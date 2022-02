Ukraine-Konflikt: Russland geht hart gegen Anti-Kriegs-Proteste vor – 167 Festnahmen

Die Lage in Russland

Von Sophia Lother

Russland hat mit seiner Invasion in die Ukraine begonnen. Dagegen regt sich auch im Inland Widerstand.

Der Konflikt zwischen Russland* und der Ukraine* eskaliert.

Jetzt stellen sich auch immer mehr Russinnen und Russen gegen das Handeln von Wladimir Putin im Ukraine-Konflikt.*

Moskau/St. Petersburg – Der Ukraine-Konflikt ist eskaliert, Russland hat eine Angriffswelle* auf das Nachbarland gestartet. Das Vorgehen Wladimir Putins* hat in großen Teilen der Welt für Entrüstung gesorgt. Weitere Sanktionen wurden angekündigt.

Doch auch im Inland stellen sich viele gegen das Vorgehen Russlands gegen die Ukraine. Nach Aufrufen zu Demonstrationen hatten die russischen Behörden Proteste gegen russischen Einmarsch in die Ukraine untersagt und Teilnehmenden solcher Kundgebungen mit Strafen gedroht. Wer an Kundgebungen zur „angespannten außenpolitischen Lage“ teilnehme, werde strafrechtlich verfolgt. Auch Aufrufe zur Teilnahme an solchen Veranstaltungen würden „ernsthafte rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen“, erklärte das Investigativkomitee laut der Nachrichtenagentur AFP. Doch das hielt viele Demonstrierende nicht ab.

Ukraine-Krieg: In Russland gehen Demonstrierende gegen den Konflikt auf die Straße

Trotz der Drohungen fanden in Moskau, St. Petersburg und anderen Regionen Anti-Kriegs-Demonstrationen statt – die Polizei ging hart vor. Auf dem Puschkin-Platz in Moskau nahmen die Sicherheitskräfte dutzende Menschen fest, wie Journalist:innen der Nachrichtenagentur AFP berichteten. In St. Petersburg wurden rund 20 Demonstrantinnen und Demonstranten festgenommen.

Das Bürgerrechtsportal Owd-Info zählte bis zum frühen Donnerstagabend (24.02.2022) 167 Festnahmen in mehr als 20 russischen Städten, berichtet die Deutsche Presseagentur. Die Organisation veröffentlichte im sozialen Netzwerk Telegram Fotos von Menschen, die alleine oder in kleineren Gruppen Plakate mit Solidaritätsbekundungen für die Ukraine in die Höhe hielten. Bei den Festnahmen sollen demnach Demonstrierende auch geschlagen worden sein.

Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eskaliert: Alexej Nawalny wird deutlich

Die russische Oppositionsbewegung ist in den vergangenen zwei Jahren jedoch deutlich geschwächt worden. Die wichtigsten Führungspersonen wurden inhaftiert oder ins Exil getrieben. Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hatte den russischen Einmarsch in die Ukraine scharf kritisiert. „Ich bin gegen diesen Krieg", sagte er. Bei dem „Krieg zwischen Russland und der Ukraine" handele es sich um ein Manöver des Kreml, um von den innenpolitischen Problemen in Russland abzulenken.

Rubriklistenbild: © ALEXANDER NEMENOV/AFP