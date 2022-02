Ukraine-Konflikt - Wolodymyr Selenskyj: „Das letzte Mal, dass sie mich lebend sehen“

Ukrainischer Präsident

Russland steht kurz davor, Kiew zu erobern. Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, soll sich nach wie vor in der Hauptstadt aufhalten.

Nach dem Angriff aus Russland* auf die Ukraine* ist der Kampf um die Hauptstadt Kiew ausgebrochen.

In Kiew befindet sich auch Wolodymyr Selenskyj. Der Präsident der Ukraine wendet sich in einer Fernsehansprache an US-Präsident Joe Biden* und an Russlands Präsident Wladimir Putin*.

Was wird aus Wolodymyr Selenskyj?

+++ Update, 07.30 Uhr: Sowohl der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj als auch das ihm unterstellte Verteidigungsministerium der Ukraine haben die Bevölkerung des Landes aufgerufen, Widerstand gegen die vorrückende Armee Russlands zu leisten. „Haben Sie eine Drohne? Geben Sie sie einem erfahrenen Piloten der Armee!“, stand in einem Post auf der Facebook-Seite des Verteidigungsministeriums.

Selenskyj selbst hält sich weiter mit seiner Familie im hart umkämpften Kiew auf. Er habe nicht vor, die Stadt zu verlassen, ließ der ukrainische Präsident mitteilen.

Zur Person Name Wolodymyr Selenskyj Position Präsident der Ukraine Alter 44 Jahre (geboren am 25. Januar 1978) Ehepartnerin Olena Selenska (seit 2003) Kinder Aleksandra Selenskaya, Kiril Selenskyj

Ukraine-Konflikt - Wolodymyr Selenskyj meldet sich aus Kiew zu Wort

Erstmeldung: Kiew - Mitten im Angriff Russlands auf die Ukraine meldet sich Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Wort. In einem Videochat soll sich der ukrainische Präsident bereits von seinen Kolleginnen und Kollegen aus der Europäischen Union verabschiedet haben. „Dies könnte das letzte Mal sein, dass sie mich lebend sehen“, soll Selenskyj gesagt haben. Das berichten das US-Nachrichtenportal Axios und die Financial Times.

Das 44 Jahre alte Staatsoberhaupt der Ukraine soll sich nach wie vor in Kiew aufhalten. Die Hauptstadt ist umstellt von russischen Truppen. Aus mehreren Stadtteilen der Millionenmetropole werden bereits Straßenkämpfe gemeldet. Selenskyj soll sich in einem geheimen Bunker irgendwo im Zentrum der Stadt befinden. In dem Gespräch mit den Staatsführerinnen und -führern der EU habe der Präsident gesagt, er wolle unter allen Umständen in Kiew bleiben. Gegenüber Russland erhob er schwere Vorwürfe. „Sie wollen die Ukraine auch politisch zerstören, in dem sie unser Staatsoberhaupt stürzen“, so Selenskyj. „Ich bin das Ziel Nummer Eins.“

+ Im Krieg mit Russland: Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine. © Ukrainian Presidents Office/imago

Ukraine-Konflikt: Wolodymyr Selenskyj wirft dem Westen Untätigkeit vor

Stunden später veröffentlichte Wolodymyr Selenskyj ein weiteres Video. Dieses wurde offenbar in der Nacht in den Straßen Kiews aufgezeichnet. Der ukrainische Präsident erscheint in diesem Video mit vier weiteren Mitgliedern seines Kabinetts. „Wir sind hier. Wir sind in Kiew. Wir verteidigen die Ukraine“, sagte Selenskyj mit entschlossenem Gesichtsausdruck in dem kurzen Video.

In den Tagen zuvor hatte Wolodymyr Selenskyj unter anderem schwere Vorwürfe gegen die EU und die Nato* erhoben. „Wir verteidigen unser Land alleine“, sagte der Präsident der Ukraine zu Beginn der Invasion aus Russland. Doch besonders in die Kritik nahm Selenskyj die USA*. „Das mächtigste Land der Welt schaut aus sicherer Entfernung zu“, so Selenskyj. Gleichzeitig richtete er einen Appell an alle „Europäer mit Kampferfahrung.“ Sie sollten die „Untätigkeit ihrer Regierungen ignorieren“ und in die Ukraine reisen, um sich dort am Kampf gegen Russland zu beteiligen. (Daniel Dillmann) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

