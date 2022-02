Ukraine-Konflikt: Immer mehr Menschen auf der Flucht vor Putin

Ukraine-Russland-Krise

Von Peter Rutkowski schließen

Die Menschen, die es aus der Ukraine schaffen, kommen in Polen, Ungarn, der Slowakei, Moldawien oder in Rumänien an.

Zwischen der Ukraine* und Russland* herrscht Krieg. Mindestens 100.000 Menschen befinden sich bereits auf der Flucht.

Die Vereinten Nationen schätzen, dass der Ukraine-Konflikt* bis zu vier Millionen Menschen zur Flucht zwingen könnte.

Ob die Geflüchteten aus der Ukraine jemals wieder in ihr Heimatland zurückkehren können, ist unklar.

Kiew/Frankfurt - Bevor der Krieg begann, sprachen westliche Politikerinnen und Politiker von vielleicht einer Million Flüchtender, sollte eine russische Invasion kommen. Da wollte aber niemand dran glauben. Und erst recht wollte niemand den westlichen Geheimdiensten glauben, die die Zahl auf fünf Millionen schätzten.

Am zweiten Tag des Krieges, Freitag, 25. Februar 2022, sprechen die Vereinten Nationen von wahrscheinlich vier Millionen, die ihr Heil vor der russischen „Friedensmission“ in der Flucht suchten.

Die ersten mindestens 100.000 Frauen und Kinder verlassen ihre Heimat jetzt. Frauen und Kinder. Keine Männer. Die gehen nicht, oder sie gehen in die entgegengesetzte Richtung, zur Front. Oder sie werden an den Grenzposten abgewiesen und müssen zurück.

+ Ukrainische Frauen und Kinder auf einer slowakischen Landstraße, kurz nachdem sie die Grenze überquert haben. © PETER LAZAR/AFP

Ukraine-Konflikt: In Polen werden eine Million Menschen erwartet

Die Menschen, die es schaffen, kommen in Polen, Ungarn, der Slowakei, Moldawien oder in Rumänien an. Gleich nach Beginn der Invasion retteten sich 4000 in das europäische Armenhaus, die Republik Moldau. In Polen erwartet man eine Million – jenes Polen, dass in den ersten neun Monaten 2021 gerade mal so 5200 Flüchtlinge aus Belarus kommend hereinließ.

Osteuropa hat sich nicht auf die Menschen vorbereitet, die nicht in einer zerstörten, ausgebeuteten und russifizierten Ukraine unterdrückt werden wollen. Hilfsorganisationen mahnen bereits, die reichen westlichen Nationen müssten ihren Solidaritätsbekundungen Taten folgen lassen.

Land Ukraine Hauptstadt Kiew Bevölkerung 44,13 Millionen (2020) Präsident Wolodymyr Selenskyj

Ukraine-Konflikt: Repressalien sind zu befürchten

Niemand will das laut sagen, aber die Geflüchteten aus der Ukraine werden kaum in ihre verlorene Heimat jemals zurückkehren können, ohne Repressalien befürchten zu müssen. Falls sie dort überhaupt hineingelassen werden. Da Russland von ihm selbst initiierte oder unterzeichnete internationale Vereinbarungen derzeit am laufenden Band bricht, können Körperschaften wie beispielsweise die UN seiner Regierung nicht mehr trauen.

Aber dann sind da noch ein paar andere Ukrainerinnen und Ukrainer. Die, die nun aus allen Teilen der Erde kommen und in der bedrohten Heimat den Kampf aufnehmen wollen. (Peter Rutkowski) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © PETER LAZAR/AFP