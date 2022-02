Ukraine-Krieg: Russland setzt im Kampf um Kiew Artillerie ein

News-Ticker

Russische Truppen belagern Kiew. Doch noch hält der Widerstand der ukrainischen Armee in der Hauptstadt. Alle Neuigkeiten im Newsticker.

Seit dem 24. Februar 2022 herrscht Krieg zwischen Russland* und der Ukraine*.

Weder der Nato*, noch Vertretern der Europäischen Union oder US-Präsident Joe Biden* war es im Vorfeld gelungen, den russischen Präsidenten Wladimir Putin* zu überzeugen, von einem Angriff auf die Ukraine abzusehen.

Der Kampf um die Hauptstadt Kiew ist in vollem Gange. Auf beiden Seiten gibt es Opfer. In der Nacht kommt es zu etlichen Explosionen in der Stadt.

Über die aktuelle Lage im Ukraine-Konflikt informieren wir Sie im News-Ticker.

+++ 05.58 Uhr: Laut dem ukrainischen Katastrophenschutz hat die russische Armee damit begonnen, Kiew unter Artilleriebeschuss zu nehmen. In der Nacht soll unter anderem ein neunstöckiges Gebäude getroffen und schwer beschädigt worden sein. Mindestens eine Frau sei dabei gestorben.

In der Nacht soll es in der ukrainischen Hauptstadt immer wieder zu schweren Explosionen gekommen sein. Der Widerstand der ukrainischen Armee in Kiew scheint aber nach wie nicht gebrochen zu sein.

Ukraine-Konflikt: sechsjähriger Junge bei Gefechten getötet

+++ 04:29 Uhr: Im Zuge der russischen Angriffe in der Ukraine ist es in der Nacht zu Sonntag zu weiteren zivilen Todesopfern bekommen. Wie CNN berichtet, sei ein sechsjähriger Junge bei Schüssen in einem westlichen Bezirk der ukrainischen Hauptstadt Kiew getötet worden. Weitere Personen wurden verletzt, bestätigte ein örtliches Krankenhaus gegenüber dem US-Sender.

Bei Gefechten in der Stadt Charkiw wurde ein neunstöckiges Wohnhaus getroffen, wobei eine Frau ihr Leben verloren hat. Nach Angaben des staatlichen Rettungsdienstes wurde das Gebäude stark beschädigt und etwa 80 Menschen gerettet. Die meisten hatten sich im Keller versteckt.

+++ Update, Sonntag, 04:15 Uhr: Die russischen Truppen treffen bei ihrem Vormarsch in der Ukraine nach Angaben der US-Regierung auf unerwartet heftigen Widerstand. „Wir haben Anzeichen dafür, dass die Russen zunehmend frustriert sind, weil sie in den letzten 24 Stunden, insbesondere in den nördlichen Teilen der Ukraine, nicht vorankommen“, sagte ein Vertreter des Pentagons am Samstag.

Ukraine-Krieg: Widerstand größer an von den Russen erwartet

„Nach unseren Beobachtungen ist der Widerstand größer als von den Russen erwartet“, sagte der Beamte. „Die ukrainische Luftabwehr, einschließlich der Flugzeuge, ist weiterhin einsatzbereit und greift russische Flugzeuge an verschiedenen Stellen des Landes an und verweigert ihnen den Zugang.“

Update vom Samstag: Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in einem neuen Video aus der Hauptstadt Kiew gemeldet. Er bestätigte, dass sich russische Streitkräfte der Hauptstadt Kiew nähern. Sie rückten von Norden und Osten vor. „Unser Hauptziel ist es, dieses Gemetzel zu beenden. Die feindlichen Verluste sind sehr schwerwiegend – heute gab es Hunderte von getöteten Soldaten, die unsere Grenze überquerten und in unser Land kamen.“

+ Bilder aus Kiew zeigen den Angriff Russlands auf die Hauptstadt der Ukraine. © Screenshot Twitter

Ukraine-Konflikt: Erhöhte Strahlungswerte in Tschernobyl gemessen

+++ Update, Freitag: Nach der Eroberung der zerstörten Atomanlage von Tschernobyl durch die russische Armee sind dort nach Angaben der Ukraine erhöhte Strahlungswerte gemessen worden. In der Sperrzone sei am Freitagmorgen ein „Anstieg der Indikatoren über die Kontrollniveaus hinaus“ festgestellt worden, sagte Alexander Grigoratsch von der ukrainischen Atomaufsicht der Nachrichtenagentur AFP. Er könne keine weiteren Einzelheiten nennen, da das Personal der Anlage evakuiert worden sei.

Ukraine-Konflikt: Russland feuert Raketen in der Region Odessa

Erstmeldung: Moskau/Kiew – Russland hat am Donnerstagmorgen (24.02.2022) einen Großangriff auf die Ukraine gestartet. Binnen weniger Stunden rückten die russischen Streitkräfte bis in den Großraum Kiew vor. Russische Truppen eroberten laut ukrainischen Angaben nach heftigen Kämpfen unter anderem einen Militärflugplatz nahe der Hauptstadt sowie den Atomreaktor von Tschernobyl. Dutzende Menschen wurden nach ukrainischen Angaben getötet, darunter zahlreiche Zivilisten.

