Ukraine-Krieg: Russland nimmt Kiew unter Beschuss - Klitschko meldet sich zu Wort

Im Krieg mit der Ukraine rückt Russland immer weiter vor. Der Kampf um Kiew beginnt. Alle Neuigkeiten in unserem Liveticker.

Es herrscht Krieg zwischen Russland* und der Ukraine*.

US-Präsident Joe Biden* reagiert wie die Europäische Union mit Sanktionen gegen Russland. Die Nato* verstärkt ihre Truppenpräsenz in Osteuropa und Deutschland

Wladimir Putin* ist nach eigenen Aussagen immer noch bereit zu verhandeln. Gleichzeitig beginnt der Kampf um Kiew, die Hauptstadt der Ukraine.

Über die aktuelle Lage im Ukraine-Konflikt informieren wir Sie im News-Ticker.

+++ 10.00 Uhr: Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko sind bei den nächtlichen Angriffen russischer Truppen auf Kiew Dutzende Menschen verletzt worden. Insgesamt 35 Menschen seien bis 6 Uhr morgens Ortszeit verletzt worden, darunter auch zwei Kinder. Es blieb dabei unklar, ob er sich auf Zivilisten bezog. Zudem sagte Klitschko, dass es derzeit noch keine größere russische Militärpräsenz in Kiew gebe, allerdings seien Saboteurgruppen aktiv. In dem Telegram-Clip rief er das Volk auf, sich in Sicherheit zu bringen und betonte: „Der Feind versucht, in die Stadt vorzudringen.“

Ukraine-Konflikt: Rakete trifft Wohnblock in Kiew

+++ 09.10 Uhr: Bei schweren Angriffen russischer Truppen in der Ukraine ist ein Hochhaus in der Hauptstadt Kiew getroffen worden. Bilder von dem Hochhaus zeigten deutlich sichtbar einen Einschlag in oberen Stockwerken. Mindestens vier Etagen auf einer Seite des Hauses wurden dabei zerstört. Es stieg Rauch auf. Eine Rakete habe das Gebäude zwischen dem 18. und 21. Stockwerk getroffen, erklärte die Zivilschutzbehörde. Die Evakuierung der Bewohner sei „im Gange“. Angaben zu möglichen Opfern lagen zunächst nicht vor.

+ Soldaten der Ukraine in Kiew. Die Hauptstadt wird von Russland angegriffen. © Sergei Supinsky/afp

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba veröffentlichte bei Twitter ein Foto des getroffenen Hochhauses. „Kiew, unsere schöne, friedliche Stadt hat eine weitere Nacht unter Beschuss von russischen Bodentruppen und Raketen überlebt“, schrieb er dazu. „Ich fordere die Welt auf: Russland vollständig isolieren, Botschafter ausweisen, Ölembargo, die russische Wirtschaft zerstören“, schrieb Kuleba. „Stoppt russische Kriegsverbrecher!“ Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte ebenfalls, das Gebäude sei von einer Rakete getroffen worden.

Ukraine-Konflikt: Melitopol von Russland eingenommen

+++ 08.45 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben die Stadt Melitopol im Süden der Ukraine eingenommen. Die russische Armee habe „die vollständige Kontrolle“ über die Stadt unweit der Halbinsel Krim übernommen. Dies teilte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, im russischen Fernsehen mit. Die Stadt liegt in der Nähe des Asowschen Meeres.

Zudem habe Moskau in der Nacht ukrainische Militäreinrichtungen mit Marschflugkörpern unter Beschuss genommen. Dem Sprecher zufolge wurden die ukrainischen Militäreinrichtungen „mit luft- und seegestützten Marschflugkörpern“ angegriffen. Es handle sich dabei um „Präzisionswaffen großer Reichweite“.

Ukraine-Konflikt: Selenskyj meldet sich aus Kiew

+++ 07.55 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in einem neuen Video aus der Hauptstadt Kiew gemeldet und Russland den Kampf angesagt. Die ukrainische Armee werde die Waffen nicht niederlegen, sie werde sich verteidigen, sagte der übernächtigt wirkende Staatschef auf der Straße in Kiew am Samstag. Er wünsche „allen einen guten Morgen“, sagte er mit einem Lächeln.

+++ 07.15 Uhr: Mittlerweile gilt Kiew als vollständig umzingelt. Der US-Nachrichtensender CNN meldet Kämpfe in allen Außenbezirken der Stadt. Im Westen der Hauptstadt soll Russland bei der Invasion der Ukraine auf großen Widerstand treffen. Laut mehreren Medien soll mindestens ein Panzer der russischen Truppen durch den Beschuss der ukrainischen Armee zerstört worden sein.

+++ 06.10 Uhr: Der Angriff Russlands auf Kiew läuft. Aus Teilen der Hauptstadt der Ukraine werden bereits erste Kämpfe gemeldet. Es soll zu mehreren Explosionen gekommen sein. Vor allem im Osten und Süden der Stadt sollen russische Panzer auf dem Vormarsch sein. Auch aus dem Norden werden bereits Kämpfe gemeldet.

Laut einzelnen Journalisten, die aus Kiew vor allem über Twitter berichten, soll russische Spezialtruppen bereits in das Zentrum Kiews vorgedrungen sein. Gleichzeitig meldet unter anderem Radio Free Europa, dass die Bewohnerinnen und Bewohner Kiews sich auf einen Straßenkampf mit den Truppen Russlands vorbereiten. Die Bevölkerung „trägt AK-47 Gewehre und in einem Fall auch eine Panzerfaust“, so der Sender.

Ukraine-Konflikt: Angriff auf Kiew läuft

+++ 04:52 Uhr: Russische Truppen haben in der Nacht zu Samstag eine Kaserne der ukrainischen Streitkräfte im Westen von Kiew beschossen. Das teilte die ukrainische Armee mit. Der Angriff sei zurückgeschlagen worden. Die Kaserne liegt etwa sieben Kilometer vom Zentrum der Millionenstadt entfernt. Fotos zeigten hellen Feuerschein über der Stelle der Kämpfe. Auf Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, waren Explosionen und Schüsse zu hören.

+++ 04:28 Uhr: Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben einen Angriff russischer Streitkräfte auf eine ihrer Stellung in der Hauptstadt Kiew abgewehrt. Der nächtliche Angriff habe einem Posten auf der Kiewer Siegesstraße gegolten, erklärten die ukrainischen Landstreitkräfte in der Nacht zum Samstag auf ihrer Facebook-Seite. Die Siegesstraße ist eine Hauptverkehrsader der Hauptstadt. Nähere Angaben zum Ort der Gefechte machte die Armee nicht.

Ukraine-Konflikt: Militär verkündete Abschuss eines russischen Hubschraubers und Kampfflugzeugs

Ein AFP-Journalist berichtete von lauten Explosionen, die am frühen Samstagmorgen im Zentrum von Kiew zu hören waren. In einer weiteren Erklärung teilte die Armee mit, dass in der Stadt Vasylkiv südlich von Kiew „schwere Kämpfe“ im Gange seien. Russland versuche dort, „Fallschirmjäger zu landen“.

Das Militär verkündete außerdem den Abschuss eines russischen Hubschraubers und eines SU-25-Kampfflugzeuges gegen Mitternacht sowie die Zerstörung eines IL-76-Militärtransportflugzeugs. Eine Bestätigung der Verluste durch das russische Verteidigungsministerium lag zunächst nicht vor.

+++ 02:49 Uhr: Vom Stadtrand der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind in der Nacht zum Samstag Schüsse und Kämpfe gemeldet worden. Russische Truppen versuchten, das Heizkraftwerk Nr. 6 anzugreifen, teilte ein Amt für Behördenkommunikation mit. Die ukrainische Armee verteidige sich. Das Kraftwerk liegt im äußersten Nordosten der Millionenstadt auf dem rechten Ufer des Flusses Dnipro. Auch von anderen Stellen auf dem rechten Ufer gab es Berichte über Explosionen und Schüsse aus automatischen Waffen.

Ukraine-Konflikt: Streitkräfte melden Gefechte südlich der Hauptstadt

+++ 01:45 Uhr: Ukrainische Streitkräfte melden heftige Gefechte um die Stadt Vasylkiv, etwa 30 Kilometer von der Hauptstadt Kiew entfernt. „In der Stadt Vasylkiv in der Region Kiew, wo die Besatzer versuchen, einen Landetrupp zu landen, finden derzeit schwere Kämpfe statt“, teilten die Streitkräfte mit.Russische Streitkräfte rücken auch von Norden und Osten auf Kiew

+++ 01:34 Uhr: Eine Reihe von Explosionen erschüttern aktuell Kiew. Wie CNN berichtet, seien die Explosionen am Rande der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu hören gewesen. Es ist gerade kurz nach 2:30 Uhr Ortszeit in der Ukraine. Die genaue Art und der Ort der Detonationen sind noch nicht klar.

Ukraine-Konflikt: Russische Truppen erleiden Verluste

+++ 01:01 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte nehmen für sich in Anspruch, ein militärisches russisches Transportflugzeug vom Typ Iljuschin Il-76 abgeschossen zu haben. An Bord seien russische Fallschirmjäger gewesen, schrieb der ukrainische Generalstabschef Walerij Saluschnyj in der Nacht zum Samstag auf Twitter. Als Absturzstelle nannte er die Stadt Wassylkiw südlich der Hauptstadt Kiew. Die Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar. Das ukrainische Luftwaffenkommando teilte mit, die russische Armee versuche in Wassylkiw Fallschirmtruppen abzusetzen. Es gebe schwere Kämpfe.

+++ 00:33 Uhr: Polen, Tschechien und Bulgarien haben in der Nacht zum Samstag angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine ihren jeweiligen Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Die polnische Regierung teilte mit, der Bann trete um Mitternacht in Kraft. Der tschechische Verkehrsminister Martin Kupka erklärte, auch in seinem Land sei ab Mitternacht keinem russischen Flugzeug mehr die Überquerung erlaubt.

Ukraine-Konflikt: Polen, Tschechien und Bulgarien sperren Luftraum für russische Maschinen

Russische Flugzeuge „dürfen nicht mehr in den souveränen Luftraum Bulgariens einfliegen, auch nicht über den Hoheitsgewässern“, erklärte das Verkehrsministerium in Sofia. Die Maßnahme trat um Mitternacht in Kraft. Die polnische Airline LOT teilte mit, sie habe ihre Flüge nach Moskau und St. Petersburg ausgesetzt. Großbritannien hatte bereits am Donnerstag seinen Luftraum für die russische Airline Aeroflot gesperrt hatte. Auch Moldau verbannte russische Maschinen am Donnerstag aus seinem Luftraum.

Update vom Samstag, 26. Februar, 00:17 Uhr: Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache bestätigte, sollen sich russische Streitkräfte der Hauptstadt Kiew nähern. Sie rückten von Norden und Osten vor. „Unser Hauptziel ist es, dieses Gemetzel zu beenden. Die feindlichen Verluste sind sehr schwerwiegend – heute gab es Hunderte von getöteten Soldaten, die unsere Grenze überquerten und in unser Land kamen.“

Ukraine-Konflikt: Russische Streitkräfte rücken von Norden und Osten auf Kiew vor

Selenskyj fügte hinzu: „Leider erleiden wir auch Verluste. Die Ukrainer widerstehen der russischen Aggression heldenhaft. Diese Aggression ist nicht zu rechtfertigen, also müssen sich die Besatzer absurdere Anschuldigungen einfallen lassen, um wenigstens etwas zu sagen.“ Nach der Einnahme eines Luftwaffenstützpunkts nördlich der Stadt am Donnerstag stehen die russischen Streitkräfte nun in der Nähe der Hauptstadt Kiew. Sie rücken auch auf zwei Routen von Norden und mindestens einer von Osten her vor, berichtet CNN.

+++ 23:46 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rechnet in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einem Ansturm der russischen Armee auf Kiew. Das sagte Selenskyj am späten Freitagabend in einer Ansprache und rief die Bevölkerung erneut zur Verteidigung der ukrainischen Hauptstadt auf. „Das Schicksal des Landes entscheidet sich gerade jetzt“, so Selenskyj.

Ukraine-Konflikt: Erhöhte Strahlungswerte in Tschernobyl gemessen

+++ Update, Freitag, 22.50 Uhr: Nach der Eroberung der zerstörten Atomanlage von Tschernobyl durch die russische Armee sind dort nach Angaben der Ukraine erhöhte Strahlungswerte gemessen worden. In der Sperrzone sei am Freitagmorgen ein „Anstieg der Indikatoren über die Kontrollniveaus hinaus“ festgestellt worden, sagte Alexander Grigoratsch von der ukrainischen Atomaufsicht der Nachrichtenagentur AFP. Er könne keine weiteren Einzelheiten nennen, da das Personal der Anlage evakuiert worden sei.

Das ukrainische Parlament erklärte, es sei an mehreren Messstellen in der Sperrzone eine erhöhte Gamma-Strahlung registriert worden, ohne jedoch genaue Werte zu nennen. Wegen der Besetzung der Anlage durch die russische Armee sei es derzeit nicht möglich, die Gründe für die Veränderung zu ermitteln. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) stufte die von der ukrainischen Atomaufsicht gemeldeten Strahlungswerte als niedrig ein. Sie liegen demnach innerhalb der Werte, die seit Einrichtung der Sperrzone rund um die Atomruine gemessen wurden. Daher bestehe keine Gefahr.

Die IAEA vermutet, dass die erhöhten Strahlungswerte möglicherweise durch schwere Militärfahrzeuge verursacht wurden, die den noch immer kontaminierten Boden aufgewühlt haben. Das russische Militär hatte den zerstörten Atomreaktor im Norden der Ukraine am Donnerstag nach Kämpfen mit den ukrainischen Regierungstruppen unter seine Kontrolle gebracht.

Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums wies die Angaben aus Kiew am Freitag zurück und erklärte, die Strahlungswerte lägen im „normalen“ Bereich. Das Gebiet um Tschernobyl ist 36 Jahre nach der Atomkatastrophe weiterhin radioaktiv verseucht.

Ukraine-Konflikt: Russland feuert Raketen in der Region Odessa

Erstmeldung: Moskau/Kiew – Russland hat am Donnerstagmorgen (24.02.2022) einen Großangriff auf die Ukraine gestartet. Binnen weniger Stunden rückten die russischen Streitkräfte bis in den Großraum Kiew vor. Russische Truppen eroberten laut ukrainischen Angaben nach heftigen Kämpfen unter anderem einen Militärflugplatz nahe der Hauptstadt sowie den Atomreaktor von Tschernobyl. Dutzende Menschen wurden nach ukrainischen Angaben getötet, darunter zahlreiche Zivilisten.

