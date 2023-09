„Nicht erst, wenn Panzer rollen“: Wann beginnt der Vorkrieg?

Wo Krieg nicht autoritär verordnet wird, wird stets für seine Unausweichlichkeit geworben, schreibt Friedensforscherin Claudia Brunner.

Wann beginnt der Vorkrieg? Mit dieser unbequemen Frage konfrontiert die aus der griechischen Mythologie bekannte Seherin Kassandra auch in Christa Wolfs gleichnamigem Werk ihre eigene Gesellschaft. Auch heute hat sie uns vieles zu sagen – und vieles zu fragen.

Krieg beginnt nicht erst, wenn Panzer rollen. Er muss geplant, organisiert und finanziert, gerahmt, legitimiert und als Mittel der Konfliktaustragung normalisiert werden: militärisch und ökonomisch, sozial und auch mental. Der Krieg verlangt unersättlich nach materiellen und immateriellen Ressourcen. Dafür muss notwendigerweise das „Hinterland“ zur Kriegspartei, die „Etappe“ zur immateriellen Ressource gemacht werden.

Die immaterielle Dimension des Krieges

Ohne akademisch, medial und politisch geführte Vor- und Nebenkriege kann weder angegriffen noch verteidigt werden. Wo der Krieg nicht autoritär verordnet und Widerstand brutal geahndet wird, wird also unablässig für seine Unausweichlichkeit geworben – in der EU auch gern mit Menschenrechten, Zivilisation und dem Frieden selbst.

Diese immaterielle Dimension des Krieges zu benennen bedeutet keine Relativierung von Ursache und Wirkung, sondern die Relationierung unterschiedlicher Ebenen von Konfliktaustragung, die nicht zwangsläufig im Krieg münden muss und uns zugleich als unvermeidbar erklärt wird. Marlene Streeruwitz spricht von einer patriarchal-kapitalistischen Logik und einer entsprechenden Grammatik des Krieges, die wir erneut zu erlernen hätten. Diese Grammatik mache uns selbst zur Beute der Kriegsführenden, so die österreichische Autorin in ihrem „Handbuch gegen den Krieg“. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine erlernen wir die Logik und Grammatik dieser neuen Normalität nicht nur in den beiden direkt involvierten Gesellschaften sehr gut, sondern auch in der gesamten EU, in Deutschland und selbst im neutralen Österreich.

Was den Krieg erst hervorbringt

Ich nenne es eine diskursive, kognitive und affektive Militarisierung, die jeden Krieg am Laufen hält und ihn überhaupt erst mit hervorbringt. Sie äußert sich nicht nur in weitgehend gleichlautender medialer Berichterstattung und formelhaftem Begriffsgebrauch in der Öffentlichkeit, was sich als „informelle Zensur“ beschreiben ließe.

Im neutralen Österreich wird das lange selbstverständliche Motto des Militärs „Schutz und Hilfe“ über Nacht zur „Mission vorwärts“. In Deutschland rahmt eine vermeintlich feministische Außenpolitik die Produktion und Lieferung von schwerem Kriegsgerät. In Finnland und Schweden verschiebt sich der jahrzehntelange Konsens über Neutralität und Blockfreiheit fast über Nacht in eine Nato-Mitgliedschaft. Frankreichs Präsident forderte, dass die EU und die USA – ganz im Namen des Weltfriedens, selbstredend – wieder zu „Waffenbrüdern“ werden müssten.

Einst faschistischer Schlachtruf „Slava Ukrainj“ aus den Mündern von Abgeordneten

Zuallererst jedoch ankerte die umfassende Militarisierung im Visuellen, wenn im Namen der Solidarität auch jene sich in die ukrainischen Nationalfarben hüllten und blau-gelbe Flaggen hissten, die vor kurzem noch behauptet hatten, Nationalismus sei der Feind des europäischen Projekts im Speziellen und des Friedens im Allgemeinen. Und früh erschallte im EU-Parlament nach einer Rede des ukrainischen Präsidenten der einst auch faschistische Schlachtruf „Slava Ukrainj“ aus den Mündern von stehend applaudierenden Abgeordneten quer über das Parteienspektrum.

All diese vermeintlichen Nebensächlichkeiten helfen dabei, die ohnehin seit Jahren stattfindende Aufrüstung Europas zu rechtfertigen, die sich in milliardenschweren Sonderbudgets für nicht EU-Vertrags-konforme Militäreinsätze, in der Umetikettierung von Rüstungsforschung zu Wettbewerbs- und Industrieförderung und im Euphemismus der „europäischen Friedensfazilität“ manifestiert. Auch diese Wortwahl ist kein Zufall, wird doch in Zeiten ihrer Aufrüstung der vermeintlich genuine Friedenscharakter der EU umso vehementer beschworen. Auf den Terrains der diskursiven, kognitiven und affektiven Militarisierung, in den meist unbeachteten Vor- und Nebenkriegen wird für die Normalisierung dessen mobilisiert, was zugleich von allen verurteilt zu werden scheint.

Kassandra widersetzt sich dem allgegenwärtigen Diskurs der Unvermeidbarkeit, indem sie unbequeme Fragen stellt, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Und sie benennt die vielen Nebengeräusche des Krieges, deren Herkunft nicht nur im als feindlich beschworenen Lager auszumachen ist. In aller Widersprüchlichkeit erhebt sie Widerspruch. Sie macht sich selbst angreifbar, indem sie angreift, was selbstverständlich geworden ist. Von der historischen Figur der widerspenstigen jungen Frau sollten wir auch für die Gegenwart des Krieges in Europa lernen und seiner Praxis ebenso wie seiner Logik laut widersprechen.

