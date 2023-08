Nächstes Land liefert Kampfjets an die Ukraine – und packt noch Spezialraketen obendrauf

Von: Christian Stör

Teilen

Die Ukraine wünscht sich seit langem Kampfjets von ihren Partnern im Westen. Nun gibt es eine neue Zusage aus Norwegen – und einen Bonus.

Kiew/Oslo – Am 24. August feierte die Ukraine ihre 1991 erklärte Unabhängigkeit. Wie schon im Jahr zuvor, so wurde der Tag auch dieses Mal wieder vom Ukraine-Krieg überschattet. Bei einem Überraschungsbesuch in Kiew brachte Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Støre dabei zur Feier des Tages ein besonderes Geschenk mit.

Die Ukraine benötige dringend mehr militärische Ausrüstung, Raketen und Flugabwehrgeschosse, sagte der norwegische Ministerpräsident in Kiew. Deshalb unterstütze Norwegen die Ukraine mit allem, was möglich sei.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Norwegen verspricht der Ukraine Kampfjets vom Typ F-16

Möglich ist für Norwegen relativ viel. Das militärische Hilfspaket, das Norwegen für die Ukraine geschnürt hat, kann sich in der Tat sehen lassen. An erster Stelle zu nennen sind die von der Ukraine lange gewünschten Kampfjets. Gahr Støre bestätigte norwegischen Medien zufolge, dass Norwegen der Ukraine mehrere Flugzeuge des Typs F-16 für den Abwehrkampf gegen Russland zur Verfügung stellen werde – als drittes Land nach Dänemark und den Niederlanden.

Eine Zahl nannte Norwegens Ministerpräsident zunächst nicht. Der Nachrichtenseite VG zufolge sollen es zwischen fünf und zehn Flugzeuge sein. Auch wann die Flugzeuge geliefert werden sollen, war zunächst unklar. Zu „gegebener Zeit“ würden weitere Einzelheiten über die Anzahl der Kampfjets und den Zeitrahmen der Lieferung mitgeteilt, erklärte Gahr Støre.

F-16-Kampfjets der norwegischen Luftwaffe, aufgenommen bei einer Militärflugschau in Gloucestershire. © Imago

Norwegen liefert der Ukraine auch Flugabwehrraketen vom Typ Iris-T

Doch die Kampfjets sind nur ein Teil des Präsentkorbes. So soll die Ukraine von Norwegen auch Flugabwehrraketen vom Typ Iris-T erhalten. Das moderne Flugabwehrsystem Iris-T, für das Norwegen nun weitere Raketen liefern will, hat Deutschland der Ukraine zur Verfügung gestellt.

Zudem sagte Norwegen der Ukraine die Lieferung von Minenräumgeräten sowie ein Hilfspaket für die ukrainische Energieversorgung in Höhe von umgerechnet 130 Millionen Euro zum Kauf von Gas und Strom für den Winter zu. „Die ukrainischen Behörden benötigen unsere Hilfe, um Haushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen vor einem weiteren Winter mit Strom und Wärme zu versorgen“, sagte Gahr Støre.

Die Ukraine hatte Anfang Juni eine große Gegenoffensive gestartet, um die von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern. Zuletzt hatte Kiew Schwierigkeiten beim Vorrücken gegen die russischen Einheiten eingeräumt. (cs/dpa/afp)