Ukraine-Konflikt: Weißes Haus warnt US-Bürger vor bevorstehendem Krieg

Die US-Regierung schätzt die Wahrscheinlichkeit eines russischen Einmarsches in die Ukraine so hoch ein, dass US-Bürger das Land binnen 48 Stunden verlassen sollen.

USA* und Deutschland fordern Staatsbürgerinnen und Staatsbürger auf, die Ukraine* umgehend zu verlassen.

US-Sicherheitsberater warnt vor Russlands* Einmarsch in die Ukraine noch Ende der Woche.

US-Präsident Joe Biden* hatte zuletzt immer wieder betont, unter keinen Umständen militärisch eingreifen zu wollen.

Washington – Das Weiße Haus hat eine Warnung an alle in der Ukraine befindlichen US-Bürger herausgegeben. Würde Russland in die Ukraine einmarschieren, würden die USA nicht in der Lage sein, Staatsbürger militärisch zu evakuieren. Westlichen Geheimdiensten zufolge haben sich russische Verbände in kleinere Truppen aufgeteilt, welche ihrerseits näher an die Grenze heranrücken. Dies wird von den USA als weitere Eskalationsstufe* gesehen.

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, bat daher am Freitag (11.02.2022) US-Bürger darum, die Ukraine innerhalb von 24 bis 48 Stunden zu verlassen. Das Weiße Haus könnte „natürlich nicht die Zukunft vorhersagen“, aber „das Risiko ist nun hoch genug und die Bedrohung unmittelbar genug“, sagte Sullivan gegenüber der Nachrichtenagentur AP.

USA warnen vor russischem Einmarsch „noch vor dem Ende der Olympischen Winterspiele“

Darüber hinaus nannte Sullivan auch einen Zeitrahmen, in welchem ein Angriff erwartet wird. Demnach könnte eine Invasion noch vor dem Ende der Olympischen Winterspiele in Peking*, die am 20. Februar enden, starten.

„Wir sehen weiterhin Anzeichen von russischer Eskalation, das Eintreffen weiterer russischer Truppen an der ukrainischen Grenze eingeschlossen“, ergänzte Sullivan. „Wie wir bereits betonten, wir befinden uns in dem Zeitfenster, in dem eine Invasion jederzeit beginnen kann, sollte Wladimir Putin* es anordnen.“

US-Präsident Joe Biden: „Haben es mit einer der größten Armeen der Welt zu tun“

Sullivans Äußerungen spiegeln die jüngsten Aussagen von US-Präsident Joe Biden* und Außenminister Antony Blinken wider, die die angenommene Bedrohung durch eine russische Invasion in das ehemalige Mitgliedsland der Sowjetunion wiederholt betonten. In einem Interview mit dem Nachrichtensender NBC forderte auch Präsident Biden US-Bürger auf, die Ukraine unverzüglich zu verlassen.

Der Präsident machte klar: „Es ist nicht so, als ob wir es mit einer Terrororganisation zu tun hätten. Wir haben es mit einer der größten Armeen der Welt zu tun. Es ist eine ganz andere Situation.“

Ukraine: USA werden unter keinen Umständen eingreifen - „Das ist ein Weltkrieg“

Darauf angesprochen, ob es ein Szenario gäbe, das den Einsatz von US-Truppen zur Rettung von US-Bürgern zur Folge hätte, antwortete Biden: „Tut es nicht“. „Das ist ein Weltkrieg, wenn Amerikaner und Russen aufeinander schießen“, so Biden. Weiter erklärte der US-Präsident: „Wir befinden uns in einer ganz andern Welt als je zuvor“.

Mit Außenminister Blinken wiederholt ein weiterer Top-Diplomat den Aufruf an amerikanische Staatsbürger, die Ukraine unverzüglich zu verlassen. Eine russische Invasion könnte „jederzeit beginnen“. Auch das Auswärtige Amt bittet Deutsche, die sich in der Ukraine befinden, zu prüfen, ob ihre Anwesenheit zwingend erforderlich ist. Ist das nicht der Fall, sollten sie unverzüglich ausreisen. (lz) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

