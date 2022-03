Ukraine-Konflikt: Kanzler Scholz schließt militärische Nato-Beteiligung aus

News-Ticker

Im Ukraine-Konflikt sind die Städte Kiew und Mariupol weiter hart umkämpft. Der News-Ticker.

Der Angriff aus Russland* trifft in der Ukraine* auf heftigen Widerstand.

Russland bereitet im Ukraine-Konflikt* offenbar einen Großangriff auf Kiew vor. Ein kilometerlanger Konvoi, der auf die Hauptstadt zurollt, stockt allerdings.

Die Lage in Kiew* und weiteren Städten im Ticker.

+++ 22.51 Uhr: Das Kernkraftwerk Saporischschja bei der Stadt Enerhodar im Süden der Ukraine soll von russischen Truppen besetzt worden sein. Das meldet Bild TV und beruft sich dabei auf Aussagen des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk. „Heute ist das größte Atomkraftwerk in Europa, in der Stadt Enerhodar, von den russischen Truppen vorläufig besetzt worden. Es ist nicht mehr unter unserer Kontrolle“, so Melnyk. Eine dauerhafte Übernahme durch russische Kräfte könnte sich auf die Stromversorgung der Ukraine auswirken.

Am Donnerstagnachmittag meldete die Deutsche Presse-Agentur bereits, dass russische Truppen einen von Zivilisten errichteten Kontrollposten in der Stadt Enerhodar unter Beschuss genommen haben sollen. Ein Militärkonvoi sei angerückt, Waffen seien auch gegen ukrainische Bürgerinnen und Bürger eingesetzt worden. Das habe Dmytro Orlow, der Bürgermeister von Enerhodar, mitgeteilt. Russland bestreitet indes, Zivilisten angegriffen zu haben. Von unabhängiger Seite konnten die Angaben zunächst nicht überprüft werden.Am Vortag sollen Hunderte Menschen an dem Checkpoint den russischen Truppen den Vormarsch verweigert haben.

Olaf Scholz gegen Natobeteiligung am Ukraine-Krieg

+++ 22.23 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat klargestellt, dass die Nato sich nicht an dem Krieg in der Ukraine beteiligen wird. „Das würde eine dramatische Eskalation dieser schwierigen Lage in der Ukraine mit sich bringen, das würde große Gefahren mit sich bringen“, warnte der SPD-Politiker am Donnerstag in der ZDF-Sendung Maybritt Illner. „Deswegen wäre es keine verantwortliche Politik, das jetzt zu machen.“ Eine direkte Konfrontation zwischen der Nato und Russland müsse verhindert werden. „Deshalb wird es jetzt auch keine Entscheidungen geben, die dazu führen, dass Nato-Staaten sich militärisch an dieser Auseinandersetzung beteiligen.“

Deutschland und andere Nato-Staaten unterstützen die ukrainischen Streitkräfte mit Waffen. Sie werden aber nicht direkt ins Land geliefert, sondern außerhalb der Grenzen übergeben. Das bedeutet, dass keine Nato-Soldaten die Ukraine betreten. Auch US-Präsident Joe Biden hat eine Beteiligung mit Soldaten an dem Krieg ausgeschlossen.

Ukraine-Konflikt: Flugverbotszone über Ukraine? „Reales Risiko“ eines dritten Weltkriegs

+++ 21.32 Uhr: Nach den vielen Sanktionen gegen Russland und der Unterstützung der Ukraine durch die Nato sowie die EU, ist seit einigen Tagen eine mögliche Flugverbotszone über der Ukraine im Gespräch. Konkret würde das bedeuten, dass die Nato den ukrainischen Luftraum nicht nur überwachen, sondern im Ernstfall militärisch verteidigen würde.

Eine solche Entscheidung würde jedoch „einen Schritt zu weit“ gehen, sagte Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, gegenüber dem US-Nachrichtensender CNN. Eine Flugverbotszone würde ein „reales Risiko der Eskalation“ darstellen und könnte einen dritten Weltkrieg auslösen, so Michel weiter.

Ukraine-Konflikt: US-Regierung kündigt Sanktionen gegen russische Oligarchen an

+++ 20.15 Uhr: Wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine hat die US-Regierung Sanktionen gegen zahlreiche russische Oligarchen angekündigt. Grund sei, dass die Betroffenen den russischen Präsidenten Wladimir Putin „trotz seiner brutalen Invasion in die Ukraine weiterhin unterstützen“, wie das Weiße Haus am Donnerstag mitteilte. Neben Oligarchen und deren Familien sind von den Sanktionen auch Menschen aus Putins engerem Kreis wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow betroffen.

Erste Einigung zwischen Russland und Ukraine erzielt

+++ 19.11 Uhr: In einer zweiten Verhandlungsrunde haben sich Russland und die Ukraine auf die Schaffung humanitärer Korridore in besonders umkämpften Gebieten der Ukraine verständigt. Das sagten Vertreter beider Seiten am Donnerstag nach dem Treffen. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak betonte zugleich, dass einige erhoffte Ergebnisse nicht erreicht worden seien. Es solle eine dritte Verhandlungsrunde geben.

Ukraine-Konflikt: Immer mehr russische Truppen im Land

+++ 18.09 Uhr: Nach Einschätzung aus US-Verteidigungskreisen sind bislang 90 Prozent der zuvor an der Grenze zur Ukraine versammelten russischen Truppen in das Land vorgerückt. Das sagte ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter am Donnerstag in Washington. Die Tatsache, dass jeden Tag mehr Kräfte nachrückten, sei aber keinesfalls so zu deuten, „dass ihre Kampfkraft innerhalb der Ukraine so weit geschwächt ist, dass sie das Gefühl haben, dass ihnen der Saft ausgeht.“ Russland stünden weiter immense militärische Ressourcen zur Verfügung.

Die nachrückenden Truppen seien keine Reserven, betonte er. „Das ist die Kampfkraft, die sie zur Durchführung dieses Plans zusammengestellt hatten.“ Es gebe bislang auch weiterhin keine Anzeichen dafür, dass Moskau darüber hinaus weitere militärische Ressourcen Richtung Ukraine schicke. Russland hatte nach westlichen Angaben etwa 150.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen, bevor es Ende Februar in das Nachbarland einmarschierte.

Seit dem Start der Attacke auf die Ukraine habe Russland bislang insgesamt mehr als 480 Raketen abgefeuert, sagte der amerikanische Verteidigungsbeamte weiter. Mehr als 230 davon seien innerhalb der Ukraine abgefeuert worden, mehr als 160 aus Russland, mehr als 70 aus dem angrenzen Belarus und weniger als 10 vom Schwarzen Meer aus.

Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine haben begonnen

+++ 17.12 Uhr: Die zweite Runde der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über eine Waffenruhe hat inzwischen begonnen. Das belarussische Staatsfernsehen zeigte am Nachmittag Aufnahmen, wie die beiden Delegationen an einem Tisch Platz nahmen. Die Vertreter der Ukraine und von Russland schüttelten sich die Hände. Das Treffen findet im Westen des Nachbarlandes Belarus statt.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte erst am Nachmittag in einem Telefonat mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron die Forderungen seines Landes bekräftigt. Zuvorderst gehe es um die Demilitarisierung der Ukraine und deren neutralen Status. Die wichtigsten Themen auf der Tagesordnung seien die Vereinbarung eines Waffenstillstands und die Errichtung von humanitären Korridoren für die Evakuierung von Zivilisten aus zerstörten oder ständig unter Beschuss stehenden Dörfern und Städten, erklärte hingegen der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak.

Ursprünglich war mit der zweiten Runde der Gespräche bereits am Mittwochabend gerechnet worden. Zuvor hatten beide Seiten ihre Bereitschaft für ein neues Treffen bestätigt.

Ukraine-Krieg: Russischer Generalmajor bei Gefechten getötet

+++ 14.00 Uhr: Die ukrainische Armee hat vermeldet, dass der russische Generalmajor Andrey Sukhovetskiy bei Kämpfen getötet wurde. Sukhovetskiy befehligte laut Angaben des russischen Militärs eine sogenannte Speznas-Spezialeinheit. Bislang gibt es keine Bestätigung von russischer Seite. Die Informationslage wird unter anderem durch einen Trauerbeitrag eines früheren Kameraden von Sukhovetskiy im russischen Netzwerk VKontakte gestützt.

+++ 13.00 Uhr: Der Chefankläger beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, Karim Khan, ermittelt nun im Zusammenhang des Ukraine-Kriegs. Khan rief Menschen aus dem Kriegsgebiet auf, ihm Informationen zu möglichen Verbrechen zu schicken. Er rief die beteiligten Parteien zudem dazu auf, sich an die Regeln des internationalen Völkerrechts zu halten.

Ukraine-Konflikt: Schwere Schäden in Charkiw

+++ 12.00 Uhr: In Charkiw, im Osten des Ukraine, haben russische Bombardierungen große Schäden verursacht. Ein Video, das auf Twitter kursiert, zeigt die Zerstörungen in der Stadt. Viele Gebäude wurden zerstört, auf den Straßen liegen Trümmerteile.

Shocking images of Russian bombing on Kharkiv last night. Ukraine needs No-Fly Zone immediately. pic.twitter.com/tEfAh1fhC3 — Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 3, 2022

Laut Angaben des ukrainischen Rettungsdienstes wurden in Charkiw in den vergangenen 24 Stunden 34 Zivilisten getötet.

+++ 11.15 Uhr: Am Nachmittag soll es neue Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine geben. Bislang gab es keine nennenswerte Ergebnisse der diplomatischen Gespräche.

Ukraine-Konflikt: Russische Mütter sollen gefangene Soldaten abholen

+++ 10.00 Uhr: Das ukrainische Verteidigungsministerium ist wohl bereit, russische Soldaten, die zuvor gefangen genommen wurden, freizulassen. In einem Aufruf heißt es, dass die Söhne an ihre Mütter ergeben würden, wenn diese „in die Ukraine kommen, um sie abzuholen“. Das Ministerium veröffentlichte Telefonnummern und E-Mailadressen, über welche Informationen zu den Gefangenen abgefragt werden können. „Anders als die Faschisten (von Kreml-Chef Wladimir) Putin führen wir keinen Krieg gegen Mütter und ihre gefangenen Kinder“, teilte das Verteidigungsministerium weiter mit.

+++ 09.00 Uhr: Die Hafenstadt Mariupol ist offenbar von Separatisten eingekesselt. Nach mehreren Angriffen auf das Gebiet in der Ostukraine gibt es dort keinen Strom und kein fließendes Wasser mehr. In Mariupol leben rund 430.000 Menschen.

+++ 07.50 Uhr: Pro-russische Separatisten in Donezk drohen mit einem Angriff auf die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer. Wie die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf den Separatistenkommandeur Eduard Basurin meldet, könnte Mariupol gezielt angegriffen werden, sollten die Truppen der Ukraine sich nicht ergeben. Russische und separatistische Truppen haben die Stadt mit ihren 430.000 Einwohnern nach eigenen Angaben eingekesselt.

Ukraine-Konflikt: Strafgerichtshof ermittelt wegen Kriegsverbrechen

+++ 05.05 Uhr: Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat offizielle Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in der von Russland angegriffenen Ukraine eingeleitet. Das teilte Chefankläger Karim Khan am Mittwochabend in Den Haag mit. 39 Vertragsstaaten des IStGH hätten eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen, die die Ermittlungen ermöglichten.

Demnach gebe es „eine ausreichende Grundlage für die Annahme, dass sowohl Kriegsverbrechen als auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Ukraine begangen wurden“, hatte der Chefankläger am Montag mitgeteilt. Die Untersuchung solle sich auf mögliche Verbrechen aller Parteien in dem Konflikt richten.

Angesichts der Ermittlungen wiederholte Khan am Donnerstag seinen Aufruf an alle Beteiligten an Kampfhandlungen in der Ukraine, „sich streng an die geltenden Regeln des internationalen humanitären Völkerrechts zu halten.“

Ukraine-Konflikt: Mehrere Menschen sterben in Charkiw und Schytomyr

+++ 03.30 Uhr: In der ostukrainischen Stadt Isjum bei Charkiw sind nach Angaben örtlicher Behörden bei einem Luftangriff acht Menschen getötet worden, darunter zwei Kinder. Medien zufolge war bei der Attacke in der Nacht zu Donnerstag ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen worden. Die Angaben lassen sich unabhängig nicht überprüfen.

In der Großstadt Charkiw schlugen demnach zwei Raketen in ein Verwaltungsgebäude ein. Dabei soll auch die Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale nicht näher beschriebene Schäden erlitten haben. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.

Die Ukraine fordert Russland zu einer Feuerpause in den Regionen Charkiw und Sumy auf, um Zivilisten in Sicherheit bringen zu können. In Korosten nördlich der Stadt Schytomyr starben nach Angaben der Verwaltung zwei Menschen bei einem Luftangriff auf einen großen Kontrollpunkt. Fünf Menschen wurden verletzt.

Ukraine-Konflikt: Russland attackiert Kiew – Klitschko äußert sich zur Lage

+++ 03.07 Uhr: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist es in der Nacht zu Donnerstag zu mehreren schweren Explosionen gekommen. Der Agentur Unian zufolge wurde Luftalarm ausgelöst. Die Bewohner seien aufgerufen worden, sofort Schutz zu suchen, hieß es. Auf Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, waren mächtige Detonationen zu sehen. Zunächst war unklar, ob es sich etwa um einen Luftangriff handelt und was die Ziele gewesen sein könnten.

Ukrainische Medien berichteten über Kämpfe in Vororten der Millionenstadt. Dabei soll ein russisches Flugzeug abgeschossen worden sein. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb im Nachrichtenkanal Telegram: „Der Feind versucht, in die Hauptstadt durchzubrechen.“

Erstmeldung: Der Ukraine-Konflikt spitzt sich weiter zu. Im Krieg wurden mittlerweile große Verluste in beiden Armeen verzeichnet. Das russische Militär konzentriert sich vor allem auf die Belagerung der Hauptstadt Kiew. Ein kilometerlanger Konvoi stockt allerdings und kommt nur langsam voran. Zeitgleich belagern Separatisten Gebiete in der Ostukraine.

