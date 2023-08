Ukraine-Angriffe hinter der Front wirken: US-Institut sieht sinkende Moral bei Putins Truppen

Von: Marcus Giebel

Die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg scheint wenig zu bewirken. Doch einer Analyse zufolge könnte die Moral der russischen Truppen entscheidend sinken.

Kiew – Im Ukraine-Krieg spielt auch der Kopf eine große Rolle. So greifen beide Seiten zu Psychospielchen, wenn eine neue Errungenschaft direkt als möglicher „Gamechanger“ angepriesen wird. Erfolge auf dem Schlachtfeld kommen in den Mitteilungen aus Kiew oder Moskau wohl nicht selten etwas größer rüber, als es der Realität entspricht.

Ukraine-Krieg: „Moral der russischen Streitkräfte nachweislich geschwächt“

Wie die ukrainischen Truppen im Zuge ihrer sicher nicht zufällig lang und breit angekündigten Gegenoffensive in den Kopf ihrer russischen Widersacher kommen, verdeutlicht ein Bericht der oft zitierten US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW). Dort heißt es: „Die ukrainischen Angriffe auf die russischen Gebiete hinter der Front schwächen die Moral der russischen Streitkräfte in der Ukraine nachweislich, was die Stabilität der russischen Verteidigung in mehreren kritischen Gebieten der Front gefährden könnte.“

Die sinkende Moral sei demnach vor allem bei den russischen Einheiten im Süden der Ukraine festzustellen. Und das habe erhebliche Folgen, denn falle eine unter Druck stehende Einheit aus, würden sich die Moralprobleme schnell verschärfen und unter den anderen Fronteinheiten der Russen verbreiten. Dies könne zu Panik führen und die Kampfkraft der Invasoren erheblich verringern.

Luftangriff: Ein ukrainischer Soldat beobachtet den Start einer Rakete. © IMAGO / Ukrinform

Moral der russischen Truppen: „Wohl nicht genug Reserven, um Einheiten schnell zu ersetzen“

Sei eine russische Frontlinie zerstört, wären auch andere Verteidigungsanlagen gefährdet. Zugleich hätten die ukrainischen Truppen die Möglichkeit, diese Schwachstelle auszunutzen. Zugleich betont das ISW: „Den russischen Streitkräften mangelt es wahrscheinlich auch an den nötigen Reserven, um eine zerstörte Einheit schnell zu ersetzen.“ Deshalb sei die Aufrechterhaltung der Moral unerlässlich.

Allerdings sei die Frage der Moral nur relevant, wenn die Ukrainer diese bei den Streitkräften aus Russland brechen und die Schwäche dann ausnutzen würden. Dagegen würde sie keine Rolle spielen, falls die russischen Truppen unter dem Druck nicht zusammenbrechen sollten. Dies lasse sich zwar nicht vorhersagen, aber die ukrainischen Einheiten würden die Wahrscheinlichkeit mit ihrem Vorgehen erhöhen.

Putin-Truppen in der Ukraine: Gefreite sind laut Militärblogger als Kommandanten im Einsatz

Verwiesen wird in einem anderen Teil der Analyse auch auf eine Telegram-Nachricht des russischen Militärbloggers und Journalisten Yuri Kotenok. Dieser moniert den Personalmangel unter den Truppen – so würde es in einigen Einheiten an Offizieren fehlen. „Wie im Zweiten Weltkrieg sind Gefreite die Kommandanten der Kompanien“, schimpft er.

Zugleich reiht sich Kotenok ein in die Kritiker von Verteidigungsminister Sergei Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow: „Mit der Heldentat und dem Blut eines russischen Soldaten vergessen wir die Dummheit und das Versagen anderer, einschließlich der militärischen Führer.“ Die Truppen würden frische Kräfte brauchen, „die Ermüdung ist riesig“.

Schaffen sie es in den Kopf der russischen Soldaten: Diese undatierte Bild zeigt Kämpfer der ukrainischen Streitkräfte bei einer Pause. © IMAGO / Ukrinform

Ukraine und die Gegenoffensive: Laut Führungskräften besser trainiert und ausgerüstet als je zuvor

Derweil kommen in einem ausführlichen Artikel der New York Times ukrainische Militärs zu Wort, deren Aussagen ihren Gegnern noch weiter zusetzen dürften. Demnach hätten die Führungskräfte betont, ihre Einheiten seien besser trainiert und ausgerüstet als jemals zuvor in diesem Krieg – dank der Hilfen aus dem Westen.

Es sei geübt worden, wie die Reihen nach Verlusten wieder aufgefüllt werden – während des Kampfes, wohlgemerkt. Zudem hätten alle Einheiten hinsichtlich Professionalität und der Anzahl der Soldaten zugelegt.

Laut den Kommandanten würden sich die russischen Kräfte – zumindest ihren Eindrücken nach – in einem schlechteren körperlichen Zustand befinden als ihre Einheiten. „Verglichen mit dem Beginn des Krieges sind sie sich von der Ausrüstung und vom Personal her in einem sehr schlechten Zustand“, wird der stellvertretende Bataillonskommandeur der 80. Luftlande-Sturmbrigade zitiert, dessen Name dem Militärprotokoll zufolge nur mit Tysen angegeben wird.

„Taktisch, mit List und westlicher Ausrüstung durchbrechen die ukrainischen Streitkräfte ihre Verteidigungsanlagen“, betont der 30-Jährige und versichert: „Der Erfolg ist nur eine Frage der Zeit.“ Ein Satz, der die Moral in den eigenen Reihen heben sollte.

Artilleriefeuer: Wie hier wird seit Monaten um die mittlerweile völlig zerstörte Stadt Bachmut gekämpft. © IMAGO / ZUMA Wire

Gegenoffensive der Ukraine: „Russen können Kampfbereitschaft nicht ständig aufrechterhalten“

Colonel Dmytro Lysiuk, Kommandeur der 128. Gebirgsjägerbrigade, betont, wie sehr die aus den USA gelieferte Streumunition helfe. Diese sei Mitte Juli angekommen: „In dieser Zeit haben wir viel Artillerie des Feindes zerstört. Wenn vorher 20 feindliche Geschütze im Einsatz waren, sind es jetzt zwischen zwei und vier.“ Zudem gebe es Anzeichen, dass die von Kreml-Chef Wladimir Putin entsandten Russen „keine ständige Kampfbereitschaft aufrechterhalten können“.

Die Ukrainer dagegen haben eine besondere Motivation – denn es geht schließlich um ihr eigenes Land. So stellt der nur Kherson genannte stellvertretende Bataillonskommandeur der 129. Brigade zur Territorialen Verteidigung klar: „Es spielt keine Rolle, wie lange es dauert. Es wäre großartig, wenn es in einer Woche endet. Falls es länger dauert – wir haben keine Wahl.“ Auch in puncto Motivation liegt die Ukraine also vermutlich vorne. (mg)