Ukraine-Konflikt: Heftige Kämpfe im Donbass - USA schicken zusätzliche Truppen

Kreml-Chef Putin sieht in der Entsendung von Truppen in die Ostukraine eine Friedensmission. Die USA reagieren mit der Entsendung zusätzlicher Truppen an die Ostflanke der NATO. Der Newsticker.

Der Konflikt zwischen Russland* und der Ukraine* eskaliert.

Wladimir Putin* erkennt die Unabhängigkeit der Separatisten-Gebiete in der Ostukraine an.

US-Präsident Joe Biden* handelt und verschiebt Truppen in die östlichen Nato-Mitgliedsstaaten*.

Kiew/Washington DC - US-Präsident Joe Biden hat am Dienstag (22.02.2022) zusätzliche US-Truppen an die Ostflanke der Nato beordert, wie das US-Nachrichtenportal The Hill berichtet.

„Während Russland seinen nächsten Schritt in Erwägung zieht, haben auch wir unseren nächsten Schritt vorbereitet“, sagte Biden vor Reportern im Weißen Haus. „Als Reaktion auf Russlands Eingeständnis, dass es seine Truppen nicht aus Weißrussland abziehen wird, habe ich heute zusätzliche Verlegungen von US-Truppen und Ausrüstung genehmigt, die bereits in Europa stationiert sind, um unsere baltischen Verbündeten Estland, Lettland und Litauen zu stärken.“

Ukraine-Konflikt: USA positionieren Streitkräfte neu

Washington hat bereits rund 6.000 US-Streitkräfte in Deutschland, Polen und Rumänien in der Nähe der ukrainischen Grenze stationiert oder neu positioniert, während Russland schätzungsweise 190.000 Soldaten in der Nähe seiner Grenze zur ehemaligen Sowjetunion und in Weißrussland zusammengezogen hat.

+ AH-64-Apache-Hubschrauber sollen von Deutschland ins Baltikum verlegt werden. (Archivbild) © Darko Bandic/dpa

Weißrussland erklärte am Montag, dass der Abzug der russischen Truppen aus seinem Hoheitsgebiet, die dort unter dem Deckmantel gemeinsamer Kriegsspiele beider Länder stationiert sind, weitgehend davon abhängen würde, dass die NATO ihre Truppen zurückzieht.

Ukraine-Konflikt: Biden spricht von „völlig defensiven Schritten“

„Meiner Meinung nach schafft er eine Grundlage, um mehr Territorium mit Gewalt zu erobern“, sagte Biden über Wladimir Putin in einer Rede im East Room. „Dies ist der Beginn einer russischen Invasion in der Ukraine“.

Der US-Präsident erwähnte in seiner Rede nicht, wie viele Truppen in die drei baltischen Staaten entsandt würden oder von wo aus sie verlegt würden, aber er sagte, es handele sich um „völlig defensive Schritte unsererseits“, und die Vereinigten Staaten hätten „nicht die Absicht, Russland zu bekämpfen“.

„Wir wollen eine unmissverständliche Botschaft aussenden, dass die Vereinigten Staaten gemeinsam mit unseren Verbündeten jeden Zentimeter des NATO-Territoriums verteidigen und die Verpflichtungen, die wir gegenüber der Nato eingegangen sind, einhalten werden“, so der US-Präsident. Weiter fügte Biden hinzu, dass Washington der Ukraine auch weiterhin Verteidigungshilfe leisten werde.

Ein hochrangiger Vertreter des Verteidigungsministeriums teilte laut The Hill am Dienstag mit, dass die zusätzlichen Kräfte aus Luft- und Bodentruppen bestehen werden, die in den kommenden Tagen an die nordöstliche und südöstliche Flanke der NATO verlegt werden und voraussichtlich im Laufe dieser Woche vor Ort sein werden.

Ukraine-Konflikt: Auch in Deutschland stationiertes Kriegsgerät verlegt

Zu den Streitkräften gehören demnach ein Infanteriebataillon mit etwa 800 Mann, das von Italien ins Baltikum verlegt wird, bis zu acht F-35-Kampfjets, die von Deutschland aus an „mehrere Einsatzorte entlang der Nato-Ostflanke“ verlegt werden, ein Bataillon von 20 AH-64-Apache-Hubschraubern, das von Deutschland ins Baltikum verlegt wird, und 12 Apache-Hubschrauber, die von Griechenland nach Polen verlegt werden.

Das zusätzliche Personal wird vorübergehend verlegt, „um unsere NATO-Verbündeten zu beruhigen, mögliche Aggressionen gegen NATO-Mitgliedstaaten abzuschrecken und mit den Streitkräften des Gastlandes zu trainieren“, so die Quellen gegenüber The Hill weiter. (Stefan Krieger) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

