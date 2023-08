Raketen mit „Wolframsplittern“: Kiew meldet verheerenden HIMARS-Treffer auf russisches Lager

Brutale Streumunition im Einsatz?

Die ukrainischen Streitkräfte treffen offenbar ein Ausbildungslager Russlands hinter der Front. Verwendet wurde angeblich eine spezielle HIMARS-Munition.

Kiew – Die Verluste Russlands steigen im Ukraine-Krieg erbarmungslos. Jetzt müssen die Truppen Moskaus offenbar selbst hinter der Front durch Kampfhandlungen Todesopfer unter ihren Soldaten beklagen.

Video zeigt HIMARS-Angriff auf russisches Lager: Kam Streumunition zum Einsatz?

Kiew ließ Filmmaterial beim Sozialen Netzwerk Reddit veröffentlichen, das angeblich zeigt, wie russische Truppen in einem Trainingslager von einem High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) angegriffen werden. Das Video wurde demnach mit der Schlagzeile geteilt: „Der Schießstand der russischen Armee wurde von Wolframsplittern eines HIMARS M30A1 getroffen.“

Das Drohnen-Video lässt sich zwar nicht unabhängig überprüfen, es wirkt aber authentisch. Die angebliche Verwendung von Wolframsplittern wirft dagegen Fragen auf, weil es sich dabei um Streumunition handeln könnte, die ein US-Militär kürzlich (auch) für die HIMARS-System der Ukraine gefordert hatte. Ist diese etwa schon längst im Einsatz?

Das Gezeigte ist besonders brutal, weil es offenbar die letzten Sekunden im Leben mehrerer russischer Soldaten dokumentiert. „Eine Schulung. 18 potenzielle Ziele für Himars“, heißt es in der Bildunterschrift des Videobeitrags. Die Drohne, die die Szene filmte, wurde getroffen, „weshalb der Moment des Einschlags nicht aufgezeichnet werden konnte“, wird laut Newsweek erklärt. Wenige Sekunden später ist dasselbe Lager aus einer anderen Perspektive zu sehen, wie durch eine Explosion an einem Schießstand Rauch aufsteigt.

Ukraine-Offensive: HIMARS-Rakete schlägt laut Video in russischem Lager ein

„Acht Feinde getötet, vier verletzt“, wird in der Bildunterschrift weiter geschildert. Und tatsächlich sind an einem mutmaßlichen Schießstand die leblosen Körper mehrerer Soldaten abgebildet. „Der Rest der Eindringlinge fuhr mit einem Fahrzeug weg, um vom Ort der Zerstörung zu fliehen“, heißt es im Video zu einer Szene, in der ein Militärlastwagen wohl Verletzte einsammelt und angeblich in ein angrenzendes Gebäude bringt: „Aber man kann HIMARS nicht entkommen.“ Dass Verwundete in das Lager gebracht werden, ist jedoch nicht zu sehen. Wie dieses durch den nächsten Raketeneinschlag zerstört wird, dagegen schon.

Auffällig ist bei dieser Explosion, dass es weit abseits des eigentlichen Detonationsschwerpunktes zu Verpuffungen in der Luft kommt. Weil beschriebene Wolframsplitter als Streumunition verwendet wurden? Die USA hatten der Ukraine seit der völkerrechtswidrigen russischen Intervention laut Verteidigungsministerium in Washington 38 HIMARS-Mehrfachraketenwerfer und die Munition dafür geliefert. Zuletzt kamen unter vielen anderen Waffenpaketen 155-mm-Streumunitionsgranaten für M777-Feldhaubitzen hinzu. Diese haben in der Regel aber nur eine Reichweite von etwa 15 Kilometern.

Das würde für einen Einsatz der HIMARS-Mehrfachraketenwerfer sprechen, weil diese eine Reichweite von 80 Kilometern haben. Und es unwahrscheinlich ist, dass die eingesetzte ukrainische Artillerie sowie das russische Ausbildungslager nur 15 Kilometer auseinanderliegen, während eine ganze Front dazwischen ist.

HIMARS-Raketen der Ukraine: USA versprechen Kiew weitere Munition

Es bleibt mysteriös. Berichtet wurde in der Vergangenheit, dass die HIMARS-Raketen angeblich mit einem sogenannten HARM-Gefechtskopf bestückt werden können, der bei seiner Zündung in 12.800 Wolframsplitter zerfällt. Was die US-Army so nie offiziell bestätigt hat.

Laut dem unabhängigen russischen Exil-Medium Nowaja gaseta erhielt die Ukraine für den Krieg zwar HARM-Munition - aber angeblich nur für ihre wenigen MiG-29- sowie Su-27-Kampfflugzeuge. Jetzt auch für die HIMARS? Markant: Just diese Woche hat Washington laut Newsweek angekündigt, in einem 200 Millionen Dollar schweren Militärpaket neben Patriot-Raketen sowie Minenräumausrüstung zusätzliche Munition für HIMARS zu liefern. Ein Zufall? (pm)

