Überschwemmungsgebiet bei der südukrainischen Großstadt Cherson sind ukrainischen Angaben zufolge durch russischen Beschuss ein Helfer getötet und acht weitere verletzt worden. Die Männer hätten zum Zeitpunkt des Angriffs die Umgebung, in der das Wasser bereits zurückgegangen sei, von Schlamm gereinigt, teilte der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, am Dienstag bei Telegram mit. Die Gebietsverwaltung von Cherson meldete zudem einen toten Zivilisten nach dem Beschuss eines Wohnviertels. (mit Agenturmaterial)

