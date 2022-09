Wendepunkt im Ukraine-Krieg? Selenskyj wird deutlich: „Umstände haben sich geändert“

Ukraine-Krieg: Kämpfe in Charkiw dauern an – Stadt an russischer Grenze befreit

Von: Helena Gries, Teresa Toth, Karolin Schäfer, Moritz Serif, Diana Rissmann, Nadja Austel, Vincent Büssow, Nail Akkoyun, Lucas Maier

Ukrainische Truppen rücken weiter vor, Russland greift wieder an. Die Ukraine will 6000 Quadratkilometer von Russland zurückerobert haben. Der News-Ticker.

Gegenoffensive der Ukraine: Kiew hat angeblich 6000 Quadratkilometer zurückerobert

Kiew hat angeblich 6000 Quadratkilometer zurückerobert Waffenlieferungen: Der russische Botschafter sieht von Deutschland „rote Linie“ überschritten.

Der russische Botschafter sieht von Deutschland „rote Linie“ überschritten. Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 11.48 Uhr: Nach Angaben der Regierung in Kiew machen die ukrainischen Streitkräfte bei ihrer Offensive in der Region Charkiw weiter gute Fortschritte. „Das Ziel ist die Befreiung der Region Charkiw und darüber hinaus – aller von der Russischen Föderation besetzten Gebiete“, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar der Nachrichtenagentur Reuters. „Die Kämpfe gehen weiter. Es ist noch zu früh, um zu sagen, dass die volle Kontrolle über die Region Charkiw erlangt wurde.“

+++ 11.18 Uhr: Die Ukraine hat die Befreiung der Stadt Wowtschansk im Oblast Charkiw an der russischen Grenze bestätigt. Der staatliche Grenzschutzdienst veröffentlichte am Morgen ein Video mit der Überschrift „Wowtschansk ist wieder zu Hause“, das ukrainische Truppen zeigt, die russische Flaggen und Schilder von Gebäuden in der Stadt entfernen. Wowtschansk wurde am ersten Tag der Invasion besetzt und soll am 11. September von russischen Truppen geräumt worden sein.

Aufnahme vom 11. September: Ukrainische Soldaten in rückeroberten Gebieten in der Region Charkiw. © Cover-Images/Imago

+++ 09.45 Uhr: Nach Einschätzung britischer Geheimdienste sind führende Einheiten der russischen Armee durch den Ukraine-Krieg enorm geschwächt. Besonders in der Anfangsphase des Krieges habe es schwere Verluste gegeben, von denen sich die Truppen nicht erholt hätten, hieß es im Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Betroffen sei etwa die Erste Gardepanzerarmee. Teile dieser Einheit, die zu den prestigeträchtigsten des russischen Militärs gehöre, hätten sich in der vergangenen Woche aus der Region Charkiw zurückgezogen.

+++ 07.30 Uhr: Wie die Washington Post schreibt, sieht der US-Geheimdienst den russischen Rückzug aus dem Gebiet Charkiw als einen Wendepunkt im Krieg. Die ukrainische Gegenoffensive erhöhe den Druck auf Russland, seine Truppen zu verstärken, sagten US-amerikanische und westliche Beamte der Washington Post. Obwohl die nächsten Schritte Russlands unklar seien, sagte ein ungenannter US-Beamter, dass Russlands „Schwächen aufgedeckt wurden und es keine großen Reserven an Arbeitskräften oder Ausrüstung hat“.

Derweil gehen russische Angriffe weiter: Wie der Gouverneur der Region Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, mitteilte, hat Russland die Gemeinde Esman in der Region Sumy am 12. September 18 Mal mit Artillerie und 17 Mal mit Mörsergranaten angegriffen. Auch die Gemeinde Shalyhynska wurde sechs Mal mit Selbstfahrlafetten beschossen, sagte Zhyvytskyi.

Ukraine-News: Ukraine will 6000 Quadratkilometer von Russland zurückerobert haben

Update vom Dienstag, 13. September, 06.20 Uhr: Die ukrainische Armee hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj seit Anfang September mehr als 6000 Quadratkilometer Land von den russischen Besatzern zurückerobert. „Unsere Truppen bleiben in Bewegung“, sagte er am Montagabend in Kiew. Angesichts von russischen Raketenangriffen auf das Stromnetz seines Landes forderte er vom Ausland eine schnellere Lieferung von Luftabwehrwaffen.

Der ukrainische Generalstab berichtete von russischen Attacken an vielen Stellen der Front. In dem von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerk Saporischschja entspannte sich die Lage derweil etwas, weil zwei Stromleitungen zum Kühlsystem der abgeschalteten Reaktoren repariert werden konnten. Für die Ukraine ist am Dienstag der 202. Tag im Abwehrkampf gegen die russische Invasion. In Deutschland geht die Diskussion über eine Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern an das angegriffene Land weiter.

Ukraine-News: Russland stoppt offenbar Entsendung neuer Truppen

+++ 22.30 Uhr: Das von russischen Truppen besetzte AKW Saporischschja in der Ukraine ist wieder an zwei Reservestromleitungen angeschlossen. So könne eine Leitung das Kühlsystem der abgeschalteten Reaktoren versorgen, die zweite sei in Reserve, teilte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien am Montagabend mit. Der sechste und letzte Reaktor sei heruntergefahren worden und benötige nun weniger Strom zur Kühlung.

Trotzdem bleibe die Lage in und um das größte Kernkraftwerk Europas mitten im Kampfgebiet prekär, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi der Mitteilung zufolge. Die vier Hauptleitungen seien zerstört, das Kraftwerk liefere keinen Strom. „Eine nukleare Schutz- und Sicherheitszone ist dringend erforderlich“, sagte er. Er habe darüber die ersten Konsultationen mit allen Beteiligten geführt (s. Update v. 16.34 Uhr).

News zum Ukraine-Krieg: Ukrainische Truppen fahnden nach Kollaborateuren

+++ 21.45 Uhr: Die ukrainischen Truppen durchkämmen die zurückeroberten Gebiete im Osten nach Kollaborateuren der russischen Besatzungsmacht. Außerdem würden Minen geräumt, teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht am Montagabend mit. Er machte keine weiteren Angaben zum Vordringen der Ukrainer, die die russischen Truppen im Gebiet Charkiw weitgehend in die Flucht geschlagen haben. Fotos zeigten ukrainische Soldaten am Montag in Sjwatohirsk im Gebiet Donezk. Eine Bestätigung für die Einnahme der Stadt mit einem wichtigen orthodoxen Kloster gab es nicht.

Der Generalstab berichtete von Kämpfen am Montag fast entlang der gesamten Frontlinie im Osten. Mehrere Angriffe der russischen Armee seien abgewehrt worden. Die eigene Luftwaffe und Artillerie habe mehrere russische Kommandopunkte und Depots zerstört. Die Militärangaben waren nicht unabhängig überprüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Russland stoppt offenbar Entsendung neuer Truppen

+++ 20.00 Uhr: Das Militärkommando der Russischen Föderation hat die Entsendung neuer Einheiten in die Ukraine nach der ukrainischen Gegenoffensive gestoppt. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit. „Das Militärkommando der Russischen Föderation hat die Entsendung neuer, bereits gebildeter Einheiten auf das Territorium der Ukraine ausgesetzt“, heißt es auf der Facebook-Seite des Generalstabs.

Weiter soll die aktuelle Situation dafür sorgen, dass viele freiwillige Kämpfer aus Russland auf den Einsatz im Nachbarland verzichten. Unter anderem sorge dafür die medizinische Versorgung: „Insbesondere in den russischen Krankenhäusern werden die Diagnosen und die Art der Kampfverletzungen absichtlich vereinfacht, und es wird keine Zeit für die Rehabilitation eingeräumt, um die Soldaten schnell wieder in die Kampfzone zu bringen.“

Unabhängig ließen sich diese Informationen bislang nicht. Der Kreml äußerte sich bisher nicht zu den Behauptungen der Ukraine.

News zum Ukraine-Krieg: Ukrainische Streitkräfte nehmen strategisch wichtigen Ort ein

+++ 18.00 Uhr: Wie CNN berichtet, sind die ukrainischen Streitkräfte dabei, die Kontrolle über die besetzte Stadt Swjatohirsk in der Region Donezk zu übernehmen. Dies zeigten geolokalisierte Bilder und Videos, auf denen ukrainische Einheiten am Fluss Siwerskyj Donez zu sehen sind. Darüber hinaus weist der US-Nachrichtensender auf das beschädigte Verwaltungsgebäude der Stadt hin, über dessen Eingang die Flagge der Ukraine weht.

Die Kleinstadt Swjatohirsk gilt als strategisch wichtig, da eine ukrainische Kontrolle sämtliche Rückzugsversuche der verbleibenden russischen Soldaten enorm erschweren würde.

News zum Ukraine-Krieg: Pro-russische Kräfte bewegen sich auf Bachmut zu

+++ 17.28 Uhr: Während die ukrainische Gegenoffensive im Osten des Landes Erfolge verzeichnet, berichtet Denis Puschilin, pro-russischer Führer der selbsternannten „Volksrepublik Donezk“ von erfolgreicher Gegenwehr im Donbass. Derzeit sollen sich Streitkräfte der „Volksrepublik Donezk“ in Richtung Bachmut bewegen.

Die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti beschreibt die Region Bachmut als „wichtigen Verkehrsknotenpunkt“, welcher derzeit von ukrainischen Truppen kontrolliert wird.

News zum Ukraine-Krieg: IAEA will Sicherheitszone rund um AKW Saporischschja

+++ 16.34 Uhr: Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) setzt sich für eine Sicherheitszone um das umkämpfte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ein. Russland, das die Anlage besetzt, und die Ukraine müssten sich darauf einigen, das AKW und die Umgebung nicht mehr zu beschießen, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Montag in Wien. Er bestätigte Journalistinnen und Journalisten, dass sein Vorschlag nicht den Abzug von Waffen und Truppen umfasse. „Wir müssen es einfach halten“, sagte er.

Grossi hatte in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats vorige Woche eine Sicherheitszone gefordert, ohne seinen Plan näher zu erklären. Der IAEA-Generaldirektor berichtete am Montag (12. September), dass er sowohl mit Kiew als auch mit Moskau in Kontakt stehe. Zu den offenen Fragen gehören demnach der Radius der Zone und die Tätigkeiten der in Saporischschja stationierten IAEA-Experten. Laut Grossi könnten diese Experten über allfällige Verletzungen der Waffenruhe berichten.

Grossi bestätigte, dass das Herunterfahren des letzten aktiven Blocks von insgesamt sechs Reaktoren in Saporischschja am Montagmorgen abgeschlossen wurde. Der Schritt wurde nach wiederholten Ausfällen der externen Stromversorgung gesetzt, die zur Kühlung der Reaktorkerne und des Atommülls dient. Reparaturen der Stromleitungen seien im Gange. Doch es bestehe weiterhin ein Risiko eines Atomunfalls, falls es zu neuen kriegsbedingten Schäden komme, betonte Grossi. Denn auch in abgeschaltetem Zustand müsse das Atommaterial weiter gekühlt werden.

News zum Ukraine-Krieg: Russland beschießt Charkiw weiterhin

+++ 14.56 Uhr: Im umkämpften Charkiw ist erneut die Strom- und Wasserversorgung ausgefallen, wie Bürgermeister Ihor Terechow am Montagnachmittag auf Telegram erklärte. Grund seien heftige Beschüsse der russischen Truppen. Bereits am Sonntagabend (11. September) spitzte sich die Lage in der Millionenstadt zu.

„Die Situation von gestern Abend hat sich wiederholt. Aufgrund des Beschusses wurde die kritische Infrastruktur außer Betrieb gesetzt, was zum Verlust der Strom- und Wasserversorgung in Charkiw führte“, sagte Terechow. Rettungskräfte und Mitarbeitende der Versorgungsunternehmen würden jedoch bereits daran arbeiten, „die Folgen des Beschusses zu beseitigen“.

+++ Update vom Montag, 12. September, 03.50 Uhr: Die ukrainische Armee hat nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj die strategisch wichtige Stadt Isjum im Osten des Landes von den russischen Truppen zurückerobert. Die Armee habe „hunderte unserer Städte und Dörfer befreit“, zuletzt die Städte Isjum, Balaklija und Kupjansk, sagte Selenskyj am Sonntagabend in einer Videoansprache.

Zuvor hatten die Behörden einen Stromausfall in weiten Teilen der Ostukraine gemeldet, Kiew machte russische Angriffe auf Infrastruktur für die Blackouts verantwortlich.



Wendepunkt im Ukraine-Krieg? Selenskyj wird deutlich: „Umstände haben sich geändert“

Update vom Sonntag, 11. September, 7.50 Uhr: Die Gegenoffensive der Ukraine kommt laut mehreren Medienberichten gut voran. Das Einsatzkommando Süd meldete am Samstag (10. September) die Rückeroberung mehrerer von russischen Truppen besetzten Gebiete. Darauf ging auch Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Videoansprache am Samstag ein: „In den vergangenen Tagen hat uns die russische Armee ihre beste Seite gezeigt – ihre Rückseite.“

Unterdessen betont Selenskyj, dass er es als mittlerweile völlig unmöglich ansieht, mit Russland über das Ende des Krieges zu verhandeln. Das sagte der ukrainische Präsident während der jährlichen Konferenz der Yalta European Strategy (YES). Diese fand vom 9. bis 11. September in Kiew statt und rund 70 Politiker, Diplomaten, Geschäftsleute, Aktivisten und Experten aus rund 20 Ländern teilgenommen. Auch Außenministerin Annalena Baerbock war am Samstag überraschend nach Kiew gereist.

Selenskyj verhängt weitere Sanktionen gegen Russland

Erstmeldung vom Donnerstag, 8. September, 7.35 Uhr: Die ukrainische Armee scheint bei ihrem Gegenangriff gegen die russischen Invasoren im Osten des Landes Fortschritte zu machen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner Videoansprache vom Mittwoch (7. September), es gebe „gute Nachrichten aus der Region Charkiw“. Aus Berichten russischer Kriegskorrespondenten ergibt sich, dass die ukrainische Armee bei der Stadt Balaklija erfolgreich vorrückt und mehrere Ortschaften zurückerobert hat.

Als politische Drohgebärde in Richtung Moskau verhängte die Ukraine Sanktionen gegen 606 Mitglieder der russischen Führung. „Sie tragen Verantwortung für den Krieg Russlands gegen die Ukraine“, sagte Selenskyj. Von 32 Mitgliedern des russischen Sicherheitsrates unter Vorsitz von Präsident Wladimir Putin wurden 28 auf die ukrainische Strafliste gesetzt. Von 450 Abgeordneten der russischen Staatsduma sind es 424, von 170 Senatoren im Föderationsrat 154, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Selenskyj nannte keine Details zu den Sanktionen. Die Ukraine habe angefangen, die Strafen juristisch, politisch und diplomatisch durchzusetzen. (nak/na/hg/vbu/kas mit dpa/afp)