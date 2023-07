Ukraine-Konflikt: Die Frontlinie hat sich kaum verändert

Von: Stefan Scholl

Ukrainische Marineinfanterie testet im Donbass nahe der Front ihren französischen Radpanzer. © AFP

Die Ukraine setzt ihre Offensive fort, ohne dabei Raum zu gewinnen. Statistiken bescheinigen ihnen jedoch Fortschritte.

Das Problem für die Angreifer seien die Minenfelder. „Sie sind oft Kilometer breit. Dort sind ,passive‘ Minen eingegraben, die erst beim direkten Kontakt explodieren. Aber dazwischen liegen ,aktive‘ Minen, die die Verteidiger aus ihren Betonbunkern Hunderte Meter dahinter zünden, sobald sich feindliche Soldaten oder Fahrzeuge nähern“, sagt Alexei, ein Moskauer Geschäftsmann, der früher als Offizier der Infanterie gedient hat.

Seit Wochen wird in Kiew, Moskau und anderswo eifrig diskutiert, warum die ukrainische Gegenoffensive, die am 4. Juni mit lokalen Vorstößen in den Regionen Donezk und Saporischschja begann, noch keine durchschlagenden Erfolge gezeigt hat. Dabei stehen sich hauptsächlich zwei Meinungen gegenüber: Russische Beobachter:innen behaupten, die Ukrainer wären zu mehr nicht in der Lage. Während ukrainische und westliche Fachleute versichern, die entscheidenden Schläge stünden erst noch bevor. Bisher erinnern die Kämpfe eher an die russische Großoffensive auf Slawjansk im vergangenen Sommer, die zu einer blutigen und erfolglosen Zermürbungsschlacht geriet.

Hoffnung auf neue Munition

Es gibt Gewinne, aber sie sind klein. Am Montag meldete der ukrainische Generalstab auf Facebook, man sei inzwischen an der Südfront in Richtung Melitopol und Berdjansk, also Richtung Asowsches Meer, 8,6 Kilometer vorgedrungen. Dabei habe man insgesamt 169 Quadratkilometer zurückerobert, etwa die Grundfläche von Odessa. Das US-Institut für Kriegsstudien ISW errechnete sogar einen Rückgewinn von 253 Quadratkilometern. Aber der Frontverlauf hat sich kaum verändert, die mit Minenfeldern gespickten und laut ukrainischen Militärs teilweise über 20 Kilometer breiten Verteidigungslinien des Gegners sind noch lange nicht überwunden.

Auch 24 Quadratkilometer Bodengewinn nördlich und südlich des zerstörten Bachmuts bleiben zunächst nur lokale Nebenerfolge. Und angesichts enormer Verluste werden dort skeptische Stimmen laut. „Dieser Krieg wird nicht auf dem Schlachtfeld entschieden“, räsoniert ein ukrainischer Frontarzt bei Bachmut gegenüber der BBC. „Sondern durch politische Vereinbarungen.“

Kiewer Militärfachleute reden inzwischen wieder über neue Waffensysteme, über mehr Artillerie und Munition, die es brauche, um die Angriffsbemühungen zu beleben. Und darüber, dass die Alliierten bei ihrer Landung in der Normandie 1944 trotz erdrückender Überlegenheit acht, neun Wochen benötigt hätten, um die deutsche Verteidigung zu durchbrechen. „Wir aber sind dem Gegner in manchen Bereichen, vor allem in der Luft, um ein Mehrfaches unterlegen“, sagt der Kiewer Irak-Veteran Sergej Grabskij dem TV-Kanal „Current Time“. „Was wir bisher erreicht haben, ist deshalb einfach kolossal, ein Erfolg, der in die Geschichte der operativen Kriegskunst eingehen wird.“

Dabei versichern andere ukrainische Berufsmilitärs, man habe nach wie vor nur 25 Prozent der Angriffsreserven eingesetzt. Die Offensive scheint noch nicht richtig begonnen zu haben, aber sie besitzt bereits ihre Moden: Zurzeit gelten die Minenfelder als Haupthindernis. Die von den USA in Aussicht gestellten Streugeschosse, die auch die Russen benutzen, die im Westen aber umstritten sind, werden dagegen als kommende Hauptwunderwaffe betrachtet.

Oleskyj Melnyk, Militärexperte des Kiewer Rasumkow-Instituts, aber sagt, die Ukraine besitze schon westliche Waffensysteme, die die Spielregeln auf dem Schlachtfeld verändert hätten. „Das Raketenwerfersystem Himars und die Tarnkappenrakete Sturm Shadow sind durchaus Play Changers, die es uns erlauben, trotz unserer schwachen Luftwaffe Fernziele anzugreifen.“ Seit Wochen mache die Ukraine so Jagd auf feindliche Kommandopunkte, Waffen- und Munitionslager sowie Truppenmassierungen, um das Abwehrsystem des Gegners von hinten auszuhöhlen. „Die Ukraine greift aktiv die Etappe der russischen Armee an“, titelt das Exiljournal „meduza.io“. Aber darunter scheint auch die feindliche Front zu leiden.

Das Monitoring-Projekt Ogyx zählte auf der Grundlage von Fotos und Videos vom Anfang der Offensive bis zum 22. Juni 203 russische Verluste schweren Gerätes, darunter 43 Panzer, gegenüber 220 Ausfällen schwerer Technik auf ukrainischer Seite, darunter 36 Panzer. In den zwei folgenden Wochen verlor Russland laut Ogyx 252 schwere Geräte und 37 Panzer, die Ukraine nur noch 63 Stück schwerer Technik und 8 Panzer. Die Ukrainer attackieren offenbar weniger frontal, treffen aber häufiger…

Angriff über den Dnipro?

Und die Front könnte auch dort in Bewegung geraten, wo keiner damit rechnet. Anfang Juli meldeten russische Militärblogger, die Ukrainer hätten bei der halb zerstörten Antonow-Brücke nahe Chersons den Dnipro überquert. Dessen Ufer galten nach der Sprengung des Kachowsker Staudamms eigentlich als zu versumpft für Landungsmanöver. Andererseits hat die Sturmflut Abwehrstellungen und Minenfelder auf dem linken, von den Russen gehaltenen Ufer, weggespült. Noch ist von einzelnen ukrainischen Stoßtrupps die Rede, aber die Fachleute schließen nicht aus, dass die Ukraine bei Cherson einen größeren Angriff über den Dnipro starten könnte.

Noch bleibt das ein Wunsch. „Krieg ist immer etwas Unvorhersehbares“, sagt Melnyk. „Dazu gehört das Risiko, dass sogar die Russen aus ihren Fehlern lernen, und die Offensive kein Erfolg wird.“ In diesem Fall sei zu erwarten, dass auch die Stimmen im Westen wieder lauter werden, die politische Verhandlungen verlangen, um den Konflikt militärisch zumindest einzufrieren.

Ukrainische Artilleristen mit einem kroatischen Raketenwerfer vor Bachmut. © dpa