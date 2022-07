Selenskyjs Schulfreund: Ukrainischer Geheimdienstchef begeht „Verrat“

Von: Tobias Utz

Mitten im Ukraine-Krieg greift Präsident Selenskyj durch. Ein ehemaliger Schulfreund verliert seinen Job als Geheimdienst-Chef.

Kiew – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist ein Mann der dramatischen Worte. Das bewies er unter anderem, als er am Wochenende die Entlassung zweier Schlüsselfiguren im Ukraine-Krieg per präsidialem Erlass bekannt gab. Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktow und Geheimdienst-Chef Iwan Bakanow hätten „Verrat“ am ukrainischen Sicherheitsapparat begangen. Mehr als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörden stünden im Dienst Russlands, erklärte Selenskyj in einer Videoansprache.

Insbesondere bei der letztgenannten Personalie handelt es sich um ein prominentes Gesicht: Bakanow leitete seit dem Jahr 2019 den Inlandsgeheimdienst SBU. Der 47-Jährige galt bisher als enger Vertrauter Selenskyjs. Sie kennen sich seit Kindheitstagen, wuchsen im selben Haus auf und besuchten gemeinsam die Schule in der Stadt Krywyj Rih.

Ukraine-Krieg: Selenskyj entlässt Schulfreund Bakanow als Geheimdienstchef

Auch in Selenskyjs Zeit als Komiker, unter anderem als Teil der Comedy-Gruppe „Kwartal 95“, galt Bakanow als treuer Wegbegleiter. Er leitete unter anderem die genannte Gruppe und war an der zugehörigen Fernsehproduktionsgesellschaft beteiligt. Die Zusammenarbeit gipfelte kurz bevor Bakanows Ernennung zum Geheimdienstchef in Selenskyjs Triumph im Präsidentschaftswahlkampf 2019. Gemeinsam organisierten sie die Kampagne dafür.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine. (Archivfoto) © Kay Nietfeld / dpa

Doch bereits seit geraumer Zeit liegen die Nerven in der langjährigen Freundschaft blank. Bevor Selenskyj Bakanow nun abberief, sprachen die beiden wohl kaum mehr. Der ukrainische Präsident ließ vor mehreren Wochen öffentlich durchblicken, wie es um die Zusammenarbeit steht. Bakanow müsse „durch eine geeignetere Person“ ersetzt werden, erfuhr das US-Magazin Politico aus Beamtenkreisen um den Präsidenten. Damit revidierte Selenskyj seine Haltung, die er noch im Zuge der Ernennung seines alten Schulfreunds zum Geheimdienstchef vertrat. Damals stellte er sich schützend vor Bakanow. Die ukrainische Opposition kritisierte beispielsweise den Lebenslauf des heute 47-Jährigen. Er sei nicht als Leiter des Inlandsgeheimdienstes SBU geeignet.

Ukraine-Krieg: Nachfolge von Bakanow nicht geklärt

Selenskyjs Erlass vom Wochenende kennzeichnet eine allgemeine Trendwende in der Personalpolitik ukrainischer Behörden. Seit Russlands Invasionsbeginn Ende Februar hatte der Präsident nahezu keine Wechsel in der personellen Führungsebene vorgenommen.

Derweil ist unklar, wer Iwan Bakanow als Chef des Geheimdienstes SBU beerben soll. Die Behörde steht vorerst führungslos da – mitten im Ukraine-Krieg. (tu)