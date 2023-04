Kostjantyniwka unter russischem Beschuss – nach Bachmut nächste ukrainische Stadt vor Zerstörung

Von: Nail Akkoyun, Stefan Krieger

Lukaschenko trifft Putin in Moskau. Nato-Chef Stoltenberg warnt China vor einer Waffenlieferung an Moskau. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Verluste für Russland : Ukrainischer Generalstab veröffentlicht neue Zahlen

für Ukrainischer Generalstab veröffentlicht neue Zahlen Wende für Russland in Bachmut ? Pro-ukrainischer Blogger bestätigt nun Wagner-Meldung

in ? Pro-ukrainischer Blogger bestätigt nun Wagner-Meldung Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 5. April, 20.40 Uhr: In der russischen Region Brjansk an der Grenze zur Ukraine ist laut Angaben des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB ein ukrainisches Kleinflugzeug abgestürzt. Der Geheimdienst habe den Piloten festgenommen, der zuvor versucht hatte, auf ukrainisches Gebiet zu fliehen. Bevor ihm dies gelingen konnte, sei er allerdings von Grenzschützern gefasst worden. Die Ursache des Flugzeugabsturzes nahe der Ortschaft Butowsk war zunächst unklar. Das berichtete Russlands staatliche Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf den FSB.

Update vom 5. April, 20.05 Uhr: In der ukrainischen Stadt Kostjantyniwka berichten Einwohner, dass die russischen Streitkräfte scheinbar wahllos öffentliche Gebäude und Wohnhäuser beschießen. Die Ortschaft in der Region Donezk könnte nach den schon schwer zerstörten Städten Bachmut und Tschassiw Jar bald ebenfalls vollständig zur Trümmerlandschaft werden.

Update vom 5. April, 18.32 Uhr: Waffenlieferungen von China an Russland wären aus Sicht der NATO ein historischer Fehler. „Wir beobachten sehr genau, was China tut“, sagt Generalsekretär Jens Stoltenberg nach einem Treffen der Außenminister der 31 Bündnisstaaten in Brüssel. „Die Alliierten waren deutlich, dass jede tödliche Unterstützung Chinas für Russland ein historischer Fehler mit weitreichenden Folgen wäre.“ Bisher gebe es keine Bestätigung für derlei Waffenlieferungen, sagt der Norweger. Man verfolge das sehr genau und mache Peking gegenüber deutlich, dass dies ein großer Fehler wäre.

News zum Ukraine-Krieg: Situation in Bachmut laut Selenskyj weiterhin „sehr schwer“

Update vom 5. April, 16.30 Uhr: In der umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut ist die Situation nach Einschätzung von Präsident Wolodymyr Selenskyj weiter „sehr, sehr schwer“. „Dort wird die größte Zahl verschiedener Waffen wie Artillerie eingesetzt“, sagte der 45-Jährige am Mittwoch in Warschau bei einer Pressekonferenz mit seinem polnischen Kollegen Andrzej Duda. Die Situation hinsichtlich verfügbarer Munition ändere sich täglich und die ukrainischen Truppen kämpften mit unterschiedlichem Erfolg, sagte er. „Doch wir befinden uns in Bachmut und der Feind kontrolliert Bachmut nicht“, unterstrich Selenskyj.

Selenskyj widersprach damit auch jüngsten Äußerungen aus Moskau. Der Chef der in Bachmut kämpfenden Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hatte behauptet, seine Einheiten hätten Bachmut „rechtlich“ eingenommen, weil sie das Gebäude der Stadtverwaltung kontrollierten. „Um so mehr Munition in die Ukraine gelangt, um so schneller werden wir die Lage nicht nur in Bachmut, sondern auf dem ganzen Territorium unseres Staates klären“, sagte Selenskyj.

News zum Ukraine-Krieg: Lukaschenko soll sich bei Putin erklären

Update vom 5. April, 15.00 Uhr: Gemeinsam mit Wladimir Putin will der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko am Mittwoch über seinen „Friedensvorschlag“ diskutieren, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gegenüber der russischen Presse erklärte. Vergangenen Freitag forderte Lukaschenko ein Stopp der „Feindseligkeiten“ sowie eine Beschränkung des Transports von Ausrüstung und Waffen beider Seiten – sowohl Russland als auch die Ukraine lehnten dies ab.

Lukaschenko werde „es wahrscheinlich für notwendig erachten, Klarheit in dieser Angelegenheit zu schaffen. Dann werden sie natürlich ihre Ansichten austauschen“, sagte Peskow.

Russlands Präsident Putin neben dem belarussischen Machthaber Lukaschenko. (Archivfoto) © Sergei Chirikov/POOL EPA/AP/dpa

News zum Ukraine-Krieg: Russland will AKW-Sicherheitszone offenbar zustimmen

Update vom 5. April, 13.30 Uhr: Russland will nach eigenen Angaben die Forderung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) nach einer Schutzzone um das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine unterstützen. Moskau sei bereit, an der Umsetzung der Initiative von IAEA-Chef Rafael Grossi mitzuarbeiten, teilte die staatliche russische Atombehörde Rosatom am Dienstag nach einem Treffen ihrer Vertreter mit Grossi in der Ostseeregion Kaliningrad mit. Der Argentinier bemüht sich, mittels einer Pendeldiplomatie zwischen Russland und der Ukraine eine Lösung für das von Moskau besetzte Atomkraftwerk zu erreichen.

Die IAEA versucht seit Monaten, um das Gelände der Nuklearanlage eine Schutzzone einzurichten, um die Gefahr einer atomaren Katastrophe zu bannen. Grossi selbst war bereits zweimal im Kernkraftwerk – zuerst im September letzten Jahres, nun noch einmal Ende März. In der Ukraine sprach er dabei in der vergangenen Woche auch mit Präsident Wolodymyr Selenskyj, in Kaliningrad traf er eigenen Angaben nach „hochrangige Vertreter verschiedener Behörden“. Er habe dabei noch einmal auf die Dringlichkeit einer Lösung für das Kraftwerk hingewiesen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland droht weiterhin mit Atomwaffen

Update vom 5. April, 12.30 Uhr: Einer neuen Einschätzung zufolge versucht Russland, mit Atomwaffen-Drohungen die westlichen Unterstützer Kiews davon abzuhalten, militärische Hilfe im Vorfeld der erwarteten Gegenoffensive zu leisten. Der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu äußerte sich am Dienstag laut dem Washingtoner Think Tank Institute for the Study of War (ISW) in „neu belebter atomarer Erpressungsrhetorik“.

Shoigu verteidigte Russlands Entscheidung, Atomwaffen nach Belarus zu verlegen, und sagte, dass die Nato das Kampftraining und die Aufklärung an Russlands Grenzen verstärkt habe. Laut einer Kreml-Mitteilung teilte er mit, dass die westliche Hilfe für die Ukraine „eine erhebliche Ausweitung des Konflikts darstellt“.

Ukraine wehrt Angriff von Wagner-Söldnern in Bachmut ab

Update vom 5. April, 11.20 Uhr: Die Einheiten des staatlichen ukrainischen Grenzschutzes als Teil der ukrainischen Streitkräfte haben in der Nacht den Angriff der privaten russischen Söldnertruppe Wagner abgewehrt. Dabei wurden 29 Angreifer ausgeschaltet und mehr als 40 verwundet.

„Der Feind konzentrierte seine Hauptanstrengungen auf den Versuch, die Verteidigungslinie im Industriegebiet der Festungsstadt Bachmut zu durchbrechen. Unsere Stellung wurden gleichzeitig von sechs Gruppen der Wagner-Sturmtruppen angegriffen“. Die Angriffe seien mit Mörsern, schweren Maschinengewehren und Scharfschützen abgewehrt worden, teilte der Pressedienst des staatlichen Grenzschutzes der Ukraine auf Telegram mit.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Angriffe töten vier Menschen

Update vom 5. April, 10.10 Uhr: Bei russischen Angriffen in acht Oblasten wurden in den vergangenen 24 Stunden vier Menschen getötet und 14 verletzt, wie das ukrainische Verteidigungsministerium am 5. April nach Angaben von kyivindependent mitteilte.

Nach den vorliegenden Informationen beschossen russische Truppen in den letzten 24 Stunden die Oblaste Tschernihiw, Sumy, Charkiw, Saporischschja, Cherson, Dnipropetrowsk, Luhansk und Donezk. Zweiundneunzig Siedlungen in den acht Oblasten wurden mit verschiedenen Waffentypen angegriffen, darunter Granatwerfer, Mörser, Panzer, MLRS, Drohnen und taktische Flugzeuge, so das Verteidigungsministerium.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland verliert 550 Soldaten innerhalb eines Tages

Update vom 5. April, 8.45 Uhr: Russland hat im Ukraine-Krieg erneut mit schweren Verlusten zu kämpfen. Innerhalb eines Tages sind weitere 550 Soldaten gefallen. Das geht aus dem täglichen Lagebericht des ukrainischen Verteidigungsministeriums hervor. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Soldaten : 176.240 (+530)

: 176.240 (+530) Fahrzeuge : 5.573 (+11)

: 5.573 (+11) Mannschaftstransportwagen : 7.005 (+6)

: 7.005 (+6) Panzer : 3.629 (+2)

: 3.629 (+2) Drohnen: 2283 (+6)

2283 (+6) Artilleriesysteme : 2.707 (+10)

: 2.707 (+10) Flugabwehrsysteme : 280

: 280 Mehrfachraketenwerfer : 532 (+4)

: 532 (+4) Schiffe: 18

18 Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 5. April. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Russische Angriffe lassen nicht nach: Ukraine wehrt Drohnen ab

Update vom 5. April, 7.20 Uhr: Die russischen Streitkräfte setzen weiterhin ihre Hauptbemühungen auf offensive Operationen in den Richtungen Lyman, Bachmut, Avdiivka und Marinka. Dort wurden nach Angaben des ukrainischen Generalstabs über 60 Angriffe in den letzten 24 Stunden abgewehrt.

„In den letzten 24 Stunden hat der Feind 3 Raketenangriffe und 47 Luftangriffe gestartet, unter anderem mit 17 Shahed-136-Drohnen. 14 von ihnen wurden von unseren Verteidigern zerstört. Der Feind hat auch 42 Angriffe mit Raketenwerfersystemen gestartet. Es wurden zivile Opfer gemeldet“, so der Generalstab in seinem morgendlichen Briefing vom 5. April.

Russland bietet an, entführte Kinder ihren ukrainischen Eltern zurückzugeben

Update vom 4. April, 20.40 Uhr: Die russische Kinderrechtsbeauftragte Maria Lwowa-Belowa, gegen die ein internationaler Haftbefehl vorliegt, hat sich bereit erklärt, aus der Ukraine verschleppte Kinder zurück in ihre Heimat zu schicken, wenn deren Eltern darum bitten. „Schreiben Sie mir (...), um ihr Kind wiederzufinden“, sagte Lwowa-Belowa am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Nach Angaben der ukrainischen Regierung wurden bis Februar dieses Jahres mehr als 16.000 Kinder aus der Ukraine nach Russland oder in russisch kontrollierte Gebiete verschleppt. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hatte wegen der Verschleppung der Kinder Mitte März Haftbefehle gegen Russlands Präsident Wladimir Putin und Lwowa-Belowa erlassen.

Lwowa-Belowa sagte am Dienstag, sie sei „von keinem ukrainischen Verantwortlichen“ wegen der Kinder kontaktiert worden. Einem von ihrer Behörde am Dienstag veröffentlichten Bericht zufolge wurden seit Ende März 16 Kinder aus neun Familien wieder mit ihren Angehörigen in der Ukraine oder anderswo vereint. Lwowa-Belowa lehnte es erneut ab, eine vollständige Liste mit Namen der verschleppten ukrainischen Kindern zu veröffentlichen.

Ukraine-Krieg: Angriffe auf beiden Seiten

Update vom 4. April, 19.42 Uhr: Russische und ukrainische Kampfflugzeuge haben am Dienstag Stellungen der jeweiligen Gegenseite im Osten der Ukraine angegriffen. Daneben lieferten sich Kanoniere beider Seiten heftige Artillerieduelle, teilte der ukrainische Generalstab am Abend ohne genaue Ortsangaben mit. Nach ukrainischen Angaben wurden dabei zwei russische Anlagen zur elektronischen Kriegsführung zerstört. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Aus der Kleinstadt Awdijiwka im Donbass wurden neue russische Artillerieangriffe gemeldet. Obwohl die noch verbliebenen Bewohner zuletzt mehrfach aufgerufen worden waren, den Ort zu verlassen, hielten sich nach Angaben von Bürgermeister Vitali Barabasch weiter Zivilisten in der Stadt auf. „Es sind noch acht Kinder in der Stadt, aber man müsste schon leidenschaftlicher Spion sein, um sie zu finden“, wurde er von der „Ukrajinska Prawda“ zitiert. Awdijiwka liegt knapp 15 Kilometer nördlich der von Russen und Aufständischen kontrollierten Großstadt Donezk entfernt.

Ukraine-News: Russland stationiert Atomwaffen in Belarus

Erstmeldung vom 3. April: Kiew – Russland hält an der angekündigten Stationierung seiner taktischen Atomwaffen in Belarus fest und will sie an der Grenze zum Nato-Staat Polen positionieren. Das kündigte der russische Botschafter in der belarussischen Hauptstadt Minsk am Sonntag an. Bis 1. Juli sollen die benötigten Bunker für die Lagerung der Waffen demnach fertiggestellt sein. Während eine Serie russischer Angriffe auf ukrainische Städte mehreren Zivilisten das Leben kostete, wurde in Sankt Petersburg ein russischer Militärblogger bei einem Sprengstoffanschlag getötet. Vizekanzler Robert Habeck traf am Montagmorgen zu politischen Gesprächen in Kiew ein.

Russlands Botschafter in Minsk, Boris Gryslow, bewertete es als positiv, dass die beabsichtigte Stationierung der Atomwaffen in Belarus bereits „eine Menge Lärm“ in westlichen Medien verursacht habe. „Endlich wird beachtet, dass es eine gewisse Parität geben sollte“, sagte er mit Blick auf den Vorwurf der russischen Führung, die USA hätten eigene Atomwaffen in Europa stationiert und Moskau damit provoziert.

Kremlchef Wladimir Putin hatte zuletzt vor dem Hintergrund starker Spannungen mit dem Westen infolge des von ihm befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine angekündigt, taktische Atomwaffen in Belarus zu stationieren. Er begründete die Verlagerung der Waffen in die benachbarte Ex-Sowjetrepublik damit, dass die USA seit Jahren Ähnliches in Europa täten.

In einer Analyse des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) hieß es vor einer Woche, Putin wolle im Westen Ängste vor einer atomaren Eskalation schüren, um so die Unterstützung für die Ukraine etwa bei der Lieferung schwerer Waffen zu brechen. Nach ISW-Einschätzung ist es weiter „sehr unwahrscheinlich, dass Russland nukleare Waffen in der Ukraine oder anderswo einsetzt“. Putins Schritt habe sich bereits vor dem Krieg in der Ukraine angekündigt, teilte das ISW mit. Russland zementiere mit der Stationierung nuklearer Waffen in Belarus vor allem seinen Einfluss in der Ex-Sowjetrepublik.

Ukraine-News: Weiter schwere Kämpfe im Osten des Landes

Unterdessen lieferten sich russische Angreifer und ukrainische Soldaten am Sonntag erneut schwere Kämpfe im Osten der Ukraine. Im Mittelpunkt der Gefechte lagen die Ortschaften Liman, Bachmut, Awdijiwka und Marjinka, wie der Generalstab in Kiew in seinem täglichen Lagebericht mitteilte. Insgesamt seien im Laufe des Tages rund 50 russische Angriffe abgewehrt worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

In Bachmut sei die Lage weiterhin „sehr angespannt“, schrieb Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar auf Facebook. Der Gegner setze dort neben Kräften der Söldnertruppe Wagner inzwischen auch Fallschirmjägereinheiten ein. „Der Feind lässt sich durch die exorbitanten Verluste an Personal nicht abschrecken, die Entscheidungen werden emotional getroffen.“ Die Reaktion der Verteidiger erfolge „kompetent und unter Berücksichtigung aller Umstände, Aufgaben und des Grundsatzes der militärischen Zweckmäßigkeit“, betonte Maljar. „Wir vertrauen auf unser Militär.“ (mit Agenturmaterial)