Ukraine-Konflikt: „Putin hat sich als Lügner entlarvt“ – Lindner kündigt „harte Sanktionen“ an

Reaktionen auf russische Invasion

Russland hat in der Nacht die Invasion auf die Ukraine gestartet: die internationalen Reaktionen auf den Einmarsch im Überblick.

+++ 08.15 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi hat „sofortige Sanktionen“ gegen Russland gefordert. Die Ukraine brauche nun Verteidigungshilfe, schrieb er nach einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz auf Twitter.

+++ 07.45 Uhr: Bundesfinanzminister Christian Lindner hat harte Sanktionen gegen Russland angekündigt. „Putin hat sich als Lügner entlarvt“, schrieb er am Donnerstagmorgen auf Twitter. „Der Kreml wird harte Sanktionen erfahren“, so Lindner.

+++ 07.40 Uhr: Auch Lettlands Regierungschef Krisjanis Karins hat auf den russischen Angriff auf die Ukraine reagiert: „Die russische Militäraggression gegen die Souveränität, das Volk und die Demokratie der Ukraine ist völlig inakzeptabel“, schrieb er am Donnerstag (24.02.2022) auf Twitter. Russlands Präsident Wladimir Putin sei nun in der Verantwortung, sie sofort zu beenden.

Lettland stehe in engem Austausch mit seinen EU- und Nato-Partnern. „Wir rufen zur Aufnahme von Konsultationen nach Nato-Artikel 4 auf“, twitterte Karins. Artikel 4 des Nordatlantikvertrags sieht Konsultationen vor, wenn ein Mitglied die Unversehrtheit des eigenen Territoriums, die politische Unabhängigkeit oder die eigene Sicherheit bedroht sieht. Lettland grenzt an Russland und dessen Verbündeten Belarus. Die Sicherheitsbehörden des baltischen EU- und Nato-Landes arbeiteten Karins zufolge im erweiterten Modus. „Lasst uns wachsam und vereint sein“, schrieb er.

Staatspräsident Egils Levits sagte im lettischen Radio, dass alle drei baltischen Staaten und Polen um Konsultationen über weitere Nato-Maßnahmen zur Stärkung der regionalen Sicherheit bitten werden. Verteidigungsminister Artis Pabriks äußerte sich ähnlich. Beide erklärten, dass Lettland momentan jedoch sicher und nicht bedroht sei.

+++ 07.25 Uhr: Kanada hat die Ankündigung der russischen Militäroffensive am frühen Donnerstagmorgen (24.02.20202) „aufs Schärfste“ verurteilt und mit schweren Sanktionen gedroht. „Russlands Vorgehen wird schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen“, teilte Premier Justin Trudeau am Mittwochabend (Ortszeit) mit.

Er werde sich am Donnerstag mit den G7-Partnern treffen, „und wir werden weiterhin eng und schnell mit der Nato und unseren Verbündeten zusammenarbeiten, um gemeinsam auf diese rücksichtslosen und gefährlichen Handlungen zu reagieren“. Zudem werde Kanada weitere Sanktionen gegen Moskau einsetzen.

Ukraine-Konflikt: Großbritannien äußert sich zu Russlands Invasion auf die Ukraine

Update vom Donnerstag, 24.02.2022, 07.15 Uhr: Auch die britische Außenministerin Liz Truss hat den russischen Angriff auf die Ukraine kritisiert. „Ich verurteile auf das Schärfste den entsetzlichen, nicht provozierten Angriff, den Präsident Putin auf das ukrainische Volk begonnen hat“, schrieb sie am Donnerstag (24.02.2022 auf Twitter. Das Vereinigte Königreich stehe an der Seite der Ukraine. „Wir werden mit unseren internationalen Partnern zusammenarbeiten, um auf diesen schrecklichen Akt der Aggression zu reagieren“, ergänzte sie.

Der britische Premierminister Boris Johnson äußerte sich ebenfalls auf Twitter: „Ich bin entsetzt über die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine“, schrieb er am Donnerstag (24.02.2022). Er habe mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen, um über die nächsten Schritte zu beraten.

„Mit diesem unprovozierten Angriff auf die Ukraine hat Präsident Putin sich für einen Weg des Blutvergießens und der Zerstörung entschieden“, fügte er hinzu. „Das Vereinigte Königreich und unsere Verbündeten werden entschlossen reagieren“, betonte Johnson.

Erstmeldung vom Donnerstag, 24.02.2022, 07.00 Uhr: Moskau/Kiew/Berlin – Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Angriff Russlands auf die Ukraine* „auf das Schärfste“ verurteilt. Er sei „ein eklatanter Bruch des Völkerrechts“ und „durch nichts zu rechtfertigen ist“, erklärte Scholz am Donnerstag. „Russland muss diese Militäraktion sofort einstellen“, forderte der Kanzler und kündigte für Donnerstag eine enge Abstimmung innerhalb der G7, der Nato und der EU an.

Scholz sprach von einem „rücksichtslosen Akt“ von Russlands* Präsident Wladimir Putin. „Dies ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa“, erklärte er. „Unsere Solidarität gilt der Ukraine und ihren Menschen.“

Ukraine-Konflikt: Scholz verurteilt russische Invasion

Putin hatte in der Nacht zum Donnerstag erklärt, er habe die Entscheidung für eine „Militäroperation“ in der Ukraine getroffen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew und anderen Städten waren kurz danach Explosionen zu hören gewesen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba erklärte, Russland habe eine „groß angelegte Invasion“ der Ukraine gestartet. (tk/tu mit dpa/AFP) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

