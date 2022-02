Ukraine-Krieg aus Sicht der Rechten: Joe Biden, der schwache Kriegstreiber

USA

Von Nail Akkoyun schließen

Die Republikanische Partei ist sich uneins darüber, was den Ukraine-Konflikt ausgelöst hat. US-Präsident Joe Biden wird Schwäche sowie Kriegslust vorgeworfen.

Washington D.C. – Die russische Invasion in die Ukraine bietet den Republikaner:innen die seltene Möglichkeit, US-Präsident Joe Biden sowohl Schwäche als auch Kriegstreiberei vorzuwerfen. Während Donald Trump im Gespräch mit Fox News erklärte, dass Bidens Schwäche und die „gestohlene Wahl“ Schuld an dem Konflikt seien, betonten andere Republikaner:innen hingegen, dass der Präsident einen Krieg mit Russland androhen würde.

„Niemanden überrascht es, dass Putin in die Ukraine einmarschiert ist“, schrieb die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Green auf Twitter. Biden „hat ihm grünes Licht gegeben, als er sagte, dass die USA nicht mit Russland in einen Krieg treten wird.“ Noch einen Monat zuvor warf die Republikanerin aus Georgia dem Präsidenten vor, dass Biden einen Krieg mit Russland anzetteln wollen würde, aufgrund angeblicher „Geschäfte in der Ukraine“ von Sohn Hunter Biden.

Ukraine-Konflikt: Lob für Russland, Spott für die Regierung – die Taktik der „Grand Old Party“

Man muss allerdings nicht einen ganzen Monat zurückschauen, um Lücken in der Argumentation von Marjorie Taylor Greene zu entdecken. Erst am Donnerstag (24.02.2022) sprach sie über militärisches Versagen der US-Amerikaner:innen in Osteuropa, nur um daraufhin „Neokonservative und Liberale“ der Kriegslust zu beschuldigen. „Amerikaner:innen wollen nicht in endlose, fremde Kriege auf einem anderen Kontinent hineingezerrt werden“, sagte Taylor Greene.

Kurz vor der russischen Invasion bezeichnete Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin zudem als „genial“, keine Woche später beteuerte der frühere Präsident aber schon wieder, dass er in der Ukraine-Krise härter als sein Nachfolger gehandelt hätte. Wie so oft wird sich innerhalb der Republikanischen Partei auf beiden Seiten eines Konflikts positioniert. Die Hauptsache, so macht es den Eindruck, ist es, die politischen Rival:innen schlecht aussehen zu lassen.

„Es ist eindeutig, dass die Welt Bidens Regime für inkompetent und schwach hält“, twitterte der republikanische Kongressabgeordnete Paul Gosar. Gleichzeitig lobte er Wladimir Putin, der Russland „an erste Stelle setzt, wie er es auch sollte.“ Matt Gaetz, ebenfalls Abgeordneter und Trump-Verbündeter aus Florida, beschuldigte die Regierung, eine russische Invasion aufgrund schwacher Grenzsicherung erst ermöglicht zu haben. Zuvor witzelte Gaetz noch, dass sich die Demokratische Partei über die „falschen Drohungen Russlands“ Sorgen bereiten würden.

Ukraine-Konflikt: Imponieren Russland und Wladimir Putin den Republikaner:innen?

Es ist womöglich auch einfach eine Schwäche, die die Rechte in den USA für eine russische Regierung haben, die als Bewahrer „traditioneller“ Werte und als Herausforderer der Eliten angesehen wird, vermutet Wirtschaftsexperte John Haltiwanger gegenüber dem Nachrichtenportal Business Insider. Demnach imponiere vielen Republikaner:innen der „starke Mann“, dem es angesichts des Ukraine-Konflikts gelungen sei, von Brüssel bis Washington für Frust und Ärger zu sorgen.

Denn die sogenannte „America First“-Doktrine des Donald Trump definiert sich tatsächlich oft kaum darüber, höchste Priorität auf das Wohlergehen des US-amerikanischen Volkes zu legen. Vielmehr geht es den Republikaner:innen im Dunstkreis des früheren Präsidenten darum, dagegen zu sein, wofür die Liberalen sind. Zumindest, wenn die Aussagen vieler republikanischen Politiker:innen, auch in den vergangenen Jahren, ein Indikator sind. Dabei hieß es immer, dass man in Kriegszeiten hinter dem Präsidenten stehen müsse – unabhängig davon, welcher Partei dieser angehört. (nak)