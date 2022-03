Ukraine-Krieg: Luftangriffe in Kiew – Klitschko meldet sich auf Telegram zu Wort

News-Ticker

Im Ukraine-Konflikt sind die Städte Kiew und Charkiw weiter hart umkämpft. Der News-Ticker.

Der Angriff aus Russland* trifft in der Ukraine* auf heftigen Widerstand.

Russland bereitet im Ukraine-Konflikt* offenbar einen Großangriff auf Kiew vor.

Die Lage in der Ukraine* im Ticker.

>>> News-Ticker aktualisieren <<<

+++ 0.45 Uhr: Angaben des Bürgermeisters Igor Kolykhaiev zufolge ist die südukrainische Stadt Cherson nun endgültig von russischen Streitkräften erobert worden. Das ukrainische Militär halte sich demnach nicht mehr in der Stadt auf, die Einwohnerinnen und Einwohner müssten jetzt den Anweisungen von „bewaffneten Leuten, die zur Stadtverwaltung gekommen sind“ befolgen.

Ukraine-Krieg: Russische Luftangriffe auf Kiew gehen weiter

+++ 23.45 Uhr: In Kiew ist es am Mittwochabend zu neuen Luftangriffen gekommen. Nach Angaben des staatseigenen Bahnunternehmens Ukrsalisnyzja schlug ein Geschoss südlich des Hauptbahnhofs ein. Zur Zeit des Angriffs sollten Tausende Kinder und Frauen mit Zügen in Sicherheit gebracht werden. „Das Bahnhofsgebäude hielt stand und wurde leicht beschädigt“, hieß es in einer Erklärung.

Über mögliche Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte inzwischen auf Telegram, dass es „Gott sei Dank“ keine Opfer gebe, man derzeit aber noch „Details klären“ müsse. Ein in sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigte Rauch in der Nähe der Gleise aufsteigen. Der Zugverkehr gehe weiter, teilte Ukrsalisnyzja mit. In der Nähe des Bahnhofs liegt das Verteidigungsministerium.

Ukraine: Russische Truppen erobern Stadt Cherson

+++ 23 Uhr: In der südukrainischen Stadt Cherson sollen russische Truppen in das Stadtverwaltungsgebäude eingedrungen sein. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Aussagen von Igor Kolykhavey, Bürgermeister von Cherson. Zuvor hatte die ukrainische Regierung Berichte abgetan, nach denen die Hafenstadt als erster größerer Ort seit Beginn des Einmarschs in russische Hände gefallen sei.

Kolykhayev forderte die russischen Soldaten auf, nicht auf die Zivilbevölkerung zu schießen. Zudem rief er die Bevölkerung öffentlich dazu auf, nur bei Tageslicht und in Zweiergruppen durch die Straßen zu gehen. „Wir haben keine Streitkräfte in der Stadt, nur Zivilisten und Menschen, die hier leben wollen“, hieß es in einer Erklärung.

Ukraine-Krieg: Russland soll Feuer aufgrund von Zivilbevölkerung einstellen

+++ 21.00 Uhr: Die Ukraine fordert Russland zu einer Feuerpause in den ostukrainischen Regionen Charkiw und Sumy auf, um Zivilisten in Sicherheit bringen zu können. Die russische Seite werde gebeten, „ihre Feindseligkeiten in Charkiw und Sumy unverzüglich einzustellen, damit wir die Evakuierung der Zivilbevölkerung, einschließlich ausländischer Studenten, in sicherere ukrainische Städte arrangieren können“, heißt es in einer Mitteilung des ukrainischen Außenministeriums vom Mittwochabend.

+++ 20.15 Uhr: Nach Angaben der USA haben russische Truppen seit dem Beginn der militärischen Attacke auf die Ukraine mehr als 450 Raketen abgefeuert. In den vergangenen 24 Stunden habe sich die Lage mit Blick auf den Vormarsch der Russen nicht wesentlich geändert, sagte ein ranghoher US-Verteidigungsbeamter in Washington weiter.



Der Beamte betonte am Mittwoch (02.03.2022) erneut: „Die Russen machen nicht die Fortschritte, von denen wir glauben, dass sie sie erwartet hatten. Sie liegen hinter ihrem Zeitplan zurück.“ Und mit jedem Tag, an dem ihre Offensive stocke, fielen sie weiter zurück.

Ukraine-Konflikt: Zwei russische Flugzeuge zerstört

+++ 19.39 Uhr: Die Luftwaffe der Ukraine sagte, sie habe am 1. März gegen Mitternacht zwei russische Su-35C-Jets während eines erbitterten Luftkampfs am Himmel zerstört. Der Luftkampf fand gegen zwei ukrainische MiG-29-Kampfflugzeuge in Kombination „mit Flugabwehr“ statt, teilte die Luftwaffe auf ihrer Facebook-Seite mit. Infolgedessen verlor die Ukraine ein Flugzeug, und die Suche nach dem MiG-Piloten ist jetzt im Gange.

+ Mit Panzersperren bereitet sich Kiew auf den Vormarsch der Truppen aus Russland vor. © SERGEI SUPINSKY

+++ 18.19 Uhr: Am siebten Tag seit dem russischen Einmarsch hat die Ukraine andauernde Kämpfe in zahlreichen Städten, aber auch erste Rückeroberungen gemeldet. So wurde Militärangaben zufolge im Westen der Region Kiew die Siedlung Makariw zurückgeholt. Auch bei Horliwka im ostukrainischen Donbass sollen ukrainische Soldaten demnach Erfolge verbucht haben. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben zunächst nicht.

+++ 17.15 Uhr: Laut eines Berichts des Nachrichtenportals Kyiv Independent hat Russland im Ukraine-Krieg eine ganze Brigade verloren. Konkret soll das bei Kämpfen um die Stadt Tschernihiw passiert sein. Demnach soll die 35. Motorisierte Schützenbrigade fast vollständig vernichtet worden sein. Laut einer Textnachricht, die dem Kyiv Independent vorliegt, haben nur „18 von 150 Soldaten“ den gescheiterten Angriffsversuch überlebt.

Ukraine-Krieg: Kiew meldet 2000 tote ukrainische Zivilisten – Klitschko appelliert an Bevölkerung

+++ 16.40 Uhr: Die während des Kriegs in der Ukraine von Deutschland bereitgestellten Waffen sind übergeben worden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch (02.03.2022) aus Regierungskreisen in Berlin. Am Samstag (26.02.2022) hatte die Bundesregierung angekündigt, die ukrainischen Streitkräfte mit 1000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ „Stinger“ unterstützen zu wollen.

+++ 16.09 Uhr: Vitali Klitschko hat sich mit einem Appell an die Bevölkerung der Ukraine gerichtet. Im Messengerdienst Telegram schrieb der Bürgermeister von Kiew: „Durchhalten! Ihr seid Helden!“

„Solche Selbstaufopferung der Armee, der Polizei, anderer Sicherheitsbehörden, der Kampfgeist der Kämpfer der Selbstverteidigungsgruppen und aller Ukrainer – das ist unsere Stärke, die niemand brechen kann, wir werden zusammenstehen“, schrieb Vitali Klitschko.

Krieg in der Ukraine: Rund 15.000 Menschen harren in Metro aus

+++ 15.11 Uhr: Rund 15.000 Menschen harren derzeit in wegen des Krieges in der Ukraine in Metro-Stationen aus, um sich vor russischen Raketenangriffen und Bomben zu verstecken. Darüber berichtet das Nachrichtenportal Pravda. Demnach soll die Infrastruktur der Metro bis zu 100.000 Leuten Platz bieten können.

„Viele Menschen haben keinen Ort mehr, an den sie zurückkehren können. Ein paar Meter Boden und eine Decke sind ihr einziges Zuhause geworden. Wir sprechen hier von Tausenden und Abertausenden von Menschen. Das ist keine Übertreibung. Derzeit sind bis zu 15.000 Kiewer bei uns untergebracht”, heißt es von Vertretern der Kiewer Metro.

Ukraine-Krieg: Stadt Irpin unter Beschuss – Wichtige Brücke zerstört

+++ 14.35 Uhr: Die Stadt Irpin in der Nähe von Kiew ist seit Beginn des Krieges in der Ukraine unter kontinuierlichem Beschuss. Ein Video, das vom Nachrichtenportal Kyiv Independent auf Twitter gepostet wurde, zeigt eine von den russischen Streitkräften völlig zerstörte Brücke.

Die russische Armee hat nach Angaben des ukrainischen Militärs versucht, eine Pontonbrücke zu bauen, um den Fluss Irpin zu überqueren. Ein weiterer Versuch, die Stadt Irpin kurz vor Kiew zu erobern, sei erfolglos gewesen.

Ukraine-Krieg: Russland bombardiert Charkiw - Kiew meldet 2000 tote ukrainische Zivilisten

+++ 14.15 Uhr: In der Ukraine sind seit Beginn des Krieges nach Angaben aus Kiew mindestens 2000 Zivilisten getötet worden. In dieser Zahl seien gestorbene Soldaten des Landes nicht inbegriffen, teilte der Rettungsdienst am Mittwoch bei Facebook mit. Unter den Toten seien zehn Rettungskräfte. Die UN sprach zuletzt von 142 Toten.

+++ 13.00 Uhr: Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko bereitet seine Stadt im Ukraine-Konflikt auf die Invasion Russlands vor. „Der Feind zieht immer mehr Truppen zusammen“, sagte Klitschko gegenüber der britischen BBC und forderte von seinen Landsleuten:„Wir müssen uns vorbereiten und werden Kiew verteidigen.“

Die Tatsache, dass Russland bei der Einnahme der Hauptstadt der Ukraine bislang nur wenig Fortschritte erzielt hat, könnte dazu führen, dass Wladimir Putin die Angriffe intensiviert. „Sollten die Russen einen Großangriff [auf Kiew] durchführen und sie haben den Widerstand bis dahin nicht gebrochen, dass wird es sehr blutig“, sagte der Militärexperte Dr. Jack Watling ebenfalls gegenüber der BBC.

+ Die russischen Streitkräfte haben ihre Angriffe auf belebte Städte ausgeweitet, wie hier in Kiew. © Emilio Morenatti/AP/dpa

Ukraine-Konflikt: Charkiw unter Beschuss aus Russland

+++ 12.30 Uhr: Bei der erneuten Bombardierung der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw sind nach Angaben von Rettungskräften mindestens vier Menschen getötet worden. Neun weitere seien bei den Angriffen auf den Sitz der Sicherheitsdienste und eine Universität am Mittwochmorgen verletzt worden, teilten ukrainische Rettungskräfte in Onlinenetzwerken mit.

Die ukrainische Armee hatte zuvor berichtet, dass russische Luftlandetruppen in der Nacht zum Mittwoch Charkiw angegriffen hätten. Es gebe "praktisch kein Gebiet mehr in Charkiw, in dem noch keine Artilleriegranate eingeschlagen ist", erklärte der Berater des ukrainischen Innenministers, Anton Heraschtschenko, auf Telegram.

+++ 11.00 Uhr: Russische Einheiten haben nach Angaben aus Moskau das Gebiet um das größte Atomkraftwerk in der Ukraine unter ihre Kontrolle gebracht. Dies hätten russische Diplomaten der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien mitgeteilt, berichtete IAEA-Chef Rafael Grossi am Mittwoch.

In der Ukraine sind 15 Kernreaktoren in vier Kraftwerken in Betrieb. Grossi hat deshalb bereits vor der Gefahr eines schweren Atomunfalls im Zuge der Kampfhandlungen gewarnt. Am Mittwoch tagt der Gouverneursrat der IAEA, um die Lage zu besprechen.

Laut dem Brief der russischen Botschaft an die IAEA sorgen die Mitarbeiter im nun eingenommenen AKW Saporischschja weiterhin für den sicheren Betrieb. Die Strahlenwerte seien normal.

Ukraine-Krieg: Russischer Angriff nahe der Holocaust-Gedenkstätte Babyn Jar

+++ 10.13 Uhr: Bei einem russischen Angriff in der Ukraine ist laut Informationen der Museumsleitung ein Gebäude in unmittelbarer Nähe der Holocaust-Gedenkstätte Babyn Jar beschädigt worden. Das betroffene Gebäude sei zu Zeiten der Sowjetunion als Sportzentrum gebaut worden und sollte nun Teil der Gedenkstätte werden, sagte Nathan Scharanski, Leiter des Aufsichtsrat der Gedenkstätte, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Es sei nun durch einen Brand beschädigt worden, das genaue Ausmaß sei aber noch unklar. Scharanski ist selbst nicht vor Ort.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den russischen Angriff auf den Fernsehturm in Kiew nahe der Holocaust-Gedenkstätte Babyn Jar als Angriff auf die ukrainische Geschichte verurteilt. „Für jeden normalen Menschen, der unsere Geschichte kennt, die Weltgeschichte, ist Babyn Jar ein besonderer Teil von Kiew“, sagte der 44-Jährige in einer Videobotschaft vom Mittwoch. Das zeuge davon, dass für die absolute Mehrheit der Russen Kiew fremd sei. „Sie wissen nichts über unsere Hauptstadt. Über unsere Geschichte“, sagte der Präsident. Nun versuche Russland, die ukrainische Geschichte auszulöschen.

Ukraine-Krieg: Russland meldet Einnahme der südukrainischen Stadt Cherson

+++ 08.30 Uhr: Das russische Militär hat eigenen Angaben zufolge die volle Kontrolle über die seit Tagen umkämpfte südukrainische Großstadt Cherson erlangt. „Russische Einheiten der Streitkräfte haben das Zentrum der Region Cherson vollständig unter ihre Kontrolle gebracht“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Mittwoch einer Mitteilung zufolge.

Von ukrainischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Es wäre die erste ukrainische Gebietshauptstadt, die russische Truppen seit Ausbruch des Krieges am vergangenen Donnerstag unter ihre Kontrolle gebracht haben.

Ukraine-Konflikt: Russische Soldaten sollen Krankenhaus in Charkiw angegriffen haben

+++ 06.50 Uhr: Bei russischen Luftangriffen auf die Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine sind nach Angaben von Bürgermeister Wadym Bojtschenko bereits mehr als 100 Bewohner verletzt worden. „Die Zahl verwundeter Zivilisten wächst jeden Tag“, sagte Bojtschenko der Agentur Unian zufolge in der Nacht zu Mittwoch. „Heute sind 128 Menschen in unseren Krankenhäusern. Unsere Ärzte gehen nicht einmal mehr nach Hause.“ Zuletzt habe sich die Situation in der Stadt zunächst gebessert, dann aber sei ein neuer Angriff erfolgt.

+++ 06.50 Uhr: Am frühen Mittwochmorgen ertönen in Kiew, Sumy und Tschernihiw die Alarmsirenen: Die Bevölkerung soll umgehend Schutz vor russischen Luftangriffen suchen, die bevorstehen könnten. Das berichtet Kyiv Independent.

+++ 05.45 Uhr: Mehrere ukrainische Medien berichten, dass russische Luftlandetruppen Charkiw angegriffen hätten. Es kommt zu Gefechten mit ukrainischen Streitkräften. Die russischen Truppen sollen dabei ein Militärkrankenhaus angegriffen haben. In Charkiw wurden am Dienstag nach Behördenangaben bereits bei einem Luftangriff auf einen Hochhausblock mindestens acht Menschen getötet, zehn weitere starben demnach bei einem Angriff auf ein Regierungsgebäude in der 1,4-Millionen-Einwohner-Stadt im Osten des Landes.

Ukraine-Konflikt: Warnung vor Unterstützung aus Belarus

Das ukrainische Verteidigungsministerium gab zudem in der Nacht an, einen Angriff aus Belarus zu befürchten. „Die belarussischen Truppen wurden in Alarmbereitschaft versetzt und befinden sich in den Konzentrationszonen, die der ukrainischen Grenze am nächsten liegen“, erklärte das Ministerium auf Facebook. Im Laufe des Dienstags habe der ukrainische Geheimdienst „erhebliche Aktivitäten“ von Flugzeugen im Grenzgebiet festgestellt. Es wurden Fahrzeugkonvois mit Lebensmitteln und Munition beobachtet, hieß es in der Erklärung. Angesichts dieser Bewegungen könnte Belarus „in Zukunft wahrscheinlich die russischen Invasoren im russisch-ukrainischen Krieg unterstützen“, warnte das Ministerium.

+++ 02.35 Uhr: Die Nachrichtenportale Nexta und UNIAN berichten von einer Telegram-Nachricht des ukrainischen Parlamentsabgeordneten Oleksiy Goncharenko. Demnach seien „russische Truppen in Charkiw gelandet“, wird er zitiert. „Ein Kampf hat begonnen zwischen den Invasoren und den ukrainischen Verteidigern“.

+++ 01.39 Uhr: US-Präsident Joe Biden will wegen des Ukrainekriegs offenbar den US-Luftraum für russische Flugzeuge sperren. Dies berichteten am Dienstag mehrere US-Medien, darunter CBS, CNN und das Wall Street Journal. Biden will die Maßnahme demnach bei seiner Rede zur Lage der Nation am Dienstagabend (21.00 Uhr Ortszeit; Mittwoch 03.00 Uhr MEZ) offiziell bekanntgeben. Er folgt damit der EU und Kanada, die russischen Flugzeugen bereits Überflug, Starts und Landungen auf ihrem Gebiet untersagt hatten.

Ukraine-Konflikt: Baerbock verurteilt Moskau – und appelliert

+++ 00.08 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat die Staaten der Welt mit einem emotionalen Appell aufgerufen, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine scharf zu verurteilen. „Heute müssen wir uns alle zwischen Frieden und Aggression, zwischen Gerechtigkeit und dem Willen des Stärkeren, zwischen Handeln und Wegschauen entscheiden“, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstagabend bei der Dringlichkeitssitzung der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Dem russischen Außenminister Sergej Lawrow warf sie vor, Russlands Macht als Ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat zu missbrauchen.

„Ihre Panzer bringen kein Wasser. Ihre Panzer bringen keine Nahrung für Babys. Ihre Panzer bringen keinen Frieden. Ihre Panzer bringen Tod und Zerstörung“, sagte Baerbock an Lawrow gewandt. „Sie können sich selbst etwas vormachen. Aber Sie werden uns nicht täuschen und nicht unsere Bevölkerung. Und sie werden ihre eigene Bevölkerung nicht täuschen.“ Die Politikerin war für ihre Rede direkt von einem Außenministertreffen aus Polen erstmals als Ministerin in die US-Ostküstenmetropole gereist - vom Flugzeug ging es direkt in die UN nach Manhattan. New York soll sie am Mittwoch wieder verlassen.

Ukraine-Konflikt: Russische Rakete trifft Fernsehturm von Kiew – Klitschko fassungslos

+++ 20.07 Uhr: Bei dem Luftangriff auf den Fernsehturm in Kiew wurden nach ukrainischen Angaben fünf Menschen getötet, die Ausstrahlung der Fernsehprogramme war vorübergehend unterbrochen. Der Turm steht in der Nähe der Schlucht von Babyn Jar und der Gedenkstätte an ein dort von der Wehrmacht verübtes Massaker an jüdischen Ukrainern im Zweiten Weltkrieg.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der selbst jüdischen Glaubens ist, prangerte an, dass die Welt schweige, während Bomben auf Babyn Jar fallen. „Wieder einmal ermorden diese Barbaren die Opfer des Holocausts“, schrieb er auf Twitter.

In der Schlucht Babyn Jar erschossen SS-Kommandos am 29. und 30. September 1941 mehr als 33.000 ukrainische Juden. Bis 1943 wurden in dem Gebiet bis zu 100.000 Menschen getötet - Juden, Roma und sowjetische Kriegsgefangene.

Ukraine-Konflikt: Russische Rakete trifft Fernsehturm von Kiew

+++ 19.04 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat seine Bedingungen für eine Beendigung der „Militär-Operation“ in der Ukraine nach Angaben des Kreml bekräftigt. Die Regierung in Kiew müsse die „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk sowie Russlands Souveränität über die Schwarzmeer-Halbinsel Krim anerkennen, teilte der Kreml mit. Zudem müsse die Ukraine entmilitarisiert und in einen neutralen Status überführt werden.

+++ 18.07 Uhr: Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko zeigt sich schockiert von dem Angriff auf den Fernsehturm in Kiew, bei dem fünf Menschen ums Leben kamen. „Heute durchleben die Kiewer und die ganze Ukraine den sechsten Tag der Hölle“, sagte Klitschko. Vier Millionen Bürgerinnen und Bürger der Stadt versuchten derzeit mit allen Mitteln, „die russische Aggression vor den Türen unserer Häuser zu stoppen“, damit sie nicht weitergehe.

+++ 13.15 Uhr: Bei den russischen Bombardierungen der Stadt Charkiw sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Die Rettungsdienste teilten mit, dass es bislang 20 Verletzte gebe.

Ukraine-Konflikt: Russland setzt Invasion fort - Belarus-Truppen erreichen Grenze

+++ 12.30 Uhr: Die Vereinten Nationen haben neue Angaben zu Toten und Verletzten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach kamen bislang 136 Menschen aus der Zivilbevölkerung, darunter 13 Kinder, ums Leben. Rund 4000 Personen seien bisher verletzt worden. Die UN rechnet dabei mit einer hohen Dunkelziffer: „Die tatsächliche Zahl ist wahrscheinlich viel höher“, betonte einer Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros OHCHR. Regionaler Schwerpunkt der Verletzten sei der Osten der Ukraine, vor allem die Regionen Luhansk und Donezk. Die Daten der Vereinten Nationen klammern Tote und Verletzte unter den russischen und ukrainischen Streitkräften aus.

+++ 11.30 Uhr: Belarussische Streitkräfte haben offenbar die Region um die ukrainische Stadt Tschernihiw, nahe der Grenze, erreicht. Das vermeldete die ukrainische Regierung auf Twitter. Demnach seien entsprechende Beobachtungen durch Vitalij Kyrylov, Sprecher der Verteidigungskräfte im Norden des Landes, bestätigt worden.

Alexander Lukaschenko hatte am Morgen abermals dementiert, an der russischen Invasion beteiligt zu sein (s. Update v. 10.00 Uhr).

Ukraine-Konflikt: Russland setzt Invasion fort - bis „gesetzte Ziele“ erreicht sind

+++ 11.15 Uhr: Russland hat die Fortsetzung des Angriffs gegen die Ukraine bestätigt. „Die Gruppierung der Streitkräfte der Russischen Föderation führt weiterhin eine Spezial-Militäroperation durch, bis die gesetzten Ziele erreicht sind“, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Dienstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Das Wichtigste sei, Russland „vor der militärischen Bedrohung durch westliche Länder zu schützen, die versuchen, das ukrainische Volk im Kampf gegen unser Land einzusetzen“, sagte Schoigu.

+++ 10.45 Uhr: Die Bundeswehr teilt mit, dass Kampfjets nun den Luftraum über Polen sichern. Auf Twitter verbreitet die Bundeswehr zudem eine Aufnahme, die ein startendes Kampfflugzeug zeigt.

+++ 10.15 Uhr: Einem Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj zufolge nimmt Russland bewusst Wohngebiete und Innenstädte unter Beschuss. „Russlands Ziel ist klar - Massenpanik, zivile Opfer und zerstörte Infrastruktur“, so der Sprecher. Das berichtet unter anderem die ARD*.

Ukraine-Konflikt: Russlands Militärkonvoi vor Kiew 60 Kilometer lang - Kampfflugzeuge abgeschossen

Erstmeldung: Moskau/Kiew – Russland hat am Donnerstagmorgen (24.02.2022) einen Großangriff auf die Ukraine gestartet. Binnen weniger Stunden rückten die russischen Streitkräfte bis in den Großraum Kiew vor. Russische Truppen eroberten laut ukrainischen Angaben nach heftigen Kämpfen unter anderem einen Militärflugplatz nahe der Hauptstadt sowie den Atomreaktor von Tschernobyl. Dutzende Menschen wurden nach ukrainischen Angaben getötet, darunter zahlreiche Zivilisten.

