Außenministerin Baerbock reist heute nach Kiew

Von: Tobias Utz

Außenministerin Baerbock ist erneut in der Ukraine für Beratungen zu Gast. Thema dürften unter anderem mögliche Waffenlieferungen sein.

Kiew/Berlin –Außenministerin Annalena Baerbock reist am Dienstag (10. Mai) in die Ukraine, um sich persönlich ein Bild von der Lage zu machen. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte vor mehreren Tagen die Reise angekündigt – wenige Stunden, nachdem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj miteinander telefoniert hatten. Im Gespräch seien Missverständnisse aus der Vergangenheit ausgeräumt worden, hieß es im Anschluss von beiden Seiten.

Baerbocks Besuch symbolisiert dabei einen weiteren Schritt Deutschlands auf die Ukraine zu. Dabei ist es nicht der erste Besuch in ihrer Amtszeit als Außenministerin: Bereits am 8. Februar reiste die 41-Jährige in den Donbass, wo sich derzeit die schwersten Kämpfe im Ukraine-Krieg ereignen.

Ukraine-Krieg: Annalena Baerbock reist nach Kiew

Damals besuchte Baerbock die Frontlinien und sagte im Nachgang, dass sie mit „sehr bedrückenden Gefühlen“ nach Deutschland zurückkehre. Sie drohte dem Kreml, da Russland mehr als Hunderttausende Soldaten an der Grenze versammelte: „Jede weitere Aggression hätte massive Folgen für die russische Seite.“ 17 Tage später begann schließlich die Invasion, welche den Ukraine-Konflikt eskalieren ließ.

Annalena Baerbock bei ihrem Ukraine-Besuch Anfang Februar. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Nun folgt also die zweite Reise von Baerbock als Außenministerin. Von Seiten des Auswärtigen Amtes sind bislang wenige Details bekannt. Möglicherweise trifft sich die Grünen-Politikerin mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, um zu beraten. Aufenthaltsort der Außenministerin soll vor allem die Hauptstadt Kiew sein. Thema dürften dabei unter anderem weitere Waffenlieferungen sein. Bei einem Wahlkampfauftritt in Aachen am Sonntag (8. Mai), anlässlich der Landtagswahl in NRW, sprach sie sich abermals für weitere Lieferungen aus. Im Laufe des Tages werden Statements dazu erwartet. (tu)