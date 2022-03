Ukraine-Krieg: Tausende buchen Unterkünfte in der Ukraine – um so zu helfen

Um zu Spenden, buchen Nutzer Airbnb-Unterkünfte in der Ukraine – gleichzeitig will die Plattform Ukrainern kostenlos Unterkünfte in den angrenzenden Ländern zur Verfügung stellen.

Binnen weniger Tage haben Nutzer des Buchungsportals Airbnb Tausende Nächte in Unterkünften in der Ukraine gebucht – und Airbnb so zur Spendenplattform gemacht.

Kiew/San Francisco – Um Menschen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine* zu unterstützen, haben Nutzerinnen und Nutzer der US-amerikanischen Buchungsplattform für Urlaubsunterkünfte Airbnb das Portal kreativ zur Spendenplattform umgenutzt. Tausende Kunden des Portals aus aller Welt haben Zehntausende Nächte bei Gastgebern in der Ukraine gebucht, um Menschen in Not finanziell zu unterstützen.

So seien laut Angaben von Airbnb-Chef und -Mitgründer Brian Chesky binnen weniger Tage bereits über 1,9 Millionen Dollar Spendengelder für Menschen in der Ukraine* zusammengekommen, teilte der 40-Jährige am Freitag (04.03.2022) über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. In nur 48 Stunden seien „61.406 Nächte in der Ukraine gebucht worden“. Zur Unterstützung der Spendenkampagne hatte Airbnb bekannt gegeben, für alle Buchungen in der Ukraine keine Gebühren zu erheben.

Nach Ukraine-Angriff durch Russland: Technikkonzerne stellen Lieferungen und Dienstleistungen ein

Neben dem offiziellen Tweet des Airbnb-Mitgründers haben auch etliche Spender Screenshots von kurzen Unterhaltungen mit den Airbnb-Gastgebern vor Ort über die Plattform öffentlich gemacht. Ein Gastgeber in der besonders schwer angegriffenen Stadt Charkiw bedankte sich in einem Screenshot für „die unterstützenden Worte und materielle Hilfe“ und versprach, man werde alle Spenden an die freiwilligen Helfer der Stadt weitergeben: „Wenn das alles vorbei ist, schreibt mir bitte und wir werden euch hier in Charkiw als Gäste empfangen“.

Ebenfalls am Freitag hatte Airbnb neben zahlreichen weiteren Technologiekonzernen angekündigt, alle Geschäfte mit Russland und Belarus vorläufig einzustellen. Dem Technologie-Portal Techcrunch schrieb ein Konzernsprecher dazu: „Das bedeutet, dass wir die Kalender so programmieren, dass in beiden Ländern vorerst keine Buchungen mehr möglich sind. Außerdem wird es Nutzern in Belarus und Russland nicht mehr möglich sein, als Gäste Zimmer und Ferienwohnungen zu buchen.”

Airbnb wirbt um Hilfe für Ukraine: Wohnraum auf Zeit für bis zu 100.000 Geflüchtete

Zu den Unternehmen, die neben Airbnb angaben, keine Produkte mehr nach Russland liefern zu wollen, zählen mit Microsoft, Apple, Intel und Samsung einige der wichtigsten Technologie-Hersteller der Welt. Google und der Facebook-Konzern Meta kündigten an, ihr komplettes Werbegeschäft mit Russland vorerst zu stoppen.

Auf Spendenbasis will Airbnb mit seiner gemeinnützigen Plattform für Menschen in Not – Airbnb.org – außerdem bis zu 100.000 Geflüchteten aus der Ukraine kostenlos vorläufige Unterkünfte in angrenzenden Ländern vermitteln. Das kündigte das Unternehmen aus San Francisco bereits vor einigen Tagen an. Auch hierfür bat Chesky bei Twitter um Unterstützung: „Was wir dafür am dringendsten brauchen, sind Gastgeber, die in den Nachbarländern Unterkünfte zur Verfügung stellen." Dazu zählte neben Polen, Ungarn und Rumänien auch Deutschland.