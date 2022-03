News-Ticker

Im Ukraine-Konflikt sind Hunderte Zivilpersonen getötet und verletzt worden. Die Ukraine fordert Waffen und eine Sperrung des Luftraums. Der News-Ticker.

Der Angriff aus Russland* trifft in der Ukraine* auf heftigen Widerstand.

Russland bereitet im Ukraine-Konflikt* offenbar einen Großangriff auf Kiew vor. Nach der Besetzung eines Atomkraftwerks fordert die IAEA Verhandlungen zur Atomsicherheit.

Zur Verteidigung vor den Angriffen Russlands ruft die Ukraine zu Waffenlieferungen und die Nato zur Einrichtung einer Flugverbotszone auf.

Die Lage in Kiew* und weiteren Städten im Ticker.

+++ 19.30 Uhr: Die Medienaufsicht in Moskau hat das soziale Netzwerk Facebook in Russland blockiert. Es handele sich um eine Reaktion auf die Abschaltung mehrerer russischer Medien-Seiten bei Facebook, teilte die Behörde Roskomnadsor am Freitag (04.03.2022) in Moskau mit. Zuvor waren schon mehrere unabhängige Medien abgeschaltet oder blockiert worden.

Ukraine-Konflikt: Russland blockiert Facebook – und gibt Ukraine Schuld an AKW-Feuer

+++ 19.07 Uhr: Russland hat angeblichen ukrainischen Saboteuren die Schuld am Feuer nach Kämpfen um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja gegeben. Nach Darstellung des russischen UN-Botschafters Wassili Nebensja sei eine russische Einheit von einer „ukrainischen Sabotagegruppe“ von einem Trainingskomplex auf dem Gelände des Atomkraftwerkes aus angegriffen worden. Die russischen Soldaten hätten die Schüsse erwidert. „Als die ukrainische Sabotagegruppe die Ausbildungsstätte verließ, steckte sie sie in Brand“, sagte Nebensja am Freitag bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York.

+++ 17.43 Uhr: Bei ihrem Vormarsch in der Ukraine setzt die russische Armee nach Angaben der Nato Streubomben ein und verletzt damit das Völkerrecht. „Wir haben den Einsatz von Streubomben registriert“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag (04.03.2022).

Ukraine-Konflikt: UN bestätigt mindestens 331 zivile Todesopfer in der Ukraine – 675 Verletzte

Zudem gebe es Berichte „über den Einsatz anderer Arten von Waffen, die gegen das Völkerrecht verstoßen“.

Auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) verurteilte den Einsatz von Streubomben, die in der ostukrainischen Großstadt Charkiw eingesetzt worden sein soll. Die russischen Streitkräfte setzten diese Waffe „am 28. Februar in mindestens drei Wohnvierteln von Charkiw ein“, erklärte die Organisation am Freitag.

+++ 16.35 Uhr: Laut Informationen des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte sind in der Ukraine mindestens 331 Zivilistinnen und Zivilisten, darunter 19 Kinder, bei den russischen Angriffen gestorben, 675 weitere wurden verletzt. Unter den Verletzten wurden ebenfalls 31 Kinder dokumentiert. Das berichtete die Behörde am Freitag (04.03.2022) in Genf.

Da das UN-Hochkommissariat jedoch nur die Todes- und Verletztenzahlen bekannt gibt, die es überprüfen konnte, liegen die tatsächlichen Zahlen laut Angaben der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, sicher deutlich höher. Die meisten Toten gab es laut dem UN-Büro in den Separatistenregionen Donezk und Luhansk, wo 54 Menschen in den von der ukrainischen Regierung kontrollierten Zonen starben und 23 auf dem Gebiet der selbst ernannten und von Russland anerkannten Republiken. 254 Todesfälle wurden in anderen Landesteilen registriert, darunter in Kiew, Charkiw und Cherson.

Angriff durch Russland: Nato erteilt Luftraum-Sperrung über der Ukraine Absage

+++ 15.22 Uhr: Die Nato hat die Forderung der Ukraine abgelehnt, eine Flugverbotszone im Luftraum des Landes einzurichten. „Wir haben als Nato-Verbündete die Verantwortung, eine Eskalation dieses Krieges über die Ukraine hinaus zu verhindern, denn das wäre noch gefährlicher, verheerender und würde noch mehr menschliches Leid verursachen“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag in Brüssel. Die Entscheidung sei von den Außenministerinnen und Außenministern der Mitgliedstaaten getroffen worden.

Demnach seien sich die Nato-Staaten einig, dass Nato-Flugzeuge nicht im ukrainischen Luftraum operieren sollten, was für die Durchsetzung einer Flugverbotszone notwendig wäre. Flugzeuge, die ein solches Verbot missachteten, müssten durch die Nato-Flugzeuge abgeschossen werden. Man verstehe die Verzweiflung der Ukraine, sei aber überzeugt, dass ein solcher Schritt zu einem großen Krieg in ganz Europa führen könnte, hieß es in einem Bericht der Deutschen Presseagentur aus Brüssel.

Um weitere russische Luftangriffe zu verhindern, hatte etwa der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Nato-Staaten um deren Unterstützung gebeten: „Wenn Ihr den Himmel jetzt nicht schließen wollt, dann nennt eine Frist“, sagte er. „Sagt mir, wie viele Menschen sollen in die Luft fliegen, wie viele Arme, Beine, Köpfe braucht Ihr, damit das zu Euch durchdringt?“

Kultusministerium der Ukraine warnt vor Zerstörung von Kulturgütern durch Russland

+++ 13.38 Uhr: In einer Stellungnahme vom Freitag (04.03.2022) hat das ukrainische Kultusministerium die Sperrung des ukrainischen Luftraums gefordert, nicht nur zum Schutz der Zivilbevölkerung, sondern auch zur Rettung ukrainischer Kulturstätten. Demnach seien die meisten „Kriegsverbrechen“ seitens Russlands bislang „aus der Luft“ verübt worden, wie das Ministerium unter Kultusminister Oleksandr Tkachenko mitteilte. Dies berichtete etwa die britische Zeitung The Guardian.

Russlands Ziel wären neben Hunderten unschuldiger Menschen auch die wichtigsten Kulturgüter des Landes, die als Teil des „europäischen Erbes und europäischer Kultur“ durch Putin dem Erdboden gleichgemacht werden könnten. Darunter fielen auch die historischen Stadtzentren großer ukrainischer Städte sowie zahlreiche Kirchen und Museen.

In der Stellungnahme warnte Tkachenkos Ministerium auch konkret vor der Zerstörung der berühmten Sophienkathedrale: „Ein verrückter Diktator droht die Sophienkathedrale in Kiew zu zerstören, eine Unesco-Kirche aus dem 11. Jahrhundert“. Das Risiko, neben Menschenleben auch diese Kulturgüter zu verlieren, das sei „der Preis des noch immer geöffneten Luftraums über der Ukraine“.

Ukraine-Krieg: Botschaft in Berlin fordert Lieferung schwerer Waffen

+++ 13.15 Uhr: Die ukrainische Botschaft in Berlin warnt vor Angriffen „auf die Zivilbevölkerung in nie da gewesenem Ausmaß“ und hat die Bundesregierung erneut dazu aufgefordert, schwere Waffen zur Verteidigung der Ukraine zu liefern. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Die ukrainische Botschaft verweist in ihrer Aufforderung darauf, dass Russland „wahllos“ höchst moderne Waffensysteme einsetze und die Ukraine nach Absatz 51 der UN-Charta vom Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch machen müsse.

Russland habe einen „Vernichtungskrieg gegen die Ukraine und die Ukrainer begonnen“ und verübe dabei Kriegsverbrechen, heißt es in dem Schreiben der ukrainischen Botschaft. „Diese katastrophale Kriegslage sollte die Bundesregierung sehr ernst nehmen.“ Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine hatte die Bundesregierung am vergangenen Sonntag (27.02.2022) eine Kehrtwende in der Frage der Waffenlieferungen vollzogen: Erstmals liefert sie nun Waffen in ein Kriegsgebiet; an die Ukraine wurden dabei bereits unter anderem Boden-Luft-Raketen geliefert.

Die nun von der ukrainischen Botschaft geäußerten Wünsche, zu denen auch Kampfpanzer, Artelleriesysteme, Kampfdrohnen, Hubschrauber und U-Boote zählen, gehen jedoch weit über die bislang von Deutschland zugesagten Lieferungen hinaus.

Ukraine-Krieg: IAEA-Chef Grossi will Verhandlungen zur Atomsicherheit nach AKW-Angriff

+++ 11.40 Uhr: Nach dem Angriff auf ein ukrainisches Atomkraftwerk in Saporischschja hat der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, Verhandlungen zur Atomsicherheit vorgeschlagen. Als Ort der Verhandlung zwischen Russland und der Ukraine schlug Grossi Tschernobyl vor, wo es 1986 zu einem der größten Atomunfälle der Geschichte gekommen war.

Das Gelände des nach wie vor schwer von Strahlung belasteten Atomkraftwerks in Tschernobyl hatten russische Militärkräfte bereits vergangene Woche eingenommen, in der Nacht zum Freitag folgte ein Angriff auf das größte Atomkraftwerk Europas in Saporischschja, bei dem es aufgrund von Kampfhandlungen zu einem Brand in einem Trainingskomplex gekommen war. „Für uns als IAEA ist es Zeit zu handeln. Wir müssen etwas tun“, sagte Grossi zu dem Vorschlag der Verhandlungen.

Ukraine-Krieg: Ukrainisches Militär vermeldet Schätzungen über russische Verluste

Erstmeldung: Obwohl die russischen Truppen nach einem Militärbericht aus Kiew vielerorts „einen erheblichen technischen Vorteil“ haben, leisten die Streitkräfte der Ukraine erbitterten Widerstand. Nach Schätzungen des ukrainischen Militärs habe es bis Freitagmorgen (04.03.2022) auch auf russischer Seite massive Verluste gegeben. So berichtet das Nachrichtenportal The Kyiv Independent auf Twitter von über 9100 gefallenen russischen Soldaten.

An verloren gegangenem russischen Kriegsgerät und Waffensystemen melden die ukrainischen Streitkräfte etwa 33 Militärflugzeuge, 37 Helikopter, 251 Panzer, 939 Mannschaftstransportwagen, 404 Militärfahrzeuge, 18 Luftabwehrsysteme und zwei Boote.

