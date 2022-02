Ukraine-Konflikt: Russland will Truppen im Donbass stationieren – Nato warnt vor Großangriff

News-Ticker

Kreml-Chef Wladimir Putin entsendet Truppen in die Ostukraine. Alle Neuigkeiten im Newsticker.

Der Konflikt zwischen Russland* und der Ukraine* eskaliert.

Wladimir Putin* erkennt die Unabhängigkeit der Separatisten-Gebiete in der Ostukraine an.

Gefechte in den ostukrainischen Gebieten Donezk und Luhansk fordern erste Todesopfer.

+++ 18.50 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat vor einem „groß angelegten Angriff“ Russlands auf die Ukraine gewarnt. Das Militärbündnis beobachte einen fortgesetzten russischen Truppenaufmarsch und Vorbereitungen für einen solchen Angriff, sagte Stoltenberg nach einer Sondersitzung des Nato-Ukraine-Komitees in Brüssel. Er sprach von der gefährlichsten Lage für Europa innerhalb einer Generation. „Alles deutet darauf hin, dass Russland weiterhin einen Großangriff auf die Ukraine plant“, sagte Stoltenberg weiter. Es sei aber noch nicht zu spät für einen Kurswechsel Moskaus.

Russisches Oberhaus genehmigt Truppeneinsatz in Ostukraine

+++ 17.30 Uhr: Angesichts der Spannungen in der Ostukraine hat das Oberhaus des russischen Parlaments einem Truppeneinsatz zugestimmt. Der Föderationsrat votierte einstimmig für eine entsprechende Anordnung von Präsident Wladimir Putin. Der Kremlchef bestimme die Zahl der Soldaten und die Dauer der Stationierung „im Ausland“, hieß es. Zuvor hatte sich Putin an den Föderationsrat mit einem Antrag gewandt, „über den Einsatz russischer Streitkräfte außerhalb des Gebietes der Russischen Föderation“ zu beraten, wie die Vorsitzende Valentina Matwijenko sagte.

Mit Blick auf die nun von Moskau anerkannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk sagte Russlands Vize-Verteidigungsminister Nikolai Pankow während der Sitzung: „Wir müssen die Bürger dieser jungen Staaten beschützen.“ Zudem warf er der Ukraine vor, rund 60.000 Soldaten an der Kontaktlinie zu den Separatistengebieten zusammen gezogen zu haben.

+++ 17.00 Uhr: Die russische Regierung hat um Stationierung von Truppen im Donbass ersucht. Kreml-Chef Wladimir Putin beantragte beim Oberhaus des Parlaments grünes Licht für den Einsatz der russischen Armee in der Ostukraine. Vize-Verteidigungsminister Nikolai Pankow verlas während einer Sondersitzung des Föderationsrats in Moskau eine entsprechende Bitte Putins zur Truppenentsendung. Die ukrainische Führung habe den „Weg der Gewalt und des Blutvergießens“ eingeschlagen, sagte Pankow.

+++ 16.45 Uhr: Die Nato befindet sich angesichts des Ukraine-Konflikts in „besonderer Krisenbereitschaft“. Das berichtet das Magazin Business Insider unter Berufung auf Kreise des Militärbündnisses. Demnach sind zahlreiche Notfallpläne aktiviert worden, beispielsweise für das Szenario, dass die Nato selbst angegriffen würde.

Hinzu kommt ein Nato-Verlegungsplan der 49.000 Streitkräfte beinhaltet. Offenbar ist jedoch weder eine Verteidigung der Ukraine vor Ort noch eine Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte geplant. Ziel ist dem Bericht zufolge, dass die Nato-Außengrenzen gestärkt werden.

+++ 16.00 Uhr: Die US-Regierung hat nun offiziell von einer „russischen Invasion“ in der Ostukraine gesprochen. „Eine Invasion ist eine Invasion und das ist das, was gerade passiert“, erklärte John Finer, stellvertretender nationaler Sicherheitsberater, am Dienstagnachmittag gegenüber dem TV-Sender CNN.

Derweil positioniert Russland offenbar eine „überwältigende“ Kriegsschiff-Flotte für die Invasion in der Ukraine.

+++ 15.30 Uhr: Russland bestreitet weiter, Truppen in die Ostukraine entsendet zu haben. Genau das hatte aber Präsident Wladimir Putin noch am Montagabend angekündigt.

Während sich die Kämpfe im Donbass zwischen prorussischen Rebellen und der ukrainischen Armee fortsetzen, hat der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyi angekündigt, sein Land erwäge den Abbruch aller diplomaitschen Beziehungen zu Russland. Dieser Vorschlag sei ihm von seinem Verteidigungsministerium unterbreitet worden, sagte Selenskyi auf einer Pressekonferenz zur aktuellen Lage. „Russland schafft die Grundlage für eine bewaffnete Aggression gegen die Ukraine“, so der Präsident in Kiew.

Ukraine-Konflikt: Russland bestreitet Entsendung von Truppen

+++ 14.20 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat Vermutungen zurückgewiesen, er strebe mit seinem aggressiven Vorgehen im Osten der Ukraine die Wiederherstellung eines russischen Großreichs an. „Wir haben Spekulationen vernommen, dass Russland sich anschicke, wieder ein Imperium zu errichten“, sagte Putin am Dienstag bei einem Treffen mit dem aserbaidschanischen Staatschef Ilham Alijew in Moskau. „Das entspricht in keiner Weise der Realität.“

Russland plant nach Angaben des Außenministeriums in Moskau „im Moment“ keine Entsendung von Soldaten in die Ostukraine. „Im Moment bereitet man sich nicht darauf vor, irgendjemanden irgendwohin zu entsenden“, sagte am Dienstag der stellvertretende Außenminister Andrej Rudenko; doch werde dies im Fall einer „Bedrohung“ geschehen. Präsident Wladimir Putin hatte am Montag die Separatistengebiete im Osten der Ukraine als unabhängig anerkannt und die Entsendung von Soldaten dorthin angekündigt.

Ukraine-Konflikt: China stellt sich auf Seite Russlands

+++ 13.38 Uhr: Inmitten der hitzigsten Phase des Ukraine-Konflikts schlägt sich China* auf die Seite von Russland – zumindest indirekt. Chinas Gesandter bei den Vereinten Nationen rief am Montag (21.02.2022) „alle Parteien“ zur Besonnenheit auf. Man wolle die Spannungen in der Ukraine nicht weiter anheizen. Dabei verurteilte der Gesandte aber nicht die Anerkennung der Unabhängigkeit der zwei Separatistenregionen im Osten der Ukraine.

In der Erklärung sagte Chinas UN-Botschafter Zhang Jun, Peking begrüße und fördere alle Bemühungen um eine diplomatische Lösung und fügte hinzu, dass alle Anliegen auf der „Basis der Gleichheit“ behandelt werden sollten.

„Die aktuelle Situation in der Ukraine ist das Ergebnis vieler komplexer Faktoren. China vertritt seinen Standpunkt immer in Abhängigkeit von den Vorzügen der jeweiligen Angelegenheit. Wir glauben, dass alle Länder internationale Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln im Einklang mit den Zielen und Prinzipien der UN-Charta lösen sollten“, sagte Zhang.

Russland sendet Truppen: Tote bei Kämpfen in Ostukraine - Putin „total wahnsinnig

+++ 12.25 Uhr: Nach der Eskalation im Ukraine-Konflikt hat der niederländische Premier Mark Rutte den russischen Präsidenten Wladimir Putin als „wahnsinnig“ bezeichnet. „Der Mann ist natürlich total wahnsinnig“, sagte Rutte am Montagabend in einer TV-Talkshow. Rutte hatte zuvor die Nachricht erhalten, dass Putin Truppen in die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ostukraine schicken will.

Der Premier stellte am Dienstag vor dem Parlament deutliche Reaktionen des Westens in Aussicht.

+++ Update, 11.35 Uhr: Auch nach der jüngsten Eskalation durch Russland halten Außenpolitikexperten der Ampel-Koalition an ihrer Ablehnung von Waffenlieferungen an die Ukraine fest. „Ich bin dafür, dass die Bundesregierung ihre Haltung nicht ändert“, sagte SPD-Außenexperte Nils Schmid am Dienstag. Auch sein FDP-Kollege Alexander Graf Lambsdorff lehnt Waffenlieferungen ab. Derweil bekräftigte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, den dringenden Wunsch nach Hilfe im Verteidigungsbereich.

Ampel-Koalition hält an ihrer Ablehnung von Waffenlieferungen an die Ukraine fest

Die Bundesregierung schließt Zugeständnisse in diesem Punkt bisher mit dem Argument aus, grundsätzlich keine Waffen in Krisengebiete zu liefern. Schmid hält das für richtig. "Wir sollten weiterhin keine letalen Waffen an die Ukraine liefern", sagte er im Bayerischen Rundfunk.



Falls Russland „weiter einseitig Tatsachen“ schaffen werde, „bleibt uns nichts anderes übrig, als mit Sanktionen zu reagieren“, sagte Schmid weiter. Zur Frage, ob es dabei auch um die russisch-deutsche Gaspipeline Nord Stream 2 gehen könnte, wollte er sich nicht äußern.

Ukraine-Konflikt: Russland sendet Truppen

Erstmeldung, Dienstag, 22.02.2022: Kiew/Donezk - Bei weiteren schweren Gefechten in der Ostukraine zwischen prorussischen Separatisten und der ukrainischen Armee sind mehrere Menschen getötet worden. Aufseiten der ukrainischen Armee seien mindestens zwei Soldaten getötet und 18 zum Teil schwer verletzt worden. Das teilte die Armee am Dienstag mit. Zudem sei ein Zivilist in Nowoluhanske im Donezker Gebiet ums Leben gekommen und an anderen Orten im Konfliktgebiet mindestens fünf Zivilisten verletzt worden.

Die Intensität der Kampfhandlungen habe seit Mitternacht jedoch nachgelassen, heißt es in dem Bericht weiter. Die von Russland und dem Kreml unterstützten Separatisten im Gebiet Donzek berichteten von einem Toten und drei Verletzten unter ihren Kämpfern. Zudem seien in Donezk ein Zivilist getötet und in Slowjanoserbsk im Luhansker Gebiet ein Zivilist verletzt worden. Die Berichte lassen sich nicht überprüfen.

Seit der Annektion der Krim durch Russland im Jahr 2014 tobt in der Ostukraine ein Bürgerkrieg. Es kämpfen vom Westen ausgerüstete Regierungstruppen gegen von Moskau unterstützte Rebellen. Das umkämpfte Gebiet erstreckt sich über die ganze Fläche zwischen den Städten Donezk und Luhansk. Dort entstanden im Zuge des Bürgerkriegs zwei „Volksrepubliken“. Am Montag hatte Russlands Staatspräsident Wladimir Putin die „Volksrepubliken“ als unabhängig anerkannt. Kurz darauf entsandte der russische Präsident sogenannte Friedenstruppen in die Gebiete. Das westliche Verteidigungsbündnis Nato* verurteilte diesen Schritt.

UN-Schätzungen zufolge sind in den vergangenen fast acht Jahren im Bürgerkrieg in der Ostukraine mehr als 14.000 Menschen getötet worden. Weltweit laufen die diplomatischen Bemühungen, den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine doch noch friedlich zu lösen.

