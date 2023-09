Neues Militärpaket für die Ukraine: USA wollen Uranmunition liefern

US-Außenminister Antony Blinken ist zu Besuch in Kiew: Zeitgleich kündigen die USA ein neues Rüstungspaket für die Ukraine an – inklusive Uran-Munition.

Kiew – Die USA werden der Ukraine panzerbrechende Uranmunition liefern. Das US-Verteidigungsministerium kündigte am Mittwoch, zeitgleich zum Besuch von Außenminister Antony Blinken in Kiew, ein neues Rüstungspaket für die Ukraine im Umfang von 175 Millionen Dollar (rund 163 Millionen Euro) an. Darin enthalten ist Munition mit abgereichertem Uran für Abrams-Panzer. Washington hat Panzer dieses Typs Kiew zugesagt.

Großbritannien hatte bereits im Frühjahr angekündigt, Kiew im Ukraine-Krieg Uranmunition zur Verfügung zu stellen – der Kreml reagierte und drohte mit einer Eskalation.

Uranmunition für die Ukraine: Wie wird sie im Krieg verwendet?

Abgereichertes Uran ist ein Abfallprodukt, das bei der Anreicherung von Uran für den Einsatz in Atomkraftwerken oder bei der Herstellung von Atomwaffen entsteht. Es ist so hart, dass es beim Auftreffen auf ein Ziel seine Form nicht verändert. So wird abgereichertes Uran eingesetzt, um Granaten und Bomben mehr Durchschlagskraft zu verleihen.

Uran-Munition eignet sich für Abrams-Panzer, die die USA der Ukraine liefern wollen. (Archivfoto) © Armin Weigel/dpa

Die Verwendung von Uranmunition oder auch DU-Munition (englisch: depleted uranium) ist nach internationalem Recht nicht verboten. Der Einsatz ist aber umstritten, weil das Metall giftig ist - sowohl für die Soldaten als auch für Menschen, die im Kriegsgebiet leben. Abgereichertes Uran ist etwa 60 Prozent weniger radioaktiv als Uran im Naturzustand. (afp)