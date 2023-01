Scholz stimmt Panzer-Lieferung an die Ukraine zu – unter bestimmten Voraussetzungen

Ukraine erhält „mächtige Waffen“: Schweden liefert Archer-System

Von: Sandra Kathe, Katja Thorwarth, Nail Akkoyun, Christian Stör

Schweden unterstützt die Ukraine mit dem „fortschrittlichsten Artilleriesystem der Welt“. Liefert Deutschland Leopard-Panzer? Die Frage ist noch offen. Der News-Ticker.

+++ 14.32 Uhr: Schweden will der Ukraine zur Verteidigung gegen den russischen Angriff das Artilleriesystem Archer zur Verfügung stellen. Die schwedischen Streitkräfte erhielten den Auftrag, die Lieferung von Archer vorzubereiten, gab Ministerpräsident Ulf Kristersson bei der Präsentation neuer Militärhilfe für die Ukraine in Stockholm bekannt.

Über eine Lieferung des schwedischen Artilleriesystems Archer in die Ukraine ist in dem skandinavischen EU-Land seit längerer Zeit diskutiert worden. Es handelt sich dabei um ein System mit hoher Präzision, das schnell auf Rädern bewegt und schnell abgefeuert werden kann. Es steht seit längerem weit oben auf der ukrainischen Wunschliste. Verteidigungsminister Pål Jonson bezeichnete Archer als „das vielleicht fortschrittlichste Artilleriesystem der Welt“.

Ukrainische Soldaten präsentieren eine NLAW-Panzerabwehrrakete.

Die Ukraine erhält nach Angaben von Wirtschaftsministerin Ebba Busch auch bis zu 50 in Schweden hergestellte Schützenpanzer CV 90 (Stridsfordon 90) sowie Panzerabwehrwaffen vom Typ NLAW. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte der schwedischen Regierung bei Twitter für die „mächtigen Waffen“.

News zum Ukraine-Krieg: Kreml warnt den Westen vor Waffenlieferungen

+++ 13.28 Uhr: Der Kreml hat die Diskussion im Westen über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine als sehr gefährlich kritisiert. Das führe den Konflikt auf „eine qualitativ neue Ebene, die aus Sicht der globalen und gesamteuropäischen Sicherheit nichts Gutes bedeutet“, warnte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Allein die Diskussion über die Lieferung von Waffen, „die es erlauben, Schläge gegen russisches Territorium zu führen, ist potenziell höchst gefährlich“, so Peskow.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew drängt auf Lieferung von Kampfpanzern

+++ 12.08 Uhr: In Kiew hat der Chef des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, vor dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein noch einmal auf die Lieferung von Panzern gedrängt. „Die Frage der Panzer für die Ukraine sollte so schnell wie möglich geklärt werden“, schrieb Jermak auf Telegram. Das gelte ebenso für zusätzliche Flugabwehrsysteme. „Wir haben keine Zeit, die Welt hat diese Zeit auch nicht“, unterstrich der 51-Jährige. Zögern koste ukrainische Menschenleben.

Selenskyj kritisiert Zögern bei Panzerlieferungen

+++ 10.15 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Bundeskanzler Olaf Scholz indirekt für seine Linie bei der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine kritisiert. Manchmal dürfe man nicht abwägen und sich nicht vergleichen. „Wenn du beispielsweise sagst: Ich gebe Panzer, wenn jemand anderes ebenso Panzer gibt. Ich bin mächtig in Europa, ich helfe, wenn jemand außerhalb von Europa auch hilft“, sagte Selenskyj per Videoansprache in Davos. „Mir scheint, dass dies keine sehr richtige Strategie ist.“ Den Namen des deutschen Kanzlers nannte der Ukrainer dabei nicht.

Update vom Donnerstag, 19. Januar, 7.00 Uhr: Die USA verlangen von Deutschland, dass das Kanzleramt nicht nur anderen Staaten die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern erlaubt, sondern auch selbst welche liefert. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Am Donnerstag kommt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zu Gesprächen mit seinem neuen deutschen Amtskollegen Boris Pistorius (SPD) nach Berlin.

Parallel wollen die USA der Ukraine keine Waffen liefern, „die sie nicht reparieren können, die sie nicht unterhalten können und die sie sich langfristig nicht leisten können, weil das nicht hilfreich ist“, sagte US-Verteidigungsstaatssekretär Colin Kahl vor Journalisten. „Es geht nicht um einen Nachrichtenzyklus oder darum, was symbolisch wertvoll ist, sondern darum, was der Ukraine auf dem Schlachtfeld wirklich hilft.“ Zugleich schloss Kahl nicht völlig aus, dass die USA der Ukraine in Zukunft Abrams-Panzer liefern könnten.

Scholz stimmt Panzer-Lieferung an die Ukraine zu – unter bestimmten Voraussetzungen

+++ 22.20 Uhr: Nach langem Zögern hat SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz offenbar der Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine zugestimmt, gleichzeitig aber betont, dass die Lieferung nur unter bestimmten Bedingungen erfolgen könne. Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend. So berichtete etwa die Süddeutsche Zeitung von einem Telefonat zwischen Scholz und US-Präsident Joe Biden, in dem der Bundeskanzler Biden aufgefordert habe, die Ukraine auch mit Abrams-Kampfpanzern zu beliefern.

Auch das Boulevardblatt Bild meldete unter Berufung auf Regierungskreise, dass Scholz auf die US-Lieferung von Abrams-Panzern bestehe, damit Russlands Machthaber Wladimir Putin die Nato nicht spalten könne. Das Kanzleramt wollte sich am Mittwochabend zu den Berichten nicht äußern. Scholz betont in der Debatte über Waffenlieferungen seit Kriegsbeginn vor fast einem Jahr aber stets, Deutschland unternehme keine Alleingänge, sondern stimme sich bei wichtigen Schritten immer mit den Partnern eng ab – insbesondere mit den USA und Frankreich.

Scholz zögert weiter – EU-Parlament und Nato-Generalsekretär machen Druck

+++ 21.55 Uhr: Sowohl Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg als auch das EU-Parlament in Straßburg haben sich im Laufe des Tages für mehr Unterstützung für die Ukraine starkgemacht und damit den zögernden Bundeskanzler Olaf Scholz zunehmend unter Druck gesetzt. Das Europaparlament hat Scholz sogar explizit dazu aufgefordert, den Weg für die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine „ohne weitere Verzögerung“ freizumachen. Kurz bevor der Westen am Freitag im rheinland-pfälzischen Ramstein über weitere Militärhilfe berät, nahm der Entscheidungsdruck auf Scholz damit weiter zu.

Auch Nato-Generalsekretär Stoltenberg betonte im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos, dass der Westen die Ukraine in diesem „Kampf für die eigenen Werte und die Demokratie“ unterstützen müsse. Er erwarte, dass von dem Treffen in Ramstein die Botschaft ausgehen wird, dass der Westen die Ukraine mit schwereren und mehr modernen Waffen unterstützen wird.

Ukraine-Verhandlungen: Scholz hält sich zu Leopard-Panzern weiter bedeckt

+++ 19.45 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine eine unbefristete Fortsetzung der deutschen Unterstützung im Konflikt mit Russland zugesichert – die mögliche Lieferung des Kampfpanzers Leopard 2 aber weiter offen gelassen. „Wir werden die Ukraine weiterhin unterstützen – so lange wie notwendig“, sagte Scholz am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte kurz nach Scholz‘ Rede mehr „Tempo“ bei den Waffenlieferungen.

Deutschland steht unter wachsendem Druck der Ukraine und anderer Partner, Leopard-Panzer für den Kampf gegen die russischen Invasionstruppen zu liefern. Diese Panzer dürften auch ein zentrales Thema des Treffens westlicher Unterstützerstaaten der Ukraine am Freitag am US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein sein.

Selenskyj appeliert an Partner im Westen

+++ 18.15 Uhr: In einer Videoschalte im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die westlichen Partner der Ukraine zu mehr Entschlossenheit aufgerufen. Nur wenn den schnellen Handlungen Russlands ohne zu zögern entgegengetreten würde, könne der Ukraine in der Verteidigung gegenüber ihrem Angreifer geholfen werden. „Die Zeit, die die freie Welt zum Nachdenken benötigt, nutzt der Terrorstaat zum Töten“, mahnte Selenskyj in seiner Rede im Rahmen der Konferenz.

Zeitgleich forderte Selenskyj die Partnerländer der Ukraine auf, mit ihren Panzerlieferungen schneller zu sein als Russland mit neuen Angriffen, wie der britische Guardian berichtet. Selenskyjs Einschätzung nach habe der Winter die Angriffshandlungen zwar etwas ausgebremst, dennoch könne der Krieg nur beendet werden, wenn es der Ukraine gelänge, russische Besatzungstruppen vollständig von ukrainischem Gebiet zu verdrängen. Neben der kollektiven Unterstützung der Länder der freien Welt forderte Selenskyj laut Bericht des Guardian auch finanzielle Unterstützung sowie weitere Hilfen bei der Ausrüstung ukrainischer Truppen.

Verhandlungen zum Ukraine-Krieg: Scholz äußert sich in Davos

+++ 16.33 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wie erwartet zum Ukraine-Krieg und möglichen deutschen Panzerlieferungen geäußert. Deutschland sei „einer der größter Unterstützer“ der Ukraine und werde dem Land im Krieg gegen Russland weiterhin zur Seite stehen. Man wolle neben „humanitärer und militärischer Hilfe“ noch mehr leisten.

Die deutsche Regierung werde weiterhin in enger Absprache mit Frankreich, den USA und Großbritannien über die Vorgänge im Ukraine-Krieg beraten. Man wolle aber sichergehen, dass der Konflikt nicht zu einem Krieg zwischen Russland und der Nato ausarte, sagte Scholz.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Kissinger spricht in Davos über Nato-Mitgliedschaft der Ukraine

Erstmeldung vom Mittwoch, 18. Januar: Kiew/Moskau/Davos – Während in der Ukraine der russische Angriffskrieg unvermindert und mit Härte geführt wird, treffen sich Politiker und Wirtschaftsvertreter zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Bestimmendes Thema ist der Krieg in der Ukraine. Während US-Präsident Joe Biden nicht an dem Forum teilnimmt, wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwochnachmittag eine Rede vor dem Plenum des Treffens halten. Mit Spannung wird erwartet, ob er sich zu möglichen Panzerlieferungen an Kiew äußert.

Bereits am Dienstag (17. Januar) hatte der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger in Davos gesprochen. Für Beobachter überraschend war sein Meinungswechsel zum Thema Ukraine und Nato-Beitritt nach der russischen Invasion. „Vor diesem Krieg war ich gegen eine Mitgliedschaft der Ukraine, weil ich befürchtete, sie könnte genau den Prozess starten, den wir jetzt sehen“, sagte Kissinger per Videoschaltung auf dem Weltwirtschaftstreffen (WEF). Unter den jetzigen Voraussetzungen sei „die Idee einer neutralen Ukraine nicht länger sinnvoll“, sagte der 99-Jährige.

Der langjährige Top-Diplomat hatte sich monatelang für eine Waffenruhe in der Ukraine ausgesprochen, die mit der Anerkennung russischer Gebietsgewinne einhergegangen wäre. Doch in seiner Botschaft an das WEF sagte Kissinger nun, eine Nato-Mitgliedschaft wäre eine „angemessene Folge“ der russischen Invasion.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Russland hält UN-Sicherheitsratssitzung zur Ukraine ab

Während in Davos die globalen Krisen debattiert werden, kündigte ein russischer Gesandter bei den Vereinten Nationen eine Reaktion Moskaus auf die Kritik am Ukraine-Konflikt an. Wie Newsweek berichtet, sei ein informelles Treffen im UN-Sicherheitsrat geplant, in der die „antirussische Haltung“ thematisiert werde. Das Portal zitiert den ersten russischen stellvertretenden Vertreter bei den Vereinten Nationen, Dmitry Polyanskiy, der sich über „westliche Sponsoren der Ukraine“ lustig machte. Die Mitglieder der Vereinten Nationen würden „einmal im Monat“ bei den Diskussionen über den Krieg eine „antirussische“ Haltung einnehmen.

Schließlich sprach er eine Warnung vor den bevorstehenden UN-Sitzungen aus und formulierte: „Ich werde nicht näher darauf eingehen, was auf unseren Vorschlag hin Anfang nächster Woche im Sicherheitsrat geschehen wird.“ Die „Gegner“ Russlands sollen demnach „im Dunkeln bleiben“, sagte er und fügte hinzu, dass man nach einer „antirussischen“ Sitzung versuchen werde, eine Sitzung zu einem Thema zu organisieren, „das für sie unangenehm ist“. (red mit Agenturen)