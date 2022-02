Ukraine-Krieg: Putin erschrocken über heftige Proteste in Russland

Opposition im eigenen Land

In vielen Städten Russlands regt sich Widerstand gegen den Ukraine-Krieg. Auch Prominente positionieren sich. Die Opposition ist Wladimir Putins größte Furcht.

Weltweit gibt es Empörung wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine*.

Auch in Russland* beziehen Prominente Stellung gegen Wladimir Putin* und den Krieg. Es kommt landesweit zu Protesten gegen die Politik des Kreml im Ukraine-Konflikt*.

Die Sicherheitsbehörden gehen brutal gegen Protestierende vor.

Moskau – Weltweit reagieren Menschen mit Entsetzen auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Auch in Russland regt sich Widerstand gegen das Handeln von Präsident Wladimir Putin. Seit Beginn der Invasion am Donnerstag (24.02.2022) kam es in zahlreichen Städten Russlands zu Anti-Kriegs-Protesten, die sich auch am Freitag (25.02.2022) fortgesetzt haben. „Nein zum Krieg“, lautete das Motto.

Nicht nur zahlreiche Menschen auf russischen Straßen zeigen Widerstand gegen die russische Aggression im Ukraine-Konflikt. Auch zahlreiche russische Prominente machen ihre Ablehnung deutlich. „Angst und Schmerz. Nei zum Krieg“, schrieb der russische Late Night Moderator Ivan Urgant auf Instagram. Comedian Maxim Galkin, Ehemann der russischen Pop-Ikone Alla Borissowna Pugatschowa, zeigte sich angesichts des Angriffskrieges fassungslos: „Wie ist all das möglich? Es darf keinen Krieg geben. Nein zum Krieg!“, zitiert ihn das amerikanische Nachrichtenportal Rawstory. „No War Please“ („Kein Krieg bitte“), schrieb der russische Tennisspieler Andrej Rubljow nach seinem Finaleinzug bei einem Turnier in Dubai am Freitag (25.02.2022) auf eine Kameralinse.

+ Trotz Unterdrückung der Anti-Kriegs-Proteste kommt es in Russland zum Widerstand gegen Wladimir Putins Vorgehen im Ukraine-Konflikt. © Dmitri Lovetsky/dpa

Ukraine-Konflikt: In Russland regt sich Widerstand gegen Putins Ukraine-Krieg

Auch in der russischen Medienbranche regt sich Widerstand. Elena Tschernenko, die für die Tageszeitung Kommersant über das russische Außenministerium berichtet, initiierte eine Anti-Kriegs-Petition. Diese wurde laut Berliner Zeitung bereits von 300 Journalistinnen und Journalisten unterzeichnet. Russische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler positionierten sich in einem offenen Brief gegen den russischen Angriff auf die Ukraine.

„Ich denke, es ist eine Katastrophe und ein Verbrechen“, sagte der russische Rapper Oxxxymiron in einer Videobotschaft. Er sei gegen diesen Krieg, „den Russland gegen die Ukraine entfesselt“. Der Musiker, dem mehr als zwei Millionen Menschen auf Instagram folgen, erklärte außerdem, er wisse, dass die meisten Menschen in Russland gegen diesen Krieg sind. „Je mehr Menschen ihre wahre Haltung gegenüber diesem Krieg aussprechen, desto eher können wir diesem Horror ein Ende bereiten“, so der Rapper.

Ukraine-Konflikt: Wladimir Putin fürchtet Opposition in Russland

Wladimir Putin befürchtet genau das: Eine breite oppositionelle Bewegung innerhalb Russlands. „Was Putin am meisten fürchtet, ist jede Art von Widerstand gegen ihn“, erklärte der amerikanische Journalist und Historiker David Remnick im Interview mit dem TV-Sender CNN. Trotz der ständigen Unterdrückung von Dissidenten, die seit Jahren laufe, hätten wir Proteste in Dutzenden russischen Städten gesehen. Das ist laut Remnick unerwartet.

Die Proteste in Russland gegen Putins Ukraine-Krieg seien kein massenhafter Aufstand, so Remnick. Der Historiker verweist jedoch auf die Protestbewegung in der Sowjetunion. Nach dem Einmarsch in die Tschechoslowakei 1968 hätten sechs Leute auf dem Roten Platz in Moskau Banner entrollt. Sie seien vom KGB festgenommen und eingesperrt worden. Jedoch sei diese kleine Aktion der Start der oppositionellen Bewegung gewesen, erklärte David Remnick auf CNN.

Ukraine-Konflikt: Kriegsgegner in Russland werden unterdrückt

Dass Wladimir Putin keine Opposition gegen seine Pläne im Ukraine-Konflikt zulassen will, zeigen auch die Reaktionen auf die Proteste. Am ersten Tag der Proteste waren mehr als 1700 Kriegsgegnerinnen und Gegner festgenommen worden. Am Freitag (25.02.2022) sind es laut Bürgerrechtsgruppe OVD-Info mindestens 500 Menschen, die in 26 Städten festgenommen wurden.

Anti-Krieg-Proteste in Russland Donnerstag (24.02.2022) Freitag (25.02.2022) Beteiligte Städte 56 26 Zahl der Festgenommenen mindestens 1700 mindestens 500

Auch die prominenten Gegnerinnen und Gegner von Russlands Krieg in der Ukraine leiden nach ihren kritischen Äußerungen unter Repressalien. Ivan Urgants TV-Sendung sei am Freitagabend (25.02.2022) nicht wie gewohnt ausgestrahlt worden, berichtet das amerikanische Nachrichtenportal Rawstory. Die politische Situation ändere den Zeitplan, erklärte ein Sprecher des Senders der Nachrichtenagentur Interfax.

Wladimir Putin fürchtet Widerstand in Russland: Journalistin wird ausgeschlossen

Die Journalistin Elena Tschernenko ist laut eigenen Angaben wegen „mangelnder Professionalität“ aus dem Pressepool des Außenministeriums ausgeschlossen worden. Auf Telegram appellierte sie, andere Journalistinnen und Journalisten, die ihre Petition unterschrieben hatten, nicht zu sanktionieren.

Während die Sicherheitsbehörden den Widerstand im eigenen Land bekämpfen, wird es in der internationalen Politik immer einsamer um Wladimir Putin.

