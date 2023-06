„Leos“ einfach stehen gelassen? Ukraine erleidet bei Gegenoffensive schwere Verluste

Von: Patrick Mayer

Die Ukraine kommt bei ihrer Gegenoffensive im Donbass voran, muss aber bei Saporischschja empfindliche Verluste hinnehmen. Darunter sind auch deutsche Leopard-2-Panzer.

München/Saporischschja/Bachmut – Im Ukraine-Krieg vermeldet Kiew kleinere Geländegewinne von 200 bis 250 Metern im Donbass. Etwa südlich von Bachmut oder westlich der Großstadt Donezk.

Ukraine-News: Kiews Truppen erleiden bei Gegenoffensive erhebliche Verluste

Aber: Bei Saporischschja geht es für die ukrainischen Streitkräfte offenbar gar nicht voran. Im Gegenteil: Sie müssen wohl empfindliche Verluste hinnehmen. Und zwar verlieren sie reihenweise aus dem Westen gelieferte Kampf- und Schützenpanzer. Darunter sind offensichtlich auch Leopard-2-Kampfpanzer aus Deutschland.

Wie verschiedene Medien berichten, unter anderem die Süddeutsche Zeitung (SZ), sollen besonders in der Oblast Saporischschja bei der Kleinstadt Tokmak schwere Kämpfe toben. Bei Twitter mehren sich Videos, die die russische Seite via Telegram offenbar gezielt verbreitet, die den Abschuss von westlichem Militärgerät in Besitz der Ukraine dokumentieren sollen.

Deutlich zu erkennen: Zerstörte und/oder verlassene Bradley-Schützenpanzer sowie ein verlassener Leopard-2-Panzer der ukrainischen Armee (unten). Das Foto soll in der Region Saporischschja entstanden sein. © IMAGO/Russian Defence Ministry

Mehr noch: Russland hat nach eigenen Angaben mehrere deutsche Leopard-Panzer sowie US-Schützenpanzer vom Typ Bradley erbeutet. „Das sind unsere Trophäen“, vermeldete das russische Verteidigungsministerium am Dienstag (13. Juni) und veröffentlichte dazu ein Video im Online-Dienst Telegram mit angeblich erbeuteten, beschädigten Panzern. Den Angaben zufolge handelt es sich um Ausrüstung der ukrainischen Armee in der Region Saporischschja. Die Hinweise verdichten sich, dass die Angaben aus Moskau diesmal wirklich stimmen.

Ukraine-Gegenoffensive: Russische Soldaten erbeuten angeblich Bradleys und einen „Leo“

Auch mehrere auf Twitter geteilte Videos sollen zeigen, wie die ukrainische Armee dort bei einem einzigen Vorstoß einen modernen Leopard-2-A6 aus deutscher Produktion sowie mindestens fünf US-amerikanische Bradley-Schützenpanzer, zwei oder drei gepanzerte US-amerikanische Truppentransporter MaxxPro sowie einen Minenräumpanzer sowjetischer Bauart verloren hat.

Die Panzer, die aussehen, als seien sie von flüchtenden Soldaten einfach stehen gelassen, würden nun untersucht, teilte Moskau mit. Auf einem Video, das offensichtlich vor Ort gemacht wurde, ist zu sehen, wie bei einem der abgestellten Bradleys noch der Motor läuft. Auch der deutsche „Leo“ ist zweifelsfrei zu erkennen.

Damit nicht genug: Laut Analyse-Portal „ORYX“ verlor angeblich einzig die 47. Brigade „Magura“ der ukrainischen Armee sieben Leopard-2-Panzer und 17 Schützenpanzer Bradley, während ein Militärexperte dennoch mit einem bevorstehenden Großangriff der Ukraine an einem Frontabschnitt rechnet und die Sprengung des Kachowka-Staudamms die Gegenoffensive bei Cherson im äußersten Süden des Landes ausbremste. Markant: Laut SZ verfügen die Streitkräfte Kiews insgesamt nur über 21 der modernen „Leos“. Britische Challenger 2, von denen London den Ukrainern 14 Stück geliefert hatte, wurden auf dem Schlachtfeld noch nicht gesichtet.

Ukraine-Krieg: Russische Armee stoppt ukrainische Streitkräfte bei Saporischschja

Markant: Stimmt der Bericht von „ORYX“, verliert Kiew auch im Donbass innerhalb kürzester Zeit viele westliche Fahrzeuge, was sich nicht unabhängig überprüfen lässt. Aber: Die mechanisierte Brigade „Magura“ mit Soldaten aus Kiew, Dnipro, Odessa und Lemberg soll laut Kyiv Post mit ausländischen Kampfpanzern just im Donbass offensiv operieren. Obwohl oder gerade weil die ukrainischen Streitkräfte dort immer weiter vorstoßen und sich die von Wagner-Söldner-Chef Jewgeni befürchtete Einkesselung der verbliebenen russischen Truppen Bachmut zumindest auf der Landkarte andeutet, sind wohl auch hier die Verluste der ukrainischen Seite empfindlich.

Dennoch bleibt Saporischschja mit seinem Atomkraftwerk (AKW) derzeit der Brennpunkt im Ukraine-Krieg. Eine weitere Drohnenaufnahme von den dortigen Kämpfen soll dokumentieren, wie eine russische Lancet-Kamikaze-Drohne in einem Leopard-2-Kampfpanzer einschlägt. Die Aufnahmen, die auf Telegram verbreitet wurden, lassen sich nicht unabhängig verifizieren, wirken aber echt, da der Panzer aus mehreren Perspektiven gezeigt wird, ehe das Flugobjekt einschlägt. Wo genau die Aufnahmen entstanden sind, ist nicht bekannt.

Ukrainische Gegenoffensive: Russische Truppen zerstören Leopard-2-Panzer

Schon rund um das Wochenende hatte das russische Verteidigungsministerium Drohnenaufnahmen veröffentlicht, die beweisen sollen, wie der erste Leopard-2-Kampfpanzer in Brand geschossen wird. Unter anderem das Verifizierungsteam von RTL/n-tv bestätigte, dass es sich dabei um einen modernen „Leo“ gehandelt haben soll. Ebenso, dass die Ukrainer wohl mehrere gepanzerte Truppentransporter MaxxPro einbüßten.

Im Verlauf des Dienstags (13. Juni) wurde weiter bekannt, dass die 33. Panzerbrigade der ukrainischen Armee wohl auf einen Schlag drei von Finnland gelieferte Minenräumpanzer vom Typ Leopard-2R verloren hat. Fotos, die bei Twitter kursieren, sollen zeigen, wie die Fahrzeuge in ein russisches Minenfeld gefahren sind. Markant: Finnland hatte der Ukraine insgesamt vier Minenräumpanzer geliefert.

Ukrainische Gegenoffensive: Russische Minenfelder stoppen Kiews Panzer

Minen, verbesserte Drohnen-Aufklärung, fehlende Luftunterstützung für die ukrainischen Panzerverbände, Gefahr durch Kamikaze-Drohnen - Riesen-Probleme kristallisieren sich heraus, die sich für Kiews Truppen als enorme Herausforderungen darstellen. Unklar ist, warum die kleinen Panzertrupps aus bis zu zehn Fahrzeugen offenbar ungeschützt über offene Felder vorstießen. Anzunehmen ist, dass die Ukrainer just besagte Minenräumpanzer vorausschickten, um, flankiert von teils nur einem „Leo“, Schneisen in die russischen Minenfelder zu pflügen. Weit kamen sie nicht. (pm)