Putins Armee auf Silbertablett? Ukraine erobert Hügel über Bachmut und bereitet Einkesselung vor

Von: Patrick Mayer

Die ukrainischen Streitkräfte rücken rund um Bachmut seit Wochen vor. Gekämpft wird gegen russische Soldaten erbittert in Schützengräben. Ein Vorteil liegt jetzt bei den Truppen Kiews.

München/Bachmut - Das Töten geht im Ukraine-Krieg weiter. Das Sterben geht weiter. Es sind Bilder, die etwas Beklemmendes haben. Ein ukrainischer Soldat sitzt am Rand eines Schützengrabens und liest nachdenklich die Dokumente eines mutmaßlich russischen Soldaten. Es dürfte sich um einen Pass handeln. Ein paar Meter weiter liegen blutverschmiert zwei Leichen. Den Uniformen und Abzeichen nach handelt es sich um getötete russische Soldaten.

Ukraine-Gegenoffensive: Spezialeinheiten Kiews nehmen russische Schützengräben ein

Die Szenen sollen sich unlängst bei Bachmut zugetragen haben. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht. Zumindest wird das Video, das offenbar die 3. Angriffsbrigade der ukrainischen Streitkräfte gemacht hat, bei Twitter reihenweise unter den Hashtags #Bachmut und #bakhmut geteilt. In einer anderen Sequenz sind die zwei beschriebenen Leichen zu sehen, was wir hier an dieser Stelle nicht zeigen.

Das Vorgehen offenbart derweil eine neue Taktik der ukrainischen Armee, nachdem diese sowohl im Süden bei Saporischschja als auch im Osten bei Bachmut binnen weniger Tage mehrere Leopard-2-Kampfpanzer und Bradley-Schützenpanzer verloren hatte. Jetzt werden wohl erst die Schützengräben an der russischen Kontaktlinie eingenommen, ehe Panzereinheiten auf die Hauptverteidigungslinie der Besatzer vorstoßen sollen.

Nach dem Sturm auf einen russischen Schützengraben: Ein ukrainischer Soldat liest aus einem Dokument vor. © Screenshot Twitter@Gabriel15184745

Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maliar hatte am Dienstag (20. Juni) exemplarisch erzählt, dass die ukrainischen Streitkräfte „sich Meter für Meter vorarbeiten“ würden, und dass der Hauptschlag der Gegenoffensive „noch bevorsteht“. Tags zuvor hatte sie „die Lage im Osten“ als „schwierig“ bezeichnet und von „intensiven Kämpfen“ berichtet.

Ukraine-Gegenoffensive: Erbarmungslose Gefechte mit Russlands Armee bei Bachmut

Offenbar werden die Gefechte immer erbarmungsloser geführt. Wenn eine Steigerung der Brutalität überhaupt noch möglich ist. Ungeniert teilen Soldaten beider Seiten jedenfalls bei Telegram und Twitter-Videos davon, wie sie sich gegenseitig töten. So ist bei zum Beispiel ein Clip von einer Body-Cam im Umlauf, das zeigen soll, wie ein Kämpfer einer ukrainischen Spezialeinheit beim Sturm auf einen russischen Schützengraben gleich vier feindliche Soldaten aus nächster Nähe erschießt. Auch diese Aufnahmen lassen sich nicht unabhängig verifizieren, sie wirken zumindest authentisch.

Die ukrainischen Streitkräfte kommen so wohl südwestlich und nordwestlich von Bachmut Schritt für Schritt voran, was Kartenmaterial der US-amerikanischen Denkfabriken Institute for the Study of War (ISW) und AEI‘s Critical Threats Project zeigen soll. Hier schreitet die Gegenoffensive wohl auch mit uralten US-amerikanischen M113-Truppentransportern der ukrainischen Armee voran, von denen es bei Twitter mittlerweile etliche Aufnahmen von der Front gibt.

Ukraine-Gegenoffensive: Russische Hauptverteidigungslinie erst hinter Bachmut

Das Kartenmaterial der US-Analysten wie des viel zitierten Brady Africk zeigt auch: Die russische Hauptverteidigungslinie beginnt wohl erst hinter Bachmut, deutlich östlicher in Richtung der Donbass-Großstadt Luhansk. Weil Moskau die völlig zerstörte Stadt schon wieder aufgegeben hat? Die Stoßrichtung der ukrainischen Gegenoffensive lässt an diesem Frontabschnitt eine Einkesselung der verbliebenen russischen Truppen erwarten, nachdem die Wagner-Söldner sich nach monatelangen blutigen Kämpfen zurückgezogen haben. Eine Rückeroberung Bachmuts hätte allein aus diesem Grund symbolische Bedeutung, auch wenn die völlig zerstörte Stadt infrastrukturell quasi nicht mehr nutzbar ist.

Bereits am 14. Juni sollen ukrainische Truppen die Siedlung Berchiwka rund zwei Kilometer nördlich der Stadtgrenze eingenommen haben. Dabei handelt es sich um eine Anhöhe, von der aus man beste Sicht auf die komplette Stadt hat. Es ist ein Hügel, der sich damit ideal für die Positionierung von Artillerie eignet. Ein Video ukrainischer Soldaten, das ebenfalls bei Telegram verbreitet und bei Twitter geteilt wurde, soll sie auf dieser Anhöhe zeigen (siehe Twitter-Video oben). Andere ukrainische Soldaten haben derweil ein Video von ihrem Einsatz in einer deutschen Panzerhaubitze 2000 gepostet, die demnach ebenfalls bei Bachmut stationiert ist.

Ukraine-Gegenoffensive: Werden russische Soldaten in Bachmut eingekesselt?

Zu sehen ist eine Attacke mit der selbstfahrenden Haubitze, vom Funkspruch über die Zielausrichtung bis zum Abschuss von gleich drei Granaten binnen weniger Sekunden. Sitzt die Invasionsarmee von Kreml-Machthaber für die Ukraine in Bachmut jetzt regelrecht auf dem Silbertablett (bildlich gesprochen)? (pm)