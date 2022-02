Ukraine-Krise: Russland eliminiert fünf „Saboteure“ - EU plant Finanzhilfe

News-Ticker

Kommt es zur russischen Invasion in der Ukraine? Der Konflikt spitzt sich dahingehend zu – die internationale Lage im News-Ticker.

Berichten zufolge sollen mehr als 200.000 Streitkräfte Russlands* an der Grenze zur Ukraine verharren. Die warnenden Rufe vor einer Ukraine-Invasion* werden lauter.

Wladimir Putin* und Joe Biden* wollen auf einem Gipfeltreffen das weitere Vorgehen beraten.

Derweil nimmt die Gewalt in der Ostukraine zu: Separatisten und ukrainische Armee melden Beschuss, Zehntausende Menschen sind auf der Flucht.

+++ 15.15 Uhr: Die Europäische Union wird ein Nothilfepaket in Höhe von 1,2 Milliarden Euro in Form von Krediten bereitstellen, um die Stabilität in der Ukraine zu fördern, so der Rat in einer Pressemitteilung vom Montag. „Dieser beabsichtigt, in einer akuten Krisensituation rasche Unterstützung zu leisten und die Widerstandsfähigkeit der Ukraine zu stärken“, so der Rat weiter.

„Die EU hat schnell und entschlossen gehandelt, um der Ukraine zu helfen. Innerhalb von 21 Tagen haben wir die notwendigen Arbeiten abgeschlossen, was bedeutet, dass die 1,2 Milliarden Euro Makrofinanzhilfe die Ukraine nun erreichen können“, sagte der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire über das Paket. Der Pressemitteilung zufolge wird die Finanzhilfe eine Laufzeit von 12 Monaten haben und aus zwei Auszahlungen bestehen.

Russland berichtet von „eliminierten Personen“ an der Grenze zur Ukraine

+++ 14.15 Uhr: Der Konflikt zwischen Ukraine und Russland spitzt sich vor allem in der Ostukraine zu. Laut Angaben der russischen Armee sind fünf ukrainische „Saboteure“ auf russischem Boden getötet worden. Russische Nachrichtenagenturen vermeldeten am Montag unter Berufung auf Armee-Informationen, die „fünf Personen“ hätten die russische Grenze verletzt und seien „eliminiert“ worden.

Wenige Stunden vor dieser Nachricht riefen die von Russland unterstützen Separatisten im Konfliktgebiet Donbass dazu auf, zur Waffe zu greifen (s. Update v. 13.00 Uhr).

+ Russische Soldaten bei einer Militärübung. © Evgeny Odinokov/Imago Images

Ukraine-Konflikt: Nächste Eskalation droht

+++ 13.00 Uhr: Im Osten der Ukraine nehmen die Spannungen im Konfliktgebiet Donbass weiter massiv zu. In der selbst ernannten Volksrepublik Donezk rief Separatistenführer Denis Puschilin alle Männer zu den Waffen, um gegen ukrainische Regierungstruppen zu kämpfen. Die Ukraine hatte immer wieder betont, keine Offensive gegen die prorussischen Separatisten zu planen. Puschilin wiederum sprach von massivem Beschuss von ukrainischer Seite. Überprüfbar waren diese Angaben nicht. In Donezk seien zwei Schulen, ein Krankenhaus und ein Umspannwerk getroffen worden, teilten die Behörden dort mit.

Aus den von moskautreuen Separatisten kontrollierten Regionen wurden weiter vor allem Frauen und Kinder in Bussen und Zügen nach Russland gebracht. Zehntausende kamen in verschiedenen Teilen Russlands in Notunterkünfte. Die Männer mussten bleiben. „Ich rufe die männliche Bevölkerung auf, alle, die eine Waffe halten können, sich in den Kreiswehrkommandos einzufinden und aufzustehen für den Schutz ihrer Familien, Kinder, Frauen, Mütter und für unser Vaterland“, sagte Puschilin.

Ukraine-Konflikt: Putin beruft spontane Krisensitzung ein

+++ 12.00 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat relativ kurzfristig eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrats einberufen. Das Treffen sei noch für Montag geplant, teilte Dmitri Pesko, Sprecher des Kreml, mit. Hintergrund der Sitzung sei die „extrem angespannte“ Lage im Ukraine-Konflikt. Man sehe „bisher keine Zeichen für eine Entspannung.“

Ukraine-Konflikt: Kreml erhebt schwere Vorwürfe

+++ 11.15 Uhr: Moskau hat Kiew vor dem Hintergrund der Spannungen in der Ostukraine beschuldigt, einen russischen Grenzposten durch Granatenbeschuss zerstört zu haben. Am Montagmorgen habe „eine von ukrainischem Gebiet aus abgefeuerte Granate unbekannten Typs den Posten der Grenzbeamten in der Region Rostow vollständig zerstört“, berichteten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf den russischen Geheimdienst FSB. Opfer gab es demnach nicht.

+++ 10.30 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock* hat die Initiative für ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin begrüßt. Sie appellierte am Montag eindringlich an Putin: „Kommen Sie an den Verhandlungstisch zurück.“ Nur Russland könne die Krise lösen. Die Außenminister der 27 EU-Staaten trafen in der belgischen Hauptstadt zunächst mit dem ukrainischen Chefdiplomaten Dmytro Kuleba zusammentreffen. Auch dieser begrüßte den geplanten Gipfel. Er hoffe, dass Putin und Biden „mit einer Einigung aus dem Raum gehen“.

Ukraine-Konflikt: US-Geheimdienste warnen erneut vor russischer Invasion

Update vom Montag, 21.02.2022, 09.45 Uhr: Die Invasion Russlands in der Ukraine ist offenbar beschlossene Sache. Das geht aus einer Einschätzung der US-Geheimdienste hervor. Demnach soll Präsident Wladimir Putin bereits in der vergangenen Woche den finalen Befehl zum Einmarsch gegeben haben. Seitdem beobachte man spezielle Vorbereitungen an der ukrainischen Grenze, beispielsweise spezielle Truppenformationen der Armee. Etwa 40 bis 50 Prozent der stationierten Soldatinnen und Soldaten seien bereits in Kampfformation. Mittlerweile sollen bereits rund 200.000 Streitkräfte vor Ort sein.

Das bestätigte auch US-Außenminister Anthony Blinken: „Alles, was im Vorfeld einer Invasion passieren muss, scheint gerade zu passieren“, sagte er dem TV-Sender CNN.

Ukraine-Konflikt: Russland vor Invasion? – Lage offenbar „todernst“

Erstmeldung vom Montag, 21.02.2022 09.00 Uhr: Moskau/Washington D.C. – Die Lage im Ukraine-Konflikt bleibt weiterhin sehr angespannt. Nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin am Sonntag verkündete, die in Belarus stationierten Militärtruppen nicht – wie geplant – abzuziehen, gab es erneut mehrfache Warnungen vor einer russischen Invasion in der Ukraine. Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär*, sagte beispielsweise, dass „das Risiko steigt“. In den vergangenen Tagen habe es vermehrte Verstöße gegen die vereinbarte Waffenruhe gegeben. Es sei allerdings noch nicht zu spät, dass Russland seinen Kurs ändere.

Ähnlich reagierten auch zahlreiche Politikerinnen und Politiker aus den USA*: Außenminister Anthony Blinken betonte abermals, dass man die diplomatischen Gespräche intensiviere wolle. Aus dem Weißen Haus war Ähnliches zu vernehmen. John Kirby, Sprecher des Pentagons, erklärte, dass es Bemühungen mit „vollem Druck“ gebe, den Ukraine-Konflikt friedlich zu lösen.

Neben den diplomatischen Bemühungen häuften sich jedoch ebenfalls die Beobachtungen vermehrter Panzer und Raketen an der ukrainischen Grenze. Lloyd Austin, US-Verteidigungsminister, sagte dem TV-Sender ABC: „Wir sehen dort eine Menge Panzer.“ Das bestätigte auch Anthony Blinken: „Alles, was wir sehen, deutet darauf hin, dass es todernst ist, dass wir am Rande einer Invasion stehen.“

Eine Satellitenfirma zeichnete am Sonntag (20.02.2022) ebenfalls Bilder neuer Truppenbewegungen an der ukrainischen Grenze auf. (tu mit dpa/AFP/rtr) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

