Ukraine-Gipfel: Scholz telefoniert spontan mit Putin

Zur Deeskalation in der Ukraine-Krise planen Joe Biden und Wladimir Putin ein Gipfel-Treffen. Die USA stellen eine Bedingung.

Die USA* und ihre Verbündeten befürchten eine russische Invasion in die Ukraine*.

Emmanuel Macron vermittelt ein Gipfel-Treffen zwischen Joe Biden* und Wladimir Putin*.

Die USA drohen jedoch Russland* mit weiteren Sanktionen.

+++ 11.45 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat ein Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin für Montagnachmittag anberaumt. Das teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit.

+ Bundeskanzler Olaf Scholz. © Nicolas Maeterlinck/Imago Images

+++ 10.30 Uhr: Der Kreml hat Planungen für einen Ukraine-Gipfel zwischen Wladimir Putin und Joe Biden als „verfrüht“ bezeichnet. Dmitiri Peskow, Sprecher des Kreml, sagte in Moskau: „Über konkrete Pläne für die Organisation eines Gipfeltreffens zu sprechen, ist verfrüht.“

+ Joe Biden (l.) und Wladimir Putin (r.) bei einem Treffen im Juni 2021. © Denis Balibouse/AFP

Biden hatte zuvor mitgeteilt, dass er einem Treffen mit Putin „grundsätzlich“ zustimme. Als Bedingung dafür nannte er allerdings, dass es nicht zur russischen Invasion in der Ukraine komme (s. Erstmeldung).

Update vom Montag, 21.02.2022, 09.30 Uhr: Ein diplomatischer Krisen-Gipfel zwischen Russland und den USA soll den Ukraine-Konflikt beruhigen (s. Erstmeldung). Doch ungeachtet davon spitzt sich die Lage weiter zu. Die US-Botschaft in Moskau veröffentlichte am Sonntag eine Sicherheitswarnung wegen möglicher Bedrohungen.

+ Angesichts der Spannungen im Ukraine-Konflikt wollen Wladimir Putin (r.) und Joe Biden zu einem Gipfel-Treffen zusammenkommen. (Archivfoto) © Denis Balibouse/dpa

„Medienberichten zufolge wurden Anschläge auf Einkaufszentren, Bahnhöfe und Metrostationen sowie andere öffentliche Versammlungsorte in größeren Städten, darunter Moskau und St. Petersburg, sowie in Gebieten mit erhöhten Spannungen entlang der russischen Grenze zur Ukraine angedroht“, hieß es in der Warnung. Die Botschaft empfahl „Menschenansammlung zu meiden“, die „persönlichen Sicherheitspläne zu überprüfen“ und einen „ordnungsgemäßen Ausweis“ sowie einen „Reisepass mit gültigem Visum“ bereitzuhalten. Wer Urheber der Drohungen ist, ist bislang nicht bekannt.

Ukraine-Gipfel: Russland vor Invasion? USA stellen Bedingung vor Biden-Putin-Treffen

Erstmeldung vom Montag, 21.02.2022, 06.30 Uhr: Paris – Die Spannungen in der Ukraine-Krise zwischen Russland und den westlichen Staaten dauern an. Zur Deeskalation ist jetzt dennoch ein Gipfel-Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin geplant. Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, habe den beiden am Sonntag (20.02.2022) ein solches Treffen vorgeschlagen, teilte der Élysée-Palast am frühen Montagmorgen (21.02.2022) mit. Danach sollen alle Beteiligten zusammenkommen. Joe Biden habe dem Treffen mit Putin „im Prinzip“ zugestimmt, teilte das Weiße Haus mit. Die Bedingung der USA ist jedoch, dass Russland vorher nicht in die Ukraine einmarschiere.

Emmanuel Macron hatte am Sonntagabend sowohl mit Biden als auch zweimal mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert. Die genauen Inhalte des Gipfels sollen beim bereits verabredeten Treffen der beiden Außenminister Antony Blinken und Sergej Lawrow bestimmt werden. „Wir sind immer bereit für die Diplomatie“, erklärte das Weiße Haus.

Ukraine-Gipfel: USA drohen Russland mit Sanktionen

Die US-Regierung drohte Moskau im Falle eines Einmarsches in die Ukraine erneut mit Sanktionen. Man sei bereit, schnelle und schwerwiegende Konsequenzen zu verhängen, sollte Russland den Krieg wählen, hieß es. Derzeit scheine Russland die Vorbereitungen für einen umfassenden und baldigen Angriff auf das Nachbarland fortzusetzen. Immer wieder werden durch Satellitenaufnahmen russische Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine dokumentiert.

Trotz des Aufmarschs von etwa 150.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine weist Russland die Befürchtungen des Westens zurück. „Es gibt keine Invasion, und es gibt auch keine solchen Pläne“, sagte der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, dem Sender CBS am Sonntag. Sein Land wolle vielmehr die diplomatischen Bemühungen fortsetzen. Die Nato* bewertet Russlands Verhalten dagegen skeptisch. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, Russland habe versprochen, Truppen aus der Grenzregion abzuziehen, stocke sie aber auf. Es sei zwar nicht zu spät für einen Kurswechsel Russlands, aber das Risiko eines Angriffs steige, sagte er im ARD-„Bericht aus Berlin“*.

Ukraine-Konflikt: Putin und Macron wollen nach Lösungen der Gewalt in der Ostukraine suchen

Laut Kreml vereinbarten Macron und Putin außerdem, dass angesichts der aufgeflammten Gewalt in der Ostukraine, die Suche nach Lösungen intensiviert werden soll - unter anderem im sogenannten Normandie-Format mit Vertretern Russlands und der Ukraine unter deutsch-französischer Moderation. Ziel sei, dass in der Ostukraine der Waffenstillstand wieder eingehalten werde und es Fortschritte bei der Beilegung des Konflikts gebe.

Im Osten der Ukraine stehen sich seit 2014 ukrainische Armee und von Moskau unterstützte Separatisten gegenüber. UN-Schätzungen zufolge sind bereits mehr als 14 000 Menschen getötet worden, zumeist im Separatistengebiet. Ein Friedensplan von 2015 unter deutsch-französischer Vermittlung wird nicht umgesetzt.

Entlang der Front gab es zuletzt zunehmende Verletzungen des Waffenstillstands. Im Westen wird befürchtet, dass Kremlchef Wladimir Putin die Kämpfe im Osten der Ukraine als Vorwand für einen Einmarsch* in das Nachbarland nutzen könnte. Moskau streitet aber Angriffspläne seit Wochen ab. (ms/tu mit AFP/rtr/dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

