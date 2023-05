Die Gegenoffensive der Ukraine hat eine nukleare Komplikation

Von: Foreign Policy

Ukrainische Truppen nehmen ein Gebiet ins Visier, in dem sich die Russen weiter in einem Atomkraftwerk verschanzen. Das erschwert die Gegenoffensive erheblich.

Im Ukraine-Krieg steht die Region Saporischschja im Fokus der ukrainischen Gegenoffensive.

Russland besetzte das Atomkraftwerk und macht es zur besonderen Herausforderung für die Ukraine.

Verhandlungen über eine Sperrzone rund um das AKW Saporischschja scheitern bisher.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 2. Mai 2023 das Magazin Foreign Policy.

Saporischschja, eine der vier Regionen, die Russland annektiert und als Teil der Russischen Föderation beansprucht hat, steht im Mittelpunkt der ukrainischen Strategie für die viel gepriesene Gegenoffensive im Frühjahr. Der Grund für die Konzentration auf Saporischschja liegt auf der Hand: Es liegt an dem Landkorridor entlang des Asowschen Meeres, der die russischen Truppen mit ihren Nachschublinien in der Ostukraine von der Donbass-Region bis zur Krim verbindet.

Kernkraftwerk Saporischschja wird zur militärischen Herausforderung für Ukraine

Sie stellt jedoch auch eine deutliche militärische Herausforderung dar. Die Russen halten sich immer noch im Kernkraftwerk Saporischschja in Enerhodar auf und drohen implizit mit einer nuklearen Katastrophe, wenn die ukrainischen Streitkräfte auf der anderen Seite des Dnipro-Flusses parken und versuchen, die Region zurückzuerobern.

Saporischschja, das größte Kernkraftwerk Europas, das in Friedenszeiten 20 Prozent des ukrainischen Strombedarfs deckte, befindet sich an der Frontlinie des Krieges. Eine kleine Aktion, ob absichtlich oder versehentlich, könnte eine Kernschmelze am Standort auslösen, die verheerende Auswirkungen auf Menschenleben und Umwelt hätte.

Auch unter der Sowjetherrschaft waren die Ukrainer schon einmal von einer solchen Krise betroffen. Im April 1986 verseuchte eine Explosion im Kernkraftwerk Tschernobyl, 60 Meilen nördlich von Kiew, Millionen Hektar Wald und landwirtschaftliche Flächen, vergiftete Fische und führte zu Missbildungen bei der Geburt von Nutztieren - all das zusätzlich zu den verheerenden und direkten Auswirkungen auf die Menschen, einschließlich Tausender registrierter Krebsfälle.

Russland nutzt Atomkraftwerke, um Ukraine im Krieg zu erpressen – befürchtet Selenskyj

Die russischen Truppen besetzten Tschernobyl unmittelbar nach Beginn der groß angelegten Invasion im vergangenen Februar, räumten das Gelände jedoch Ende März. Während ihres Aufenthalts gruben sie Gräben in der Sperrzone, die immer noch als hochradioaktiv gilt, und setzten sich dabei unvorsichtigerweise der Strahlung aus.

Russische Soldaten besetzen weiterhin das Atomkraftwerk Saporischschja. Die Gegenoffensive der Ukraine birgt damit ein nukleares Risiko. © Erik Romanenko/Imago

Am 37. Jahrestag der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl im vergangenen Monat warnte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einer Wiederholung und erklärte, die Präsenz russischer Truppen im Kernkraftwerk Saporischschja habe „die Welt erneut in Gefahr gebracht“. Er forderte, Russland müsse daran gehindert werden, Atomkraftwerke zu nutzen, um die Ukraine zu „erpressen“, vermutlich als implizite Drohung für den Fall, dass die ukrainischen Streitkräfte versuchen sollten, die Region und ihr wichtigstes Gut zurückzuerobern.

Ukrainische Experten fordern Rückeroberung des AKW Saporischschja – trotz hohem Risiko

Die Gespräche von Foreign Policy mit ukrainischen Experten deuten darauf hin, dass sie eine Militäroperation zur Rückeroberung des Kernkraftwerks attraktiver finden als untätig zuzusehen und auf eine Katastrophe zu warten, während Russland schwere Waffen aufstellt und die sensible Anlage als Militärbasis nutzt.

„Verhandlungen mit einem terroristischen Staat werden zu nichts führen“, sagte Oleksandr Kharchenko, der Geschäftsführer des Forschungszentrums für Energiewirtschaft in Kiew. „Die einzige Lösung ist, dass das ukrainische Militär das Kraftwerk zurückerobert. Ich bin sicher, dass sie klug genug sind, um die Situation zum Besseren zu wenden.“

Die Londoner Times berichtete im vergangenen Monat, dass die ukrainischen Streitkräfte bereits mindestens einmal versucht hatten, die Anlage zurückzuerobern, und zwar im Rahmen eines Angriffs von Spezialkräften, die sich nach heftigem Widerstand der Russen zurückzogen.

Alina Frolowa, ehemalige stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin, stimmte Chartschenko zu, dass die Ukraine jedes Recht habe, ihr Territorium zurückzufordern, fügte aber hinzu, dass es keine Garantie dafür gebe, dass eine ukrainische Militäroperation ohne das Risiko einer Eskalation der ohnehin schon fragilen Sicherheitsdynamik in der Anlage durchgeführt werden könne. „Wir befinden uns mitten in einem höchst unkonventionellen Krieg. Glauben Sie, dass irgendetwas sicher getan werden kann? Nichts kann sicher getan werden - es gibt immer ein Risiko. Russland kann die Anlage in die Luft jagen.“

Russland nutzt Kernkraftwerk Saporischschja als Waffe im Ukraine-Krieg

Russische Streitkräfte haben Munition in den Turbinenhallen mit den Reaktoren gelagert, Gewehre auf den Dächern der Anlage platziert und streifen mit Waffen in der Nähe des Geländes umher, in dem radioaktives Material gelagert wird, was alles eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit der Anlage darstellt, so Petro Kotin, der Präsident von Energoatom, dem staatlichen ukrainischen Kernkraftwerksbetreiber.

Es ist das erste Mal in der Geschichte der modernen Kriegsführung, dass ein Kernkraftwerk von einer Invasionsmacht als Waffe eingesetzt wurde, um die Oberhand in dem Konflikt zu gewinnen. Steven Nesbit, ein ehemaliger Präsident der American Nuclear Society, sagte, die Besetzung des Kernkraftwerks Saporischschja durch russische Streitkräfte sei „eindeutig ein grober Verstoß gegen alle Normen des menschlichen Verhaltens“.

Die American Nuclear Society hat erfahren, dass die russischen Streitkräfte „das Gelände der Station vermint und militärische Ausrüstung direkt im stromerzeugenden Teil des Kernkraftwerks platziert haben“, so Nesbit gegenüber Foreign Policy. Er fügte hinzu, dass sich Berichten zufolge zu jedem Zeitpunkt mehr als 500 russische Militärangehörige in der Anlage aufhalten.

Russische Soldaten foltern Mitarbeiter von Kernkraftwerk Saporischschja

Es gibt weitere Risiken für die Sicherheit des Kraftwerks. Die vier Hauptversorgungsleitungen, die das Kraftwerk mit Strom versorgen, wurden während des Krieges von beiden Seiten beschossen, wodurch es vom ukrainischen Stromnetz abgeschnitten wurde. Nun wird zur Kühlung der Reaktoren eine separate Stromversorgung benötigt, die jedoch immer wieder unterbrochen wird, was das Risiko einer Kernschmelze erhöht. Außerdem besteht die Sorge, dass nicht mehr alle für den Betrieb der Anlage erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Einige wurden in Russlands berüchtigten Kellern oder unterirdischen Folterzellen getötet. Nahezu die Hälfte der 11.000 Arbeiter in der Anlage floh, als sie die Möglichkeit dazu hatten, und viele andere weigerten sich, unter den Russen zu arbeiten. Nur etwa ein Viertel hat einen Vertrag mit einer Tochtergesellschaft von Rosatom, dem staatlichen russischen Kernenergieunternehmen, unterschrieben, entweder unter Androhung oder nachdem sie mit dem doppelten Lohn gelockt wurden. Die Berichte über Folter und die Willkür der Russen haben jedoch zu einer Art von Stress geführt, der viel zu riskant ist, als dass er von dem für den Betrieb einer sensiblen Anlage erforderlichen Personal ertragen werden könnte.

Chartschenko sagte gegenüber Foreign Policy, er habe persönlich von mehreren Fällen der Folterung von Mitarbeitern in Saporischschja gehört. „In einem Fall wurde ein Mann von den Russen entführt und gefoltert und kehrte nie nach Hause zurück. Seine Verwandten haben die Russen sogar gebeten, ihn zurückzuschicken, aber sie haben keine Informationen erhalten.“

Der Beschuss von beiden Seiten hat die Sicherheit der Anlage weiter gefährdet.

Russland verstößt gegen alle Säulen der nuklearen Sicherheit – laut Internationaler Atomenergiebehörde

Ende letzten Monats sagte Rafael Grossi, der Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), dass Experten der Behörde, die in der Anlage stationiert sind, über eine Woche lang fast täglich von Beschuss berichtet hätten, was die potenziellen Gefahren einer „anhaltenden militärischen Aktivität in der Region“ unterstreiche.

„Als ich vor gut drei Wochen das [Kernkraftwerk Saporischschja] besuchte, sah ich deutliche Hinweise auf militärische Vorbereitungen in der Gegend. Seitdem haben unsere Experten vor Ort häufig berichtet, dass sie Detonationen gehört haben, die manchmal auf intensiven Beschuss unweit der Anlage hindeuteten. Ich bin zutiefst besorgt über die Situation in der Anlage“, sagte er am 21. April.

Die IAEA hat festgestellt, dass Russland gegen jede der sieben Säulen der nuklearen Sicherheit verstoßen hat, und davor gewarnt, dass die Sicherheit des Kernkraftwerks nur noch auf „geliehene Zeit“ gewährleistet ist. Die IAEA konnte jedoch nicht erklären, warum Grossis Bemühungen, sowohl die Ukraine als auch Russland dazu zu bringen, einer entmilitarisierten Zone zuzustimmen, gescheitert sind.

Da eine Vereinbarung über die Durchfahrt von ukrainischem Getreide durch das Schwarze Meer getroffen wurde, bestand die Hoffnung, dass eine ähnliche Vereinbarung über eine Sicherheitszone um das Kernkraftwerk erzielt werden könnte. Diese Bemühungen sind jedoch ins Stocken geraten.

Schutzzone um Atomkraftwerk scheitert wegen „territorialen Aspekten“

Im Januar hatte Grossi noch erklärt, er sei „entschlossen, die dringend benötigte Schutzzone so schnell wie möglich zu verwirklichen“. Ende März schien er jedoch aufgegeben zu haben, als er sagte, das Konzept habe sich weiterentwickelt und er konzentriere sich nun auf den „Schutz [der Anlage] selbst und die Dinge, die vermieden werden sollten“. Grossi machte keine näheren Angaben zu den Gründen für das Scheitern seines ursprünglichen Plans. Foreign Policy wandte sich an die IAEA und bat um Klärung, wurde aber auf die Erklärung von Grossi vom März verwiesen, in der er lediglich sagte, dass „territoriale Aspekte“ dieser Idee gewisse Probleme aufwerfen würden.

Die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete im Februar, Russland habe sich bereit erklärt, über eine Sicherheitszone zu sprechen, aber die Ukraine wolle der russischen Besatzung nicht die Legitimität zugestehen, die durch Gespräche über ukrainisches Hoheitsgebiet gegeben ist. Die Ukrainer glauben, dass Russland es nicht ernst meint, wenn es die Kontrolle über das Kraftwerk aufgibt, während es immer noch versucht, es an das russische Stromnetz anzuschließen, das von Rosatom kontrolliert wird. „Das ist dasselbe wie der Diebstahl von ukrainischem Getreide, Kohleminen und Fabriken. Das ist die russische Politik des Diebstahls, mehr als alles andere“, sagte Frolova. „So wie sie den Leuten die Toiletten aus den Häusern stehlen.“

von Anchal Vohra, Kolumnistin bei Foreign Policy.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 2. Mai 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com