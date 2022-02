Ukraine-Konflikt: Militär kündigt großes Manöver mit Drohnen und Panzern an

News-Ticker

Die Ukraine will eigene Militärmanöver durchführen – parallel zu den russischen Übungen. Der News-Ticker.

Die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland* bleiben wegen der Ukraine-Krise angespannt.

Frankreichs* Präsident Emmanuel Macron macht Wladimir Putin* Vorschläge zur Beilegung des Konflikts.

+++ 11.19 Uhr: Die Ukraine will nun selbst ein eigenes Militärmanöver durchführen, wie Verteidigungsminister Oleksij Resnikow laut der Nachrichtenagentur Reuters im Fernsehen ankündigte. Solche Übungen gebe es regelmäßig. Bei der Übung sollen unter anderem Drohnen und Panzerabwehrraketen getestet werden. Auch schweres Gerät wie Panzer soll an den Übungen beteiligt sein. Die Militärübung soll parallel zu dem russisch-belarussischen Manöver vom 10. bis 20. Februar stattfinden.

Inmitten des Ukraine-Konfliktes kritisierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erneut den Altkanzler und seinen Parteikollegen Gerhard Schröder. Als Scholz bei seinem Besuch in den USA gefragt wurde, inwieweit Schröder mit Russland verbunden sei, antwortete der Bundeskanzler: „Ich bin jetzt der Bundeskanzler. Und die politischen Strategien Deutschlands sind jene, die Sie von mir hören.“

+ Mitten im Konflikt mit Russland beginnt die Ukraine eine groß angelegte Übung. © Ukrainian Army General Staff/rtr

Ukraine-Konflikt: Treffen zwischen Baerbock und Selenskyj abgesagt

+++ 10.24 Uhr: Das geplante Treffen zwischen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist abgesagt worden. CNN-Moderator Jake Tapper berichtete auf Twitter über das abgesagte Treffen, unter Berufung auf eine anonyme Quelle.

Demzufolge soll der ukrainische Präsident nicht erfreut darüber sein, dass Annalena Baerbock* der Gaspipeline Nord Stream 2 im Falle eines russischen Angriffs keine endgültige Absage erteilt habe.

Ukraine-Konflikt: Putin nach Treffen mit Macron plötzlich kompromissbereit

Erstmeldung vom Dienstag, 08.02.2022, 09.44 Uhr: Moskau/Kiew – Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war zu Besuch bei Russlands Präsident Wladimir Putin. Das Treffen am Montag (07.02.2022) stand im Zeichen des anhaltenden Ukraine-Konflikts. Putin und Macron sprachen mehr als fünf Stunden miteinander.

Dabei zeigte sich der russische Präsident überraschend kompromissbereit. Er werde die Vorschläge des französischen Präsidenten prüfen, berichtet die Moscow Times. Trotzdem warf er dem Westen und den USA* weiterhin vor, die Spannungen im Ukraine-Konflikt zu verschärfen.

Ukraine-Konflikt: „Wir werden alles tun, um Kompromisse zu finden“

Putin dankte dem französischen Staatschef Emmanuel Macron für sein Kommen und sagte: „Eine Reihe seiner Ideen, Vorschläge ... sind als Grundlage für weitere Schritte denkbar. Wir werden alles tun, um Kompromisse zu finden, die allen gerecht werden.“ Einzelheiten ließ Wladimir Putin dabei aus. Am Dienstag (08.02.2022) will Putin aber mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonieren.

+ Russische Soldaten während eines Übungsmanövers. Der Ukraine-Konflikt spitzt sich weiter zu. © Pavel Lvov/imago

„Präsident Putin hat mir versichert, dass er bereit ist, sich zu engagieren“, sagte Macron und fügte hinzu: „Es gibt keine Sicherheit für die Europäer, wenn es keine Sicherheit für Russland gibt.“ Die Vorschläge Macrons sollen die Zusage beider Seiten umfassen, keine neuen militärischen Maßnahmen zu ergreifen, die Aufnahme eines neuen strategischen Dialogs und Bemühungen um eine Wiederbelebung des Friedensprozesses im Ukraine-Konflikt.

Ukraine-Konflikt: „Das kann einen schon nervös machen“

Macron verwies auf die stark angespannte Situation an der ukrainischen Grenze. „Da sind 125.000 Soldaten stationiert, das kann einen schon nervös machen“, sagte er und lobte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für seine „Gelassenheit“. Putin warf der Ukraine erneut vor, das Minsker Abkommen nicht zu respektieren und ihrerseits Soldaten im Grenzgebiet zusammenzuziehen.

Im Zuge der Bemühungen des Westens zur Entschärfung des Ukraine-Konflikts reist der französische Staatschef Emmanuel Macron am Dienstag (08.02.2022) von Moskau nach Kiew weiter. Geplant ist dort ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Von Kiew wird der französische Präsident noch am Dienstag (08.02.2022) nach Berlin weiterreisen, wo Beratungen mit Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD*) und Polens Staatschef Andrzej Duda zum Ukraine-Konflikt geplant sind. Scholz will seinerseits kommende Woche nach Moskau und Kiew reisen. Russland hat nach westlichen Angaben mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen, was Ängste vor einer Invasion schürt. (Marvin Ziegele)

