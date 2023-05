Ukrainische Armee veröffentlicht Gänsehaut-Trailer zur Gegenoffensive

Von: Gregor-José Moser

Vonseiten der Ukraine ist schon lange die Rede von einer (geplanten) Gegenoffensive. Jetzt ist ein Trailer veröffentlicht worden, der die Offensive ankündigt.

Kiew - Wie steht es um die ukrainische Gegenoffensive im Verteidigungskrieg gegen Russland? Diese Frage war zuletzt selbst für Militärexperten schwer zu beantworten. Sogar sie konnten nicht genau sagen, ob die Frühjahrsoffensive bereits im Gange ist. Es zeichne sich jedoch ab, dass die Ukraine noch etwas viel Größeres plane, heißt es. Die Vorbereitungen dazu würden bereits laufen. Jetzt hat die ukrainische Armee die Offensive angekündigt - und zwar in einer ungewöhnlichen Form.

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, hat auf seinem verifizierten Telegram-Account einen hochwertig produzierten Trailer veröffentlicht. Was sonst üblich ist, um etwa neue Filme oder Serien anzukündigen, gibt jetzt einen Vorgeschmack auf einen militärischen Gegenschlag im Ukrainekrieg. Der Trailer, der auch bei Reddit zu finden ist, geht ungefähr eine Minute lang und zeigt ukrainische Soldaten, die sich für den Kampf wappnen oder bereits kämpfen.

Ukrainische Artillerie © Madeleine Kelly/imago

Ukrainischer Trailer: „Vergeltung“ und „heiliger Sieg“

Was konkret zu sehen ist: Entschlossen dreinblickende Soldaten stehen in Reih und Glied, Panzer rollen über kargen Boden, Artilleriegeschosse werden eingelegt und abgefeuert. Im Trailer wird auch gesprochen. Teilweise ist es die Stimme eines Off-Sprechers im Hintergrund, teils stammen die Worte von einem Offizier. Der stimmt die wartenden Soldaten auf den Kampf ein. Die Rede ist von der Ukraine als Heimatland. Gott wird um Beistand gebeten, um die Feinde des Heimatlandes zu besiegen. Diese hätten ukrainische Brüder getötet und Schwestern missbraucht.

Die Soldaten bitten Gott darum, ihnen beim Schießen ein gutes Auge und eine feste Hand zu geben und ihre Waffen effektiv sein zu lassen. Die Worte enden mit: „Segne unsere entscheidende Offensive, unsere geheiligte Vergeltung, unseren heiligen Sieg.“ Untermalt werden die Szenen mit einer basslastigen Musik, die an einen Kriegsfilm erinnert. Im Laufe des Videos steigert sich die Musik, wird immer wuchtiger und lauter. Der Offizier brüllt jetzt seine Ansagen. Die Geschütze und Panzer feuern unablässig.

Ankündigung für ukrainische Gegenoffensive - die bereits laufen soll

Das Video ist zweifellos eine Ankündigung für die Frühjahrsoffensive der Ukraine. Aus Kreisen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky hieß es kürzlich, die Offensive laufe bereits - und zwar schon seit Tagen. Das sagte Präsidentenberater Mychajlo Podoljak in einem Interview mit dem italienischen Fernsehen am vergangenen Mittwoch. Die Aktionen hätten bereits begonnen, heißt es.

Gleichzeitig machte Podolyak deutlich, dass Kiew unter keinen Umständen russisches Gebiet angreifen werde. Es gehe lediglich um die russischen Stellungen in den von Moskau besetzten Gebieten in der Ukraine. An den Angriffen in der russischen Region Belgorod sei man nicht beteiligt, so der Berater. Putin sei nicht mal dazu in der Lage, sein eigenes Gebiet zu verteidigen, meinte Podolyak.