Ukraine-Konflikt: Nato aktiviert Verteidigungspläne – „Ein düsterer Tag für ganz Europa“

Wie reagieren die USA und die Nato auf den Ukraine-Konflikt? Wie wird gegen Russland vorgegangen? Alle Meldungen im News-Ticker.

Die Lage eskaliert: Russland* beginnt mit dem Angriff auf die Ukraine*. Wladimir Putin* schickt zudem Truppen in die abtrünnigen Republiken im Osten des Landes.

Die USA* reagieren und verstärken ihre Truppen in den osteuropäischen Mitgliedsstaaten der Nato*.

US-Präsidetn Joe Biden* lehnt einen Einsatz amerikanischer Soldaten in der Ukraine weiter ab. Stattdessen sollen Sanktionen den Kreml zur Einsicht bewegen.

+++ 12.13 Uhr: Die Nato aktiviert angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine die Verteidigungspläne für Osteuropa. Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte bekommt damit weitreichende Befugnisse, um zum Beispiel Truppen anzufordern und zu verlegen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Bündniskreisen.

Bundeskanzler Olaf Scholz äußert sich zur Situation in der Ukraine

+++ 11.50 Uhr: Kanzler Olaf Scholz bezeichnet den 24. Februar 2022 als einen „düsteren Tag für ganz Europa“. Weiter fordert Scholz in seiner Pressekonferenz die Menschen in der Ukraine dazu auf, das Land zu verlassen. Zudem sollen noch heute „weitere, harte Sanktionen gegen Russland“ beschlossen werden. Mit „seinem Krieg“ habe Wladimir Putin einen „schweren Fehler“ begangen.

+++ 11.41 Uhr: In wenigen Minuten wird Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD) vor die Presse treten und sich zur Situation in der Ukraine äußern. Zuvor berichtete die Deutsche Presse-Agentur, dass Scholz am Sonntag (27.02.2022) in einer Sondersitzung des Bundestags eine Regierungserklärung „zur aktuellen Lage“ halten werde.

Ukraine-Konflikt: Joe Biden will sich an amerikanisches Volk wenden

Update vom Donnerstag, 24.02.2022, 10.57 Uhr: Wie das Weiße Haus in einer Pressemitteilung informiert, wird US-Präsident Joe Biden sich heute an das amerikanische Volk wenden, um weitere Konsequenzen gegen Russland anzukündigen. Man werde sich auch mit den Nato-Verbündeten abstimmen, „um eine starke, einheitliche Reaktion zu gewährleisten.“

Joe Biden nach Angriff auf die Ukraine: „Welt wird Russland zur Verantwortung ziehen“

Erstmeldung vom Donnerstag, 24.02.2022, 10.47 Uhr: Moskau/Kiew/Washington – Angesichts der russischen Attacken auf die Ukraine, hat das Pentagon weitere Truppen in Osteuropa stationiert. Zudem entsendete die USA mehrere Hubschrauber und Kampfjets, wie die Washington Post berichtet. Ein Kampfeinsatz US-amerikanischer Truppen auf ukrainischem Boden werde es jedoch nicht geben, sagte Präsident Joe Biden.

Biden sprach von einem „unprovozierten und ungerechtfertigten Angriff“ auf die Ukraine und kündigte „harte Sanktionen“ gegen Moskau an. Der russische Präsident Wladimir Putin habe sich „für einen vorsätzlichen Krieg entschieden, der zu einem katastrophalen Verlust an Leben und zu menschlichem Leid führen wird“.

Ukraine-Konflikt: USA positioniert Truppen an polnisch-ukrainischer Grenze

„Russland allein ist verantwortlich für den Tod und die Zerstörung, zu der dieser Angriff führen wird, und die USA und ihre Verbündeten und Partner werden geeint und entschlossen handeln“, erklärte Biden laut Informationen der Deutschen-Presseagentur (dpa) weiter. „Die Welt wird Russland zur Verantwortung ziehen.“

Weiter wurden US-Truppen an der polnischen Grenze zur Ukraine stationiert, da sich Polen bereits auf ukrainische Geflüchtete vorbereitet*. Unter den der US-amerikanische Soldatinnen und Soldaten sind erfahrene Streitkräfte, die auch an der Evakuierung von Kabul beteiligt waren.

„Wir sind bereit zu helfen, aber nur bei Bedarf“, sagte ein Beamter des US-Verteidigungsministeriums gegenüber Washington Post. Bisherige Schätzungen, die von mehreren Zehntausenden Flüchtenden ausgehen, könne er allerdings nicht bestätigen. (nak mit dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

