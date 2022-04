Aufrüstung der Bundeswehr im Ukraine-Krieg: Evangelische Theologin kontert Kanzler Scholz

Von: Christoph Klaucke

Die evangelische Theologin Margot Käßmann widerspricht Kanzler Olaf Scholz und warnt vor einer Aufrüstung der Bundeswehr im Ukraine-Krieg. © Patrick Seeger/dpa

Die evangelische Theologin Margot Käßman kontert Kanzler Olaf Scholz. Der Ukraine-Krieg dürfe für die Bundeswehr keine Zeitenwende bedeuten.

Hannover – Der Ukraine-Konflikt erfordert in besonderen Zeiten besondere Maßnahmen. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz sprach schon kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs von einer „Zeitenwende“. Die Bundesregierung hatte angekündigt, ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr im Grundgesetz zu verankern.

Die evangelische Theologin Margot Käßmann widerspricht Scholz und lehnt trotz des russischen Angriffskrieges in der Ukraine massive Rüstungsinvestitionen in Deutschland ab. „Für mich ist das keine Zeitenwende, so grauenvoll dieser Krieg auch ist“, sagte sie im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Käßmann verwies auf den andauernden Krieg in Syrien und auf den Krieg im Jemen. „Da verhungern gerade Millionen Menschen. Da schauen wir nur nicht hin. Wir sind auch durch Bilder gesteuert.“

Evangelische Theologin Käßmann warnt: Mehr Waffen schaffen nicht mehr Frieden

Die ehemalige hannoversche Landesbischöfin und frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) betonte: „Für mich ist weiterhin klar: Noch mehr Rüstung, noch mehr Waffen werden nicht mehr Frieden schaffen.“ Zu den Gewinnern in der aktuellen Situation gehöre die Rüstungsindustrie. „Das zeigt ein Blick auf die Aktienkurse.“ Die Nato sei bereits um ein mehrfaches besser gerüstet als Russland. Es sei nicht so, dass sie dringend nachrüsten müsste. „Ich bleibe dabei, dass nur durch Abrüstung Frieden entsteht.“

Um den Krieg zu beenden, seien Diplomatie, Sanktionen und auch Gespräche mit dem Aggressor Wladimir Putin nötig. „So schwer das fällt“, sagte Käßmann. Sie kritisierte, dass Deutschland zwar Waffen in die Ukraine liefere, jedoch nicht bereit sei, auf russische Gaslieferungen zu verzichten. Alle aktuellen Entwicklungen zum Ukraine-Krieg lesen Sie hier.

Name Margot Käßmann Geboren 3. Juni 1958 (Alter 63 Jahre), Marburg Ehemalige Ämter Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages (1995–1999), Präsidentin der Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen (2002–2011), Landesbischöfin der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers (1999–2010) und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) (2009–2010)

Ukraine-Krieg: Käßmann fordert Kirchen zum Handeln auf

Die Kirchen müssten aktuell zu Behutsamkeit und Bedachtsamkeit mahnen, forderte Käßmann. Die 63-Jährige sei schockiert darüber, dass der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill seinen Einfluss auf Putin nicht nutze, um zum Frieden zu mahnen. Dennoch wäre es aus ihrer Sicht falsch, die russisch-orthodoxe Kirche aus dem Ökumenischen Rat der Kirchen auszuschließen, erläuterte Käßmann.

Ebenso halte sie es für verkehrt, dass Städtepartnerschaften oder Partnerschaften von Universitäten nach Russland ausgesetzt würden. „Die Kirchen sollten jetzt mahnen, dass wir Gespräche brauchen.“ Wie Jesus müssten kirchliche Vertreterinnen und Vertreter dabei auch provokativ sein, wenn dies nötig sei. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer reist zur Vermittlung im Ukraine-Konflikt nach Russland und trifft in Moskau auf Wladimir Putin. (ck/epd)