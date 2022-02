Ukraine-Konflikt: Polen fordert mehr Härte Deutschlands bei Russland-Sanktionen

Strafmaßnahmen

Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert im Ukraine-Konflikt den Ausschluss Russlands aus Swift. Dabei spricht er auch Olaf Scholz an. Auch Polen kritisiert Deutschland.

Wegen Russlands Angriff auf die Ukraine* beschließt der Westen Sanktionen.

Uneinigkeit besteht bei der Frage, ob Russland* aus dem Bankenkommunikationsnetzwerk Swift ausgeschlossen werden soll.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert Deutschland und Ungarn zum Umdenken auf.

+++ 16.26 Uhr: Der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki hat „steinernen Egoismus“ einiger Länder, darunter Deutschlands, im Ukraine-Konflikt angeprangert. Bei seinem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz wolle er „das Gewissen Deutschlands“ aufrütteln, damit es sich endlich zu Sanktionen gegen Russland entschließe, die „wirklich erdrückend“ seien, sagte Morawiecki am Samstag vor polnischen Journalistinnen und Journalisten in Berlin.

„Nur rasche und strenge Sanktionen“ könnten Russlands Aggressionen gegen die Ukraine stoppen, ist Morawiecki. Der polnische Ministerpräsident forderte konkret, dass nicht nur die Gaspipeline Nord Stream 2*, sondern auch Nord Stream 1 gestoppt wird. Zudem müsse Russland aus dem Bankenkommunikationsnetzwerk Swift ausgeschlossen werden. Die bisherige deutsche Hilfe an die Ukraine kommentierte der Pole sarkastisch: „Fünftausend Helme? Das muss ein Scherz sein.“

Vor seinem Treffen mit Olaf Scholz (l.) fordert Polens Ministerpräsident Morawiecki (r.) mehr Härte Deutschlands im Ukraine-Konflikt.

Russland-Sanktionen: Swift-Ausschluss? Selenskyj macht Druck auf Scholz

Erstmeldung vom Samstag, 26.02.2022, 15.21 Uhr: Kiew/Berlin – Nach Ausbruch des Ukraine-Krieges haben westliche Staaten Sanktionen gegen Russland auf den Weg gebracht. Eine mögliche Strafmaßnahme blieb bisher jedoch noch aus: Der Ausschluss Russlands aus dem internationalen Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift, das für den Außenhandel nötig ist. Unter anderem Großbritannien* spricht sich dafür aus, in der EU gibt es jedoch Vorbehalte.

Angesichts der Kämpfe um die Hauptstadt Kiew fordert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj konsequentes Handeln der EU. Konkret fordert er dabei Deutschland und Ungarn auf, den Ausschluss Russlands aus Swift zu unterstützen. Er hoffe, dass Berlin und Budapest „den Mut haben werden“, sich einer entsprechenden Forderung zahlreicher weiterer europäischer Staaten anzuschließen, sagte Selenskyj am Samstag (26.02.2022) in einer Videobotschaft. „Es gibt bereits fast die volle Unterstützung der EU-Länder, Russland von Swift abzukoppeln“, so Selenskyj. Gleichzeitig forderte er erneut die Aufnahme der Ukraine in die EU.

EU bei Sanktionen gegen Russland uneinig: Kommt der Swift-Ausschluss?

Innerhalb der EU hatte es zunächst Uneinigkeit über den Swift-Ausschluss als Sanktion gegen Russland gegeben. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat den Schritt am Freitag (25.02.2022) verteidigt. „Wir können neben dieser Krise, die wir jetzt haben, nicht noch eine Welthandelskrise provozieren“, so Asselborn.

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sprach sich gegen die Maßnahme aus. Anders als die Sanktionierung einzelner Banken würde die Entkopplung Russlands vom Swift-System eine „Breitenwirkung“ entfalten und die Bevölkerung treffen. Ziel sei es aber, jene zu sanktionieren, die für das „Blutvergießen“verantwortlich seien.

Sanktionen wegen Ukraine-Krieg: Swift-Ausschluss Russlands immer wahrscheinlicher

Der Widerstand einzelner EU-Staaten gegen den Swift-Ausschluss Russlands als Sanktion im Ukraine-Konflikt* wird jedoch geringer. Italien spricht sich laut dem sozialdemokratischen Parteichef Enrico Letta inzwischen für diese Maßnahme aus. Ministerpräsident Mario Draghi unterstütze mittlerweile den Ausschluss. Draghi selbst äußerte sich nicht dazu, sondern ließ mitteilen, dass Italien die Linie der EU bei Sanktionen gegen Russland voll unterstütze, „einschließlich jene, die Swift betreffen“. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Selenskyj getwittert, dass ihm Draghi bei einem Telefonat gesagt habe, dass Italien eine Abkopplung Russlands von Swift unterstütze.

Auch in Deutschland wächst der Druck auf die Bundesregierung, dem Ausschluss Russlands aus Swift zuzustimmen. Ein Ausschluss Russlands aus Swift sei denkbar, wenn die EU-Mitglieder gemeinsam der Meinung seien, der Druck auf Russland könne damit weiter verstärkt werden, hatte Finanzminister Christian Lindner* (FDP*) am Freitag (25.02.2022) beim Treffen der EU-Finanzministerinnen und Finanzminister erklärt.

Ukraine-Krise: Druck auf Scholz wegen Swift-Ausschluss Russlands wächst

Auch in seiner eigenen Partei wächst der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD) wegen seines Neins zum Ausschluss Russlands aus Swift. Die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal forderte am Samstag (26.02.2022), den Weg für diese Sanktion frei zu machen. „Wir dürfen nun nicht davor zurückschrecken, alle Sanktionsmittel zu verhängen, die uns zur Verfügung stehen. Dazu gehört auch der Ausschluss Russlands aus Swift“, sagte die Chefin des SPD-Jugendverbandes* der Deutschen Presse-Agentur. „Damit können wir der russischen Regierung richtig wehtun. Wir sollten hier der Forderung unserer osteuropäischen Partnerländer nachkommen.“ (ms mit dpa/AFP) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

