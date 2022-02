„Er will unser Land vernichten“: Putins Krieg gegen den Westen

Ukraine-Konflikt

Putins Streitkräfte beschießen ukrainische Städte mit Raketen, im Osten des Landes wird heftig gekämpft. In Russland regt sich Protest gegen die Invasion.

Morgens um halb acht meldet sich eine Moskauer Bekannte per Whatsapp: „Wie sieht es bei dir mit Skifahren aus, hast du die Saison schon beendet?“

Dmitro Durnew, Journalist in Kiew, wurde früher geweckt. „Gegen fünf Uhr gab es eine starke Explosion, in der Gegend des Flughafens Borispol, keine Ahnung, ob es eine Rakete oder ein Luftangriff war.“ Er will jetzt ins ostukrainische Donbass, dort sitzen seine Schwiegereltern in dem Frontstädtchen Wolnowacha. „Sie sagen, auf den Nachbarfeldern stünden ukrainische Raketenwerfer, die die vorrückenden Russen beschießen.“ An den Ausfallstraßen Kiews hätten sich kilometerlange Autoschlangen gebildet.

+ Mit Panzern und Militärfahrzeugen dringt russisches Militär in die Ukraine vor. © Stringer/AFP

Russland-Ukraine-Konflikt: Putin bricht seine eigenen Versicherungen

Am Donnerstagmorgen haben russische Streitkräfte die Ukraine* angegriffen. Im Donbass attackierten sie offenbar mit Unterstützung der Rebellenkämpfer auf breiter Front, die ukrainische Seite meldete den Verlust zweier Ortschaften in der Region Lugansk. Die Russen sollen auch von der Krim in die südukrainische Region Cherson eingedrungen sein. Ebenso aus Belarus ins Gebiet Schitomir nordwestlich von Kiew. Aber laut der ukrainischen Agentur handelte es sich dabei nur um einen örtlichen und erfolglosen Vorstoß. Starke Gefechte soll es dagegen in den Regionen Sumi und vor allem Charkow im Nordosten der Ukraine geben. „Es wird praktisch am gesamten Perimeter unserer Grenzen gekämpft“, sagte der ukrainische Präsidentenberater Michail Podoljak vor den Medien.

Am frühen Morgen hatte Wladimir Putin* der Ukraine in einer Fernsehansprache den Krieg erklärt. Er antwortete damit auf eine Bitte der Rebellenrepubliken nach Militärhilfe, die in Moskau kurz vor Mitternacht veröffentlicht wurde. Das Ziel der Operation sei der Schutz der Menschen, die acht Jahre lang Verhöhnung und Genozid von Seiten des Kiewer Regimes ausgesetzt gewesen seien. „Dafür streben wir eine Demilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine an, außerdem, all jene den Gerichten zu übergeben, die zahlreiche Verbrechen gegen friedliche Einwohner, darunter auch Bürger der Russischen Föderation begangen haben.“ Dem widerspricht seine Versicherung, man plane keine Okkupation der ukrainischen Gebiete. „Wir werden niemanden etwas mit Gewalt aufzwängen.“

Russland beginnt Angriff auf die Ukraine: Es herrscht „keine Panik“

Die meisten Menschen in der Ukraine glauben Putins Worten sowieso nicht. „Monatelang hat er versichert, Russland* werde die Ukraine auf keinen Fall angreifen“, sagte der Kiewer Sicherheitsexperte Oleksi Melnyk. „Tatsächlich will er unser Land vernichten.“ Es herrsche keine Panik, die Ukraine tue ihre Arbeit, Melnyk unterbricht sich kurz, weil durchs Fenster wieder eine Explosion zu hören ist. „Jetzt kommt es darauf an, wie lange unsere Armee Widerstand leisten kann. Aber wir hoffen vor allem auf den Westen, darauf dass er nicht nur über Sanktionen spricht, sondern etwas unternimmt, was Putin wirklich weh tut.“ Die Ukraine brach gestern die diplomatischen Beziehungen zu Russland ab.

In der Region Charkow soll es die ersten beiden zivilen Todesopfer gegeben haben, von dort gab es auch Videos eines fünfstöckigen Wohnhauses, das in Brand geschossen wurde. Die Umgebung Charkows ist offenbar eines der Hauptschlachtfelder des Krieges. „Sehr viele unserer Militärfahrzeuge fahren durch die Stadt Richtung Charkow“, sagt der Kleinunternehmer Ruslan Gawrjuschenko aus Kramatorsk im Donbass. Die Stadt liegt 40 Kilometer hinter der Front auf dem Territorium des Donezker Region, das die Rebellen beanspruchen. „Ganz Kramatorsk ist um fünf Uhr durch eine schwere Explosion am Flugplatz aus dem Schlaf gerissen worden. Um sechs bin ich zur Tankstelle gefahren, das stand schon eine Schlange.“

Nach russischer Kriegserklärung an die Ukraine: Russische Behörden streiten Angriffe ab

Der Benzinpreis sei seit dem Morgen von 33 auf 40 Hrywnja (1,20 Euro) gestiegen, die Leute hätten in den Supermärkten das Trinkwasser aufgekauft. „Aber jetzt ist hier alles ruhig“, Ruslan nimmt den Kriegsausbruch gelassen. „Wie bei den Kämpfen 2014 beginnen das Artilleriefeuer, meist erst, wenn es Abend wird.“ Auch er muss das Handy kurz auflegen: Ein Kollege seiner Frau, die in einer Bank arbeitet, ist gekommen, um seinen Handbohrer abzuholen. Um Geldbündel zu durchbohren, die auf Geheiß der Filialleitung für den Fall eines Rückzugs unbrauchbar gemacht werden sollen.

Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums sprach am Donnerstagmittag in einem ersten offiziellen Briefing nur von Angriffen im Donbass. Unterstützt von russischen Truppen seien die Rebellen im Norden eineinhalb Kilometer auf die Stadt Stschastje vorgestoßen, im Südwesten drei Kilometer auf Wolnowacha. Ukrainische Soldaten würden massenhaft ihre Stellungen verlassen und flüchten. „Die Streitkräfte Russland führen keinerlei Raketen-, Luft- oder Artillerieschläge gegen ukrainische Städte.“

Ukraine-Konflikt nach Angriff durch Russland: Nachrichtenlage ist übersichtlich

Die ukrainischen Geheimdienste dagegen wollten Fake-Filmaufnahmen von angeblichen zivilen Todesopfern verbreiten.

Aus dem Umlands Kiew, Winniza, Cherson und Odessa sowie anderen Regionen wurden schon am frühen Morgen Bombenangriffe und Raketenschläge hauptsächlich gegen Flughäfen und Militäreinrichtungen gemeldet, in Luzk soll der Fernsehturm zerstört worden sein. Das ukrainische Präsidialbüro sprach von über 40 Gefallenen.

Russische Artillerie soll den Stadtrand von Awdejewka im Donbass beschossen haben. Die „Volksmiliz“ der „Lugansker Volksrepublik“ verkündete, man habe bei dem Städtchen Stschastje zwei türkischer Bayraktar-Kampfdrohnen abgeschossen. Das ukrainische Militär konterte mit Meldungen, es hätte bei Stschastje 50 Russen getötet und insgesamt sieben Flugzeuge abgeschossen. Aber noch ist die Nachrichtenlage sehr unübersichtlich. Die Ukraine gab auch bekannt, beim Absturz eines Transportflugzeugs der Armee nahe Kiews seien 14 Insassen umgekommen. Später meldete das russische Verteidigungsministerium den Verlust eines eigenen Su-25-Kampfbombers.

Zum Autor Stefan Scholl berichtet für die Frankfurter Rundschau als Korrespondent aus Russland.

Der Moskauer Militärexperte Wassili Kaschin sagte dem Kanal TV Doschd, die russischen Streitkräften seien dabei, die ukrainische Luftwaffe und -abwehr auszuschalten, und stießen parallel aus mehreren Richtungen gegen die im Donbass konzentrierte ukrainische Armee vor. „Sie werden früher oder später eingekreist und dann liquidiert werden.“

Kriegsgegner:innen protestieren in Moskau gegen russischen Angriff auf die Ukraine

In Moskau und vielen anderen russischen Städten protestierten vor allem am Abend Hunderte Kriegsgegner:innen mit Antikriegs-Plakaten. Sie wurden zum großen Teil festgenommen. Über 180 russische Forschende und Wissenschaftsjournalist:innen verlangten in einem Brief, die Kampfhandlungen einzustellen. Auch Prominente, wie der Starmoderator Iwan Urgant, die Sänger Sergej Lasarew und Waleri Meladse oder der Fußballnationalspieler Fjodor Smolow machten in den sozialen Medien gegen den Krieg Front. „Ich weiß nicht, wie wir Russen jetzt damit leben sollen, schrieb die Schriftstellerin Lisa Alexandrova-Zorina auf Facebook und fügte hinzu. “(Übrigens werden wir mit dem wahnsinnigen Putin, der der Welt mit einem Atomkrieg droht, vielleicht nicht lange damit leben. Wir alle.)“

Wladimir Putins Kriegserklärung am Morgen hatte fast eine halbe Stunde gedauert. Einen Großteil seiner Rede widmete er dem Westen, beschuldigte ihn erneut militärischer Aggressionen gegen Belgrad, den Irak, Libyen und Syrien, außerdem der Unterstützung ukrainischer Neonazis. Die USA*, das „Imperium der Lüge“ schaffe jetzt in der Ukraine ein „Antirussland“, voller Nato*-Truppen und Nato-Waffen. „Für unser Land ist das eine Frage von Leben und Tod, eine Frage unserer historischen Zukunft als Volk.“ Wladimir Putin führt in der Ukraine auch Krieg gegen den Westen. (Stefan Scholl) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Stringer/AFP