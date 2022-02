Ukraine-Konflikt: Wo Russland seine Truppen stationiert und wie ein Angriffsplan aussieht

Militäranalysten

Die Gefahr einer Invasion der Ukraine durch Russland ist real. Doch von wo könnten die russischen Truppen angreifen? Eine Analyse.

Moskau – Russland hat eine gewaltige Anzahl von Soldaten an der Grenze zur Ukraine* stationiert. Nach Angaben von Regierungsvertretern der USA* und der Ukraine beläuft sich ihre Zahl inzwischen über 190.000. Russland* demonstrierte die Einsatzbereitschaft der Truppen in den vergangenen Wochen mit mehreren Manövern.

Doch wo genau sind die Truppen aus Russland an der Grenze zur Ukraine stationiert? Informationen der New York Times zufolge scheinen sich Militäranalysten einig zu sein. Russland verfügt über zahlreiche Militärstützpunkte in der Nähe seiner Grenze zur Ukraine und hat nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 mehrere Anlagen auf der Krim errichtet. Russische Truppen sind auch in Transnistrien stationiert, einer von Russland unterstützten abtrünnigen Region der Republik Moldau.

Ukraine-Konflikt: Invasion durch Russland?

Im Falle einer Invasion könnten russische Truppen die Ukraine von drei Seiten angreifen: aus dem Norden, dem Osten und Süden. Aus dem Norden könnten russische Truppen die Ukraine aus dem Nachbarstaat Belarus angreifen. Dort hielten Russland und Belarus zuletzt gemeinsame Militärübungen ab. Die Hauptstadt Kiew ist von hier aus in greifbarer Nähe. Schon seit Januar 2022 laufen gemeinsame Übungen von Belarus und Russland.

Im Süden rechnen die Experten damit, dass die russischen Seestreitkräfte im Schwarzen Meer die Südküste der Ukraine bedrohen könnten. Dort stockte Russland seine Flotte zuletzt um mehrere Schiffe auf. Die Marineübungen wurden von der Ukraine scharf verurteilt. Man warf Russland vor, internationale Gewässer zu blockieren. Laut einer Analyse des Spiegels sei jedoch eine amphibische Landung im Süden der Ukraine äußerst schwierig. Im Süden befindet sich allerdings auch die Halbinsel Krim, die bereits seit 2014 von russischen Truppen besetzt ist.

Russland stockt Truppen auf: Plant Moskau eine Invasion?

Der größte Angriff würde aber aus dem Osten der Ukraine erfolgen. Hier hat Russland die meisten Truppen stationiert – nicht zuletzt auch durch die Entsendung von „Friedenstruppen“ in die jüngst unabhängig erklärten Gebiete Donezk und Luhansk. Die beiden Separatistengebiete wurden kontinuierlich von Russland mit Ausrüstung unterstützt.

Zu den aufmarschierten Truppen gehören Kampfflugzeuge und Angriffshubschrauber, Panzer sowie Fallschirmjäger-Eliteeinheiten und Spezialeinheiten, die nach Ansicht der Militärexperten bei einer Invasion in der Regel die Speerspitze bilden würden.

Russland und die Ukraine: Hier hat Russland Truppen stationiert

Am Montag (22.02.2022) hatte Wladimir Putin* die ostukrainischen Separatistengebiete von Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt. Die Anerkennung war von Kiew und dem Westen als Verstoß gegen das Völkerrecht verurteilt worden. UN-Schätzungen zufolge wurden in der Ostukraine in den vergangenen Jahren bereits mehr als 14.000 Menschen getötet. (Marvin Ziegele) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

