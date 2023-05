Ukraine plant die Eroberung der Krim – mithilfe von F16-Kampfjets

Von: Kathrin Reikowski

Ein F16-Kampfflugzeug der US Air Force startet während eines rumänisch-amerikanischen Manövers im Jahr 2014: Kann die Ukraine noch 2024 F16-Jets einsetzen? © Mircea Rosca/dpa-Bildfunk

Die Ukraine könnte mithilfe von F16-Kampfjets versuchen, die Krim zurückzuerobern. Bis dahin könnte es allerdings Monate dauern.

Kiew – Bisher steht weder fest, wann genau die Ukraine westliche Kampfjets vom Typ F16 bekommen könnte, noch wer wie viele liefern wird. Ein US-Experte betont aber, dass nicht der Zeitpunkt, sondern der Zweck die alles entscheidende Frage sei: Wozu würde die Ukraine die F16-Kampfjets einsetzen? Die Ukraine verbindet indes große Hoffnungen mit den in Aussicht gestellten Kampfjets des US-Typs F-16 für den Ukraine-Konflikt.

Sie würden nicht nur die Verteidigung des Landes stärken, sondern wären ein starkes Signal dafür, dass Russland mit seiner Aggression scheitern werde, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch. Dagegen erklärte Russland, dass die Kampfjets zu Zielen für das russische Militär würden. In Moskau hieß es auch, dass die Flugzeuge für den Kriegsverlauf nicht entscheidend seien.

Ukraine will 48 Flugzeuge vom Typ Kampfjet F-16

„Je früher (sie geliefert werden), desto besser, sie werden sehr helfen, merken Sie sich meine Worte“, hatte der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ihnat, gegenüber newsweek.com gesagt. Wo die Kampfjets eingesetzt werden, und ab wann, bleibt ein gut gehütetes Geheimnis. Am Freitag wurde allerdings mehr darüber bekannt, wie viele Flugzeuge die Ukraine gerne hätte. „Vier Geschwader von F-16 (48 Flugzeuge) sind genau das, was wir brauchen, um unser Land von dem Aggressor zu befreien“, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag auf Twitter mit.

US-Experten schätzen, dass die F-16 Kampfjets im Zusammenhang mit der Rückeroberung der Krim eingesetzt werden sollen. „Die Ukraine hat erklärt, dass sie beabsichtigt, die Krim zurückzuerobern, dass sie dies aber lieber unblutig tun würde“, erklärte Brynn Tannehill bei Newsweek.com. Tannehill ist technischer Analyst der US-Denkfabrik RAND Corporation. Der Moment, in dem die F-16 am meisten gebraucht würden, sei der Moment, in dem sie die Krim isolieren könnten.

„Joe Bidens grünes Licht für die Lieferung von F-16 Kampfjets durch Verbündete und das Training von ukrainischen Piloten hat einen einfachen Grund: Die Ukraine soll so schnell und so weit wie möglich russisch besetzte Gebiete zurückgewinnen und die Nachschubwege für Russlands Besatzungstruppen auf der Krim abschneiden“, hatte der USA-Korrespondent des ZDF, Elmar Theveßen, gesagt.

F16-Kampfjets für die Ukraine: Wartung der Flugzeuge wird zum entscheidenden Faktor

Auch andere Einsätze sind denkbar: „Die F-16 bieten eine Garantie dafür, dass der ukrainische Luftraum umstritten bleibt“, sagte Mykola Bielieskov, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Nationalen Institut für strategische Studien der Ukraine, gegenüber Newsweek. „Die Flugzeuge werden es uns ermöglichen, eine größere Anzahl ankommender Ziele aus größerer Entfernung zu erkennen und sie zuverlässiger abzuschießen, als dies derzeit möglich ist.“ Unterdessen herrscht Einigkeit, dass es dauern kann, bis die Kampfjets tatsächlich zum Einsatz kämen. Experten gehen von Ende 2023 oder Anfang 2024 aus. F-16 seien keine magische Waffe, warnt ein US-General. Und es gibt noch eine andere Hürden zu überwinden.

„Selbst wenn es nur etwa vier Monate dauert, einen Piloten, der Erfahrung im Umgang mit einer MiG-29 oder einer Su-27 hat, auf den Umstieg auf die F-16 umzuschulen, könnte es noch länger dauern, bis Sie ein Wartungsteam haben an Ort und Stelle“, sagte der ehemalige ukrainische Verteidigungsminister Andriy Zagorodnyuk. Im Abwehrkampf gegen Russland im Ukraine-Krieg hat die Ukraine die Bundesregierung zuletzt um die Lieferung von Marschflugkörpern vom Typ Taurus gebeten. (dpa/kat)