Ukraine rückt an Südflanke von Bachmut vor – Gegenschläge Russlands ohne Wirkung

Von: Florian Naumann, Lukas Rogalla, Linus Prien, Patrick Mayer, Andreas Schmid, Stefan Krieger

Die Gegenoffensive der ukrainischen Truppen kommt nur langsam voran. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 5. Juli, 5.15 Uhr: In der von russischen Truppen kontrollierten Stadt Makijiwka in der Ostukraine wurden nach örtlichen Behördenangaben 25 Menschen durch den Einschlag mehrerer Geschosse verletzt. Unter den Verletzten seien zwei Kinder, teilte der von Moskau eingesetzte Chef der teils russisch besetzten Region Donezk, Denis Puschilin, in der Nacht zum Mittwoch auf seinem Telegram-Kanal mit. „Die Druckwelle war für die Mehrheit der Bewohner von Makijiwka und Donezk zu spüren.“ Laut Puschilin wurden Wohnhäuser, ein Krankenhaus, Schulen und ein Kindergarten beschädigt. Russischen Militärblogs zufolge sollen für den Beschuss Himars-Artillerieraketen verwendet worden sein, die die Ukraine von den USA bekommen hat.

Unterdessen vermeldete die Vize-Verteidigungsministerin der Ukraine, Hanna Maljar, am Dienstagabend ein Vorrücken „an der Südflanke um Bachmut“, die Kämpfe im Norden der Stadt seien weitergegangen. Innerhalb Bachmuts sei es für den Feind schwierig: „Gleichzeitig versucht Russland, in Lyman, Awdijiwka und Marjinka vorzurücken, aber sie scheitern“. Russische Militärblogger schreiben zeitgleich bei Telegram, Gegenschläge Russlands nördlich von Bachmut bei Soledar hätten ihre Wirkung verfehlt.

Ukrainische Soldaten schießen mit einem 82-mm-Mörser auf russische Stellungen an der Frontlinie bei Bachmut. © Alex Babenko/dpa

Ukraine-Krieg: Schwere Vorwürfe gegen Russland

Update vom 4. Juli, 22.45 Uhr: Weitere schwere Vorwürfe gegen Russland im Ukraine-Krieg: Ukrainischen Angaben zufolge nutzen russische Truppen rund um Bachmut jetzt angeblich chemische Kampfstoffe, um der Gegenoffensive Einhalt zu gebieten.

Diese Nachricht verbreitet unter anderem die US-amerikanische Kriegsbloggerin Sarah Ashton-Cirillo bei Twitter. „Der Feind steigert den Einsatz chemischer Waffen. Bei ihren Artillerie-Bombardements nutzen sie einen chemischen Stoff namens Lewisit“, erklärte der ukrainische Oberst Oleksij Dmytraschkiwski zudem in einem Video über die Lage in Bachmut. Symptome bei Betroffenen seien angeblich „Übelkeit, Erbrechen und Verlust des Bewusstseins“. Lewisit ist eine chlorhaltige organische Arsen-Verbindung, die Substanz bewirkt ein starkes Brennen der Haut mit Blasenbildung. Auch der Stoffwechsel kann bei der Aufnahme über die Haut oder die Atemwege massiv beeinträchtigt werden. Im Ersten Weltkrieg kam der chemische Kampfstoff aufseiten der USA zum Einsatz, im Zweiten Weltkrieg sollen Sowjetunion und Japan Granaten damit befüllt haben.

AKW Saporischschja im Fokus: Gegenseitige Anschuldigungen der Ukrainer und Russen

Update vom 4. Juli, 21.45 Uhr: Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag auf das Atomkraftwerk Saporischschja vor. Bereits in der Nacht zum Mittwoch würden die ukrainischen Streitkräfte versuchen, das AKW mit Raketen und Drohnen anzugreifen, behauptete Renat Kartschaa, Berater des Chefs der russischen Atomenergiebehörde, Rosenergoatom, im Staatsfernsehen.

Der ukrainische Generalstab wiederum schrieb in seinem täglichen Lagebericht über angebliche Sprengkörper auf dem Dach des AKW, deren Explosion den Eindruck eines Beschusses wecken solle. Die Sprengsätze seien an den Dächern des dritten und vierten Reaktorblocks angebracht, sollen die Reaktoren selbst aber wohl nicht beschädigen, heißt es im Lagebericht des ukrainischen Generalstabs.

Putin glaubt an Russlands Sieg: „Besser und effizienter“

Update vom 4. Juli, 20.40 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin ist nach eigenen Angaben weiter vom Sieg Moskaus im Angriffskrieg gegen die Ukraine überzeugt. „Daran gibt es keinen Zweifel“, sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge am Dienstag am Rande eines Besuchs einer Hochschule. Der Schlüssel zum Erfolg Russlands liege darin, dass es „besser und effizienter“ arbeite als seine Konkurrenten, sagte Putin außerdem.

Allerdings könnte Putin auch Ungemach im eigenen Land drohen: Einem Medienbericht zufolge zögerten zuletzt einige Regionalfürsten in Russland bei Treuebekundungen für den Kremlchef.

Gegenoffensive lahmt: Ukraine liefert nun Erklärung - „Die Aufgabe ist maximale Vernichtung“

Update vom 4. Juli, 19.17 Uhr: Vor knapp einem Monat startete die ukrainische Gegenoffensive. Ziel: Die Rückeroberung besetzter Gebierte. Bisher läuft die Gegenoffensive jedoch schleppend. Das liege auch an einem taktischen Vorgehen, heißt es aus Kiew nun. „Aufgabe Nummer eins ist die maximale Vernichtung von Personal, Ausrüstung, Treibstoffdepots, Militärfahrzeugen, Kommandopunkten, Artillerie und Flugabwehrkräften der russischen Armee“, schrieb der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Olexij Danilow, bei Twitter. Je effektiver „der Feind“ vernichtet werde, umso mehr Kilometer würden später befreit.

„Die vergangenen Tage waren besonders ertragreich“, fügte Danilow hinzu. Zuvor hatte der Sprecher des Frontabschnitts Taurien im Süden der Ukraine, Walerij Scherschen, ohne Details von einem Vorrücken um gut zwei Kilometer gesprochen.

Medwedew nennt Rekrutierungszahlen

Update vom 4. Juli, 18.15 Uhr: In Russland sind seit Jahresbeginn 185.000 neue Berufssoldaten der Armee beigetreten. Das erklärte der ehemaligen Präsident Dmitri Medwedew. In der vergangenen Woche seien es fast 10.000 gewesen, sagte Medwedew in einem Video auf Telegram. Nach dem kurzzeitigem Aufstand von Söldnern der Wagner-Gruppe erhielten diese die Möglichkeit, als reguläre Soldaten anzuheuern.

Ukraine-Krieg: Russischer Angriff in Region Charkiw – Dutzende verletzt

Update vom 4. Juli, 14.55 Uhr: Durch einen russischen Angriff auf die ukrainische Region Charkiw sind nach Angaben der Regierung in Kiew mindestens 31 Menschen verletzt worden, darunter neun Kinder. Wie die ukrainische Präsidentschaft am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Angriff in der Stadt Perwomajskyj im Osten des Landes. Stabschef Andrij Jermak schrieb im Online-Dienst Telegram: „31 Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert“; unter den Opfern seien neun Kinder, davon zwei Babys.

Ukraine-Krieg: Britischer Geheimdienst sieht entscheidende Schwächen bei Russland

Update vom 4. Juli, 11.40 Uhr: Nach Ansicht britischer Militärexperten leiden die russischen Besatzer in der Ukraine trotz vereinzelter Erfolge unter entscheidenden Schwächen. Das geht aus dem Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London zum Krieg in der Ukraine am Dienstag (4. Juli) hervor. Demnach sind die russischen Einheiten ausgedünnt. Zudem fehle es an Artillerie-Munition.

Teils erfolgreich waren die Russen der Mitteilung zufolge dabei, die ukrainische Gegenoffensive in ihren Anfängen zu verlangsamen. Das sei vor allem durch den massiven Einsatz von Anti-Panzer-Minen gelungen. „Nachdem der ukrainische Vorstoß verlangsamt wurde, hat Russland versucht, gepanzerte Fahrzeuge mit unbemannten Einweg-Angriffsdrohnen, Kampfhubschraubern und Artillerie zu treffen“, heißt es in der Mitteilung.

Ukraine-Krieg: Fortschritte bei der Gegenoffensive – aber heftiger Widerstand

Update vom 4. Juli, 10.10 Uhr: Die Ukraine meldet weitere Fortschritte bei ihrer Gegenoffensive gegen die russischen Invasionstruppen. Die vergangenen Tage seien „besonders erfolgreich“ gewesen, erklärt der Chef des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Olexij Danilow, auf Twitter.

Die Streitkräfte erfüllten in dieser Phase ihre wichtigste Aufgabe: „Die maximale Zerstörung von Truppen, Ausrüstung, Treibstoffdepots, Militärfahrzeugen, Kommandoposten, Artillerie und Luftabwehrkräften der russischen Armee.“ Die Gegenoffensive kommt angesichts massiver Verteidigungsstellungen des russischen Militärs nur langsam voran. Zuletzt berichtete die Ukraine allerdings von leichten Geländegewinnen.

Schwere Verluste für Russland: Kiew nennt aktuelle Zahlen

Update vom 4. Juli, 9.40 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach wurden binnen eines Tages schätzungsweise 770 russische Soldaten getötet oder verwundet. Unabhängig verifizieren lassen sich die Angaben nicht. Die Gesamtzahl der seit Beginn des Ukraine-Kriegs getöteten oder verwundeten Soldaten stieg somit auf über 231.000. In Klammern die Verluste beziehungsweise Veränderungen zum Vortag.

Soldaten: 231.030 (+ 770)

231.030 (+ 770) Panzer : 4059 (+2)

: 4059 (+2) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge: 7908 (+9)

7908 (+9) Artilleriesysteme: 4252 (+32)

4252 (+32) Raketensysteme: 647 (+6)

647 (+6) Drohnen und unbemannte Flugkörper: 3602 (+29)

3602 (+29) Quelle: Generalstab der Ukraine vom 4. Juli 2023

Zwei Tote durch russischen Beschuss in Cherson

Update vom 4. Juli, 9.00 Uhr: In der südukrainischen Regionalhauptstadt Cherson sind bei russischem Beschuss nach Angaben der Behörden zwei Menschen getötet worden. Bei den Todesopfern handele es sich um einen Mann und eine Frau, teilt die örtliche Staatsanwaltschaft mit. Die Zahl der Verletzten sei noch unklar. Die ukrainischen Streitkräfte hatten die Stadt in der gleichnamigen Region im November zurückerobert. Sie wird aber immer wieder von den russischen Invasionstruppen beschossen.

Ukraine-Krieg: Moskauer Flughafen vorübergehend gesperrt

Update vom 4. Juli, 8.26 Uhr: Russland wirft der Ukraine vor, mit Drohnen auf zivile Infrastruktur gezielt zu haben. Darunter sei auch der Moskauer Flughafen Wnukowo, sagt die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa. Sie bezeichnet dies als „einen weiteren terroristischen Akt“. Starts und Landungen an dem Flughafen waren am Morgen zeitweise eingeschränkt. Nach offiziellen Angaben wurden mehrere Drohnen in der Umgebung der russischen Hauptstadt abgefangen.

Auch Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin schrieb in seinem Telegram-Kanal, die russische Luftabwehr habe „einen weiteren versuchten Angriff ukrainischer Drohnen“ abgewehrt. Aus Sicherheitsgründen wurden Flüge vom südwestlich des Moskauer Stadtzentrums gelegenen Flughafen Wnukowo für etwa drei Stunden auf andere Airports umgeleitet. Das Gebiet Odinzowo, über dem eine der Drohnen abstürzte, liegt in der Nähe von Wunukowo. Der Flugbetrieb wurde nach Angaben der russischen Luftfahrtbehörde um 8.00 Uhr Moskauer Zeit (7.00 Uhr MESZ) wieder aufgenommen. Eine der zerstörten Drohnen soll auf ein Militärgelände im Vorort Kubinka westlich von Wunukowo abgestürzt sein, verlautete der Staatsagentur Tass zufolge aus Rettungsdiensten.

Region Moskau: Russland meldet Abschuss von Drohnen

Update vom 4. Juli, 7.31 Uhr: Wie die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS am Dienstag (4. Juli) unter Berufung auf Rettungsdienste berichtet, wurden zwei Drohnen über der Region Moskau und eine in der benachbarten Region Kaluga abgefangen.

„Nach vorläufigen Informationen flogen drei Drohnen zu unterschiedlichen Zeiten in Richtung Moskau“, so die TASS. Zwei Drohnen seien im Moskauer Bezirk Nowaja Moskwa und eine in der Region Kaluga, südwestlich von Moskau, abgefangen worden. Die Nachrichtenagentur RIA meldete, die beiden Drohnen seien in der Nähe des Dorfes Valuevo abgeschossen worden. Das Dorf liegt etwa 30 Kilometer südwestlich des Kremls.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj nennt Putins Reaktion auf den Wagner-Putsch „schwach“

Update vom 3. Juli, 16.50 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Auftreten von Kremlchef Wladimir Putin im Aufstand der Wagner-Söldner erneut als „schwach“ gerügt. Putin verliere zunehmend die Kontrolle in Russland, sagte Selenskyj dem Sender CNN. „Wir sehen Putins Reaktion, es war schwach“, sagte er. Dass Wagner sehr einfach vorgestoßen sei, zeige, dass Putin „die Situation in den Regionen“ nicht unter Kontrolle habe. „Die Vertikale der Macht, die er hatte, bröckelt nun“, unterstrich Selenskyj.

Russland feiert Panzer-Verluste der Ukraine: Alle Leopard aus Polen und Portugal zerstört?

Update vom 3. Juli, 16.05 Uhr: Nach Angaben des russischen Verteidigungsministers Sergei Schoigu hat das russische Militär etliche Leopard-Panzer zerstört. In den Kampfrichtungen Donezk und Saporischschja habe man bei Gefechten insgesamt 16 Leopard-Panzer ausgeschaltet, sagte Schoigu laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Damit habe die russische Armee alle von Polen und Portugal an die Ukraine gelieferten Leopard-Panzer zerstört, so Schoigu. Zusammen mit Deutschland hatten auch weitere Verbündete der Ukraine Panzer geliefert. Zu Beginn der ukrainischen Gegenoffensive hatte das russische Verteidigungsministerium Aufnahmen der Zerstörung von Leopards veröffentlicht.

Update vom 3. Juli, 13.45 Uhr: Die Gegenoffensive der Ukraine kommt bisher nur äußerst schleppend voran. Immerhin aber meldete Präsident Selenskyj jetzt kleine Gewinne. „Die letzte Woche war schwierig, aber wir machen Fortschritte“, schrieb er auf Telegram. „Wir kommen Schritt für Schritt voran.“ Zuvor hatte die Regierung in Kiew genaue Zahlen genannt. Demnach hat die Ukraine in der vergangenen Woche 37 Quadratkilometer von den russischen Streitkräften zurückerobert (s. Update v. 10.00 Uhr).

Update vom 3. Juli, 10.00 Uhr: Eigenen Angaben zufolge hat das ukrainische Militär im Zuge der Offensive im Süden und Osten des Landes in der vergangenen Woche 37 Quadratkilometer der von Russland besetzten Gebiete zurückerobert. Rund um die Stadt Bachmut seien 9 Quadratkilometer befreit worden, an der Südfront 28 Quadratkilometer, schrieb die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Montag (3. Juli) bei Telegram.

Zur Einordnung: Die nach Angaben Kiews befreiten Gebiete entsprechen etwa einem Viertel der Fläche der Stadt Augsburg.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj besucht Odessa

Update vom 3. Juli, 5.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekräftigte bei einem Besuch in der Hafenstadt Odessa die geplante Befreiung derzeit besetzter Gebiete im Süden. „Der Feind wird definitiv nicht die Bedingungen im Schwarzen Meer diktieren“, sagte er in einer Videonachricht anlässlich des Tages der ukrainischen Seestreitkräfte.

Auf Telegram veröffentlichte Selenskyj zudem Videos aus Odessa, die ihn bei Treffen mit Kommandeuren sowie einem Besuch bei verwundeten Soldaten in einem Krankenhaus zeigen. „Zusammen werden wir gewinnen“, betonte er. „Die ukrainischen Küsten werden die Besatzer nie tolerieren!“

News zum Ukraine-Krieg: Heftiger russischer Widerstand in Bachmut

Kiew/Moskau – Mit Blick auf die laufende Gegenoffensive hat die Ukraine von schweren Kämpfen an mehreren Frontbereichen, insbesondere im Osten, gesprochen. Russische Truppen griffen bei Awdijiwka, Marjinka und Lyman im Donezker Gebiet an, schrieb die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Sonntag auf Telegram. Auch bei Swatowe im angrenzenden Gebiet Luhansk rückten die Besatzer demnach weiter vor. „Dort toben heftige Kämpfe. (...) Die Situation ist ziemlich kompliziert.“

Unweit von Bachmut hingegen sei die ukrainische Armee im Vormarsch und habe „Teilerfolge“ zu verzeichnen, fügte sie hinzu. Auch im Süden der Ukraine rückten die eigenen Truppen in Richtung der Städte Berdjansk und Melitopol „in schweren Kämpfen, aber allmählich“ vor, schrieb Maljar. Sie sprach von „heftigem feindlichen Widerstand“.

Ukraine-News: Explosion unweit von südrussischem Militärflugplatz

Im südrussischen Gebiet Krasnodar hat sich Medienberichten zufolge eine größere Explosion unweit eines Militärflugplatzes ereignet. Im sozialen Netzwerk Telegram wurden am Sonntag Fotos von einem Krater veröffentlicht, der zehn mal vier Meter groß sein soll und angeblich in der Nähe des Flugplatzes der Stadt Primorsko-Achtarsk entstanden ist. Es gab auch Videos von einer hohen Rauchsäule. Der Gouverneur von Krasnodar, Weniamin Kondratjew, teilte mit, der „Vorfall“ werde untersucht. Es gebe keine Opfer, schrieb er. Auch Wohnhäuser und andere Objekte seien ersten Erkenntnissen zufolge nicht beschädigt worden.

Krasnodar liegt am Asowschen Meer und unweit der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim. Im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine kommt es seit Monaten immer wieder auch zu Beschuss auf russische Grenzregionen. Opferzahlen und Schäden stehen dabei allerdings in keinem Verhältnis zu den Kriegsfolgen in der Ukraine.

Ukraine-News: Wieder russische Angriffe auf Kiew

Erstmals seit knapp zwei Wochen war Kiew am Sonntag (2. Juli) wieder Ziel russischer Luftangriffe. Es seien in der Nacht alle feindlichen Geschosse abgewehrt worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Mehrere Häuser im Kiewer Gebiet wurden laut Militärverwaltung durch herabfallende Trümmerteile beschädigt und ein Bewohner verletzt. Landesweit wurden offiziellen Angaben zufolge acht Kampfdrohnen und drei Marschflugkörper zerstört.

Russland hat das Nachbarland Ukraine vor mehr als 16 Monaten überfallen und hält derzeit rund 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets besetzt. Auch mit westlicher Militärhilfe will Kiew die okkupierten Gebiete nun befreien. (Mit Agenturen)