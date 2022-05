Ukraine-Krieg: Russland nimmt Mariupol ein und schickt moderne Panzer an die Front

Von: Daniel Dillmann

Das Asow-Stahlwerk in Mariupol ist gefallen. Russland erobert die Stadt, muss aber schwere Verluste hinnehmen. Die Lage am Morgen.

Asow-Stahlwerk gefallen: Russland gelingt im Ukraine-Krieg ein strategisch wichtiger Erfolg.

Russland gelingt im Ukraine-Krieg ein strategisch wichtiger Erfolg. Neue Panzer für die Front: Moskau schickt moderne Panzer in den Krieg mit der Ukraine.

Moskau schickt moderne Panzer in den Krieg mit der Ukraine. Die Lage am Morgen: Alle Neuigkeiten rund um den Ukraine-Konflikt aus der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.

Kiew - Russland ist es gelungen, das im Ukraine-Krieg hart umkämpfte Asow-Stahlwerk in Mariupol zu erobern. Die dort verbliebenen rund 260 Soldaten der Ukraine wurden gefangen genommen. Das melden sowohl die ukrainische als auch die russische Seite.

Das Schicksal der ukrainischen Kriegsgefangenen ist weiter unklar. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in der Nacht zu Mittwoch (18. Mai), man werde internationale Vermittler einsetzen, um die Soldaten aus russischer Gefangenschaft zu retten. Kiew hofft auf einen späteren Austausch gegen russische Kriegsgefangene. Moskau wieder ließ einen solchen Schritt zunächst offen. Stattdessen veröffentlichte der Kreml ein Video, das die Gefangennahme der Ukrainer, medizinische Behandlung sowie den Abtransport von Verletzten zeigen soll. Gut 50 der Soldaten sollen schwer verwundet sein.

Ukraine News: Russland erobert Asow-Stahlwerk in Mariupol

Damit endet der dreimonatige Kampf um das Asow-Stahlwerk. Zeitweise sollen sich dort bis zu 1.000 Zivilisten und mindestens so viele Soldaten verschanz haben. Mit der Eroberung dürfte der letzte Widerstand der Ukraine in Mariupol gebrochen sein. In Kiew geht nun die Angst um, Russland könnte nun Beweise für Kriegsverbrechen in der Hafenstadt vernichten. „Mörder verwischen ihre Spuren“, steht in einem Statement, das die abgesetzte Regierung der Stadt kurz vor der Eroberung durch russische Truppen veröffentlicht hatte.

Truppen der Ukraine im Kampfeinsatz gegen Russland. © Sergej Bobok/afp

Ukraine News: Russland schickt nach Sieg in Mariupol neue Panzer in den Krieg

Während Russland in Mariupol einen Erfolg feiert, soll die Armee von Wladimir Putin im Osten der Ukraine weiter schwere Verluste erleiden. Vor allem die Luftabwehr setzt den Angreifern laut unbestätigter Angaben weiter zu. Um den Sieg im Ukraine-Krieg wie in Mariupol zu erzwingen, schickt die Militärführung nun wohl die modernsten Panzer, die ihr zur Verfügung stehen, an die Front. Ein ganzer Zug voller Panzer des Typs T-90M soll sich auf dem Weg in die Ukraine befinden. Das berichtet die Zeitung Izvestia. Demnach sollen die Panzer frisch aus dem Uralvagonzavod-Werk stammen, der größten Panzerfabrik der Welt. (dil/dpa)