Schwere Verluste im Ukraine-Krieg: Russland lässt angeblich die Leichen seiner Soldaten zurück

Von: Daniel Dillmann

Teilen

Im Krieg mit Russland wirft die Ukraine dem Kreml vor, sich nicht um die Leichname der gefallenen Soldaten zu kümmern. Die Körper würden einfach zurückgelassen werden.

Im Ukraine-Krieg* gehen die Angaben über die Zahl der Verluste auf Seiten Russlands* stark auseinander.

Laut Angaben der Ukraine* soll die Armee von Russlands Präsident Wladimir Putin* im Ukraine-Konflikt* mehr als 17.000 Soldaten verloren haben.

Moskau* soll die Leichen russischer Soldaten in den Straßen zurücklassen. Kiew* fordert den Kreml auf, die Gefallenen nach Hause zu transportieren.

Kiew - Seit mehr als einem Monat bekriegen sich Russland und die Ukraine. Die Friedensverhandlungen treten auf der Stelle. Ein Ende des Ukraine-KriegS ist noch nicht in Sicht.

Die anfängliche Strategie Moskaus, die Ukraine blitzkriegartig einzunehmen und so die Verluste von Soldaten und technischem Gerät gering zu halten, ging gehörig schief. Nun steckt die Armee des Kremls fest, erzielt kaum noch Gebietsgewinne und zieht sich mancherorts bereits wieder zurück.

Lage in der Ukraine aktuell dramatisch – hunderte verstorbene russische Soldaten in zurückeroberten Dörfern

Das Bild, dass sich den ukrainischen Soldaten in den teilweise zurückeroberten Dörfern zeigt, ist dramatisch. Laut Angaben der Nachrichtenportals Euronews berichtet das Verteidigungsministerium in Kiew von hunderten Leichen russischer Soldaten. Offenbar wurden diese von der russischen Armee nicht geborgen und zu Beerdigungen nach Hause transportiert. Gestützt werden diese Angaben von Bildern, die die Nachrichtenagentur AFP verbreitet. Doch auch diese Bilder lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht überprüfen.

Der Gouverneur der Stadt Mykolajiw, Vitaly Kim, appellierte nun an seine Bevölkerung, die Leichen der russischen Soldaten entweder zu beerdigen oder dem Militär zu übergeben. So soll die Verbreitung von Krankheiten verhindert und den gefallenen Menschen ihre letzte Ehre erwiesen werden. „Wir sind keine Monster“, schrieb Kim in einem Telegram-Kanal. Laut Euronews schickte Kim zum Beweis seiner Behauptungen Bilder getöteter, mutmaßlich russischer Soldaten.

Ein zerstörter Panzer der russischen Armee in der Ukraine. Die Armee von Wladimir Putin soll sich auf dem Rückzug befinden. © AFP

Ukraine aktuell: Gesichtserkennungssoftware soll Leichen als russische Soldaten identifizieren

Im Kreml wiederum gibt es keine Reaktionen auf die Behauptungen aus der Ukraine. Für Oleksandr Kamyshi, Chef der ukrainischen Eisenbahn, hat dafür eine Begründung parat. „Um der ‚siegreichen‘ Propaganda willen sind sie bereit, den Müttern sogar die Möglichkeit zu nehmen, die Leichen zu begraben“, so Kamyshi via Telegram.

Bereits des Öfteren gab es Meldungen, dass Russland seinen Soldaten untersagt habe, die als „Hundemarken“ bekannten Namensschilder zu tragen – wohl um eine Identifizierung unmöglich zu machen. Das wiederum aber will die Ukraine nun mithilfe von Künstlicher Intelligenz erreichen. Software zur Gesichtserkennung soll die Leichen des Kriegs in der Ukraine als Mitglieder der russischen Armee ermitteln. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters.

Was für die Leichen gilt, das gilt aktuell auch für die Verluste insgesamt, die Russland im Ukraine-Konflikt erdulden muss. Wirklich überprüfen lassen sich die Angaben aus Kiew kaum. Laut Angaben von Kyiv Independent sollen diese aber höher sein als bei beiden Kriegen in Tschetschenien 1994 und 1999 und sogar die Todeszahlen des Kriegs der Sowjetunion in Afghanistan* übertreffen.

Ukraine: aktuelle Zahlen der militärischen Verluste

17.300 Soldaten

605 Panzer

1723 gepanzerte Truppentransporter

305 Artilleriegeschütze

54 Luftabwehrgeschütze

131 Hubschrauber

81 Drohnen

1184 Fahrzeuge

7 Kriegsschiffe

21 Spezialfahrzeuge

4 Mobile Raketensysteme

Laut Schätzungen der Nato* dürfte die aktuelle Zahl der getöteten russischen Soldaten zwischen 7.000 und 15.000 liegen. Russland selbst spricht von etwa 1.350 gefallenen Soldaten. Eine Erklärung für die zahlreichen Bilder von Leichen, die in Telegram-Kanälen wie „Look for your own“ gepostet werden, hat der Kreml aber bislang noch nicht abgegeben. (dil) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.