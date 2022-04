Russland weist 36 europäische Diplomaten aus

Teilen

Sergej Lawrow, russischer Außenminister. (Archivfoto) © Imago Images

Nachdem etliche Länder in Folge des Ukraine-Konflikts russische Diplomaten ausgewiesen haben, reagiert Moskau nun. Insgesamt sollen 36 Diplomaten Russland verlassen.

Moskau – Der Ukraine-Krieg* wird nicht nur mit Waffen geführt. Nachdem zahlreiche europäische Länder, darunter auch Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, in der letzten Woche dutzende russische Diplomaten ausgewiesen haben, zieht Russland nun nach. 36 europäische Diplomaten sollen das Land verlassen, teilte das Außenministerium in Moskau* am Dienstag (19.04.2022) mit.

Ukraine-Konflikt: Diplomaten aus Belgien und den Niederlanden müssen Russland verlassen

21 Diplomaten aus Belgien und 15 weitere aus den Niederlanden seien während des Ukraine-Konflikts* zu unerwünschten Personen erklärt worden, heißt es in einer Mitteilung des russischen Außenministeriums. Der Grund: Es handele sich um eine Vergeltungsmaßnahme für die Ausweisung russischer Diplomaten im Zusammenhang mit Russlands Militäreinsatz in der Ukraine.

Betroffen sind nach Ministeriumsangaben 14 Mitarbeiter der niederländischen Botschaft in Moskau und ein Mitarbeiter des niederländischen Generalkonsulats in St. Petersburg. Sie müssten Russland* innerhalb von zwei Wochen verlassen, hieß es weiter. Der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra erklärte, er „bedauere“ die Entscheidung Moskaus.

Ukraine-Konflikt: Russland bestellt luxemburgischen Botschafter ein

Das russische Außenministerium bestellte zudem nach eigenen Angaben am Dienstag den luxemburgischen Botschafter ein, um „entschieden“ gegen die Ausweisung eines russischen Diplomaten aus Luxemburg zu protestieren. Russland behalte sich „das Recht auf Vergeltungsmaßnahmen“ für diesen „unfreundlichen und unbegründeten“ Schritt vor, erklärte das Ministerium.

Als Gründe für die Ausweisung der russischen Diplomaten gaben einige Länder explizit den russischen Militäreinsatz in der Ukraine* an. In anderen Fällen ging es um Spionagevorwürfe. (AFP) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.