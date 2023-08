Journalismus: „Jetzt geht es ans Eingemachte“

Im Gespräch

Der scheidende FR-Politikchef Martin Benninghoff und seine Nachfolgerin Christine Dankbar über Journalismus in Krisenzeiten, den AfD-Höhenflug der AfD und den Umgang mit dem Klima-Aktivismus.

Ein ungewöhnliches Treffen: Der Noch-Politik-Ressortleiter der FR, Martin Benninghoff, empfängt seine Nachfolgerin Christine Dankbar zum Gespräch – oder ist es andersherum? Eine Schlüsselübergabe der besonderen Art, nur ohne Schlüssel. Stattdessen geht es um ihr Verständnis von Politikjournalismus, konträre Meinungen in der Redaktion, Gendern und Klima-Aktivismus, den Umgang mit der AfD – und Journalismus in einer Diktatur: China.

Martin Benninghoff: Christine, wir haben – neben unserer Tätigkeit in der Leitung des FR-Politikressorts – noch eine Gemeinsamkeit: Wir, Du als gebürtige Bayerin, ich als Rheinländer, sind beide aus Berlin nach Frankfurt gekommen.

Christine Dankbar: Das war mir gar nicht klar.

Benninghoff: Was verbindest Du mit Frankfurt?

Dankbar: Ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder die gleiche Situation gehabt. Wenn man sagt, dass man nach Frankfurt geht, gibt es immer eine kurze Pause und dann heißt es, oh interessant, die Bankenstadt. Banken, das verbinden die Berliner mit Frankfurt. Dass hier auch der Deutsche Fußballbund seinen Sitz hat, ist kaum ein Thema. Meist hat man mir zu verstehen gegeben, dass Frankfurt nicht gerade eine schöne Stadt sei, was aus Berliner Sicht schon anmaßend ist, denn Berlin ist im landläufigen Sinne auch keine Schönheit. Aber die Berliner halten ihre Stadt für das Zentrum Deutschlands, was bei den Hauptstadtjournalisten ganz ähnlich ist. Ein Grund mehr, mal ein bisschen aus der Blase herauszukommen. Wobei ich natürlich regelmäßig nach Berlin pendeln werde. Die Stadt ist nun mal der Regierungssitz.

Benninghoff: Wie ist Deine Erfahrung mit der „Berliner Blase“, von der immer die Rede ist? Gibt es die so wirklich?

Dankbar: Doch, das ist schon so. Aber das liegt auch am Takt der Politik. In den Sitzungswochen des Bundestages sind die Termine bei Politikern und Journalisten so getaktet, dass man wirklich kaum aus dem Regierungsviertel herauskommt. Ich weiß aber von vielen Abgeordneten, dass sie versuchen, ein bisschen von der Stadt mitzubekommen. Es klappt aber nicht immer. Insofern bewegt man sich da schon ein bisschen in einer eigenen Welt. Und wir Journalistinnen und Journalisten bewegen uns entsprechend mit.

Benninghoff: Wie behält man bei all der Nähe die professionelle Distanz?

Dankbar: Das ist ein Thema, aber auch wenn es ein bisschen zynisch klingt: Die Ampelregierung macht es einem schon einfacher. Es wird so viel gestritten im politischen Berlin, dass ich da keinen Mainstream erkennen kann, der der journalistischen Berichterstattung manchmal vorgeworfen wird. Ich kenne kein politisches Thema, das in den letzten Wochen und Monaten verhandelt wurde, über das ich nicht mehrere Meinungen gehört hätte. Andererseits tut es aber auch gut, mal ein bisschen rauszutreten aus den Fachsimpeleien des inneren Zirkels und die Sache mal aus größerer Entfernung zu betrachten.



Benninghoff: Was reizt Dich an der Aufgabe hier in Frankfurt?

Dankbar: Mich reizt, dass die Frankfurter Rundschau die Politikberichterstattung ernst nimmt, in jeder Hinsicht und im besten Sinne. Man sieht es am Umfang, man sieht es an der Qualität, und man sieht es auch daran, dass eben nicht nur aus dem politischen Berlin berichtet wird, sondern dass es eine ausführliche Auslandsberichterstattung gibt, von eigenen Leuten, nicht nur von Agenturen. Ich merke das auch an der Auswahl der Themen, wie die Dinge verhandelt werden. Womöglich wird hier auch noch mal gründlicher über eine Herangehensweise an ein Thema diskutiert als in Berlin, wo man immer auch das Gefühl hat, etwas zu verpassen. Wie hast Du das hier empfunden?

Benninghoff: Frankfurt liegt bundespolitisch in der Peripherie. Daher ist die Verbindung zu Berlin wichtig, auch die persönliche Nähe zu den Abgeordneten und Parteien. Vieles geht zwar online, trotzdem: Ferndiagnosen aus Frankfurt sind auf Dauer zu wenig. Insofern finde ich es richtig, dass Du den Draht als Wahl-Berlinerin in die Hauptstadt hältst und auch ab und an vor Ort sein wirst. Meine Frage nach der „Berliner Blase“ hat den Hintergrund, dass viele dem Hauptstadtjournalismus eine zu große Kumpanei mit der Politik vorwerfen. Und mehr noch: Manche misstrauen den Medien sogar pauschal, eine bedenkliche Entwicklung – und ich finde, in dieser Pauschalität auch total falsch. Wie verändert solche Kritik Deiner Meinung nach unseren Beruf?

Dankbar: Ich denke, dass dagegen nur größtmögliche Transparenz hilft. Man stellt sich ja selbst immer die Frage: Wen lässt man zu Wort kommen und wen nicht? Früher hat man im Artikel das Ergebnis dieser Überlegungen präsentiert, jetzt ist es ab und zu auch wichtig, den Recherche-Weg mit einzubeziehen. Den hundertprozentig objektiven Artikel gab es ja sowieso nie. Aber es ist auch wichtig Stellung zu beziehen. Es gibt Fakten wie den Klimawandel. Da ist es absurd, das zur Meinungssache zu deklarieren.

Benninghoff: Absolut. Deshalb stellt die FR ja auch die Klimaberichterstattung in den Mittelpunkt. Was Meinungsartikel angeht, ist es auch wichtig, dass wir mit unseren Leitartikeln in den Austausch mit den Leserinnen und Lesern gehen – und sie nicht mit unseren Meinungen von oben herab beglücken wollen. Ich finde schon, dass wir Journalist:innen von unserem hohen Ross herabsteigen müssen, so zumindest werden wir mitunter wahrgenommen.

Dankbar: Ja, vom Katheter sollten mittlerweile alle Kollegen herabgestiegen sein.

Benninghoff: Die Forderung nach Transparenz steht bei mir etwas unter Phrasenverdacht. Alle reden von Transparenz, aber richtig in die Karten schauen lassen möchte sich dann doch keiner. Wir müssen viel besser zeigen, wie wir arbeiten – und wie wir zu Themen kommen. Da kann die Print-Zeitung lernen von Newslettern und Podcasts, die viel stärker auf die Mitwirkung des Publikums hinwirken. Allerdings legt auch die klassische FR viel Wert auf die Leserbriefe und den Austausch … Trotzdem: Wir sollten viel mehr auf das Publikum zugehen. Und natürlich müssen die Journalist:innen zu ihren Fehlern stehen.

Dankbar: Ja, das ist ein Problem. Das Thema hat man früher auch gern mal ausgesessen. Wir hatten bei der „Berliner Zeitung“ früher auf der Seite acht, der Meinungsseite, einen Korrekturkasten. Der hatte aber nur Platz für ein paar Zeilen, so nach dem Motto: Mehr Fehler gibt’s nun mal nicht. Der Kasten ist längst weg. Die Printausgaben haben sich eben auch massiv verändert. Die Seite 1 der Frankfurter Rundschau lebt nach einigen Formatveränderungen jetzt vor allem von der Optik.

Benninghoff: Der Optik, der Schlagzeile, der kreativen Aufmachung. Wir haben verschiedene Varianten, die diskutieren wir jeden Tag – und Du bald. Wir können auch einen Kommentar nach vorne nehmen, wenn das Thema wichtig ist. Oder mit dem Titel spielen. Im vergangenen Jahr haben wir einen Aufmacher über Mario Draghi mit „Draghisch“ überschrieben. Humor hilft manchmal. Ich bin der Überzeugung, dass das Spielerische manchmal das Ernsthafte besonders gut konturiert. Der Witz, der doppelte Boden, das ist die Würze. Manche finden sowas aber auch zu „magazinig“ und zu wenig nachrichtlich. Wie immer eine Frage der Dosis.

Dankbar: „Draghisch“ war sehr gut, ja – und wäre früher sicherlich als zu kommentierend kritisiert worden. Wir sind uns ja, glaube ich, schon einig, dass es diese absolute Objektivität oder Neutralität in den Texten gar nicht gibt. Nun wird aber auch viel über „Haltung“ im Journalismus diskutiert. Wie definiert die Rundschau das?

Benninghoff: Die Begrifflichkeit musste ich vor meinem Start bei der FR auch erst einmal auswendig lernen, inhaltlich war mir das klar: linksliberal. Unsere Haltung ist, reduziert aufs Wesentliche, menschenfreundlich. Das heißt, man grenzt keine Gruppen aus, marginalisiert keine Minderheiten, argumentiert im Zweifelsfall aus der Perspektive der Opfer und der Benachteiligten. Das ist aber nicht ohne, weil diese Perspektive – ich sage mal – ressourcenaufwändig ist. Als Beispiel: Eine Redaktion mit dieser Haltung macht vielleicht nicht dasselbe wie die anderen, sondern versucht, mit kleineren Akteuren ins Gespräch zu kommen, mit Organisationen, NGOs, mit Einzelmeinungen. Der Draht zum Kanzleramt und den Ministerien, ins Willy-Brandt- und Konrad-Adenauer-Haus ist natürlich auch wichtig.

Dankbar: Und was heißt das für Dich persönlich?

Benninghoff: Jetzt kommt der springende Punkt: Für mich bedeutet Haltung, aus einer ähnlichen Richtung zu kommen, dann aber auszuschwärmen. Ich gehe auf die Barrikaden, wenn bestimmte Akteure nicht zu Wort kommen sollen oder Diskurse ignoriert werden, nur weil irgendeiner aus der falschen Ecke „Siehste“ sagen könnte. Das betrifft auch die Klimabewegung: Wir teilen das grundsätzliche Ziel, dass der Umbau weg von fossilen Energien unbedingt sein muss, aber die Mittel der „Letzten Generation“ halte ich nicht alle für tauglich. Aus Sicht einer funktionierenden repräsentativen Demokratie graut es mir vor dem Argument, fast alles sei erlaubt, weil ein höheres Ziel erreicht werden soll – und sei es noch so gut. Ich weiß aber auch, in der Redaktion sehen das andere anders, übrigens auch innerhalb meines – und bald Deines – Politik-Teams. Mir gefällt das. Ich finde es stark, das in einem Pro und Kontra abzubilden – oder auf Seite eins in einem Kommentar zu fragen, wie wir das eigentlich finden? Mir macht das unglaublich viel Spaß.

Dankbar: Bei der „Berliner Zeitung“ gab es eine Diskussion über den Begriff Klimakleber. Verwenden wir ihn oder nicht? Wie macht die Rundschau das?

Benninghoff: Wir würden eher Klimaaktivistinnen und -aktivisten sagen – und auch gendern (lacht).

Dankbar: Gegendert wird auch?

Benninghoff: Ja, und Klimakleber:in ist ja eigentlich ein Kampfbegriff, aber der kommt auch schon mal in unsere Texten vor. Aber selten, und dann eingeordnet.

Dankbar: Ich finde aber auch, dass sich das Wort eingemeindet hat und damit die negative Konnotation etwas verloren hat. Manche Aktivisten verwenden ihn selbst bereits. Aber wenn wir jetzt über Haltung sprechen, wo ist da die Grenze zum Aktivismus? Für mich wäre da klar eine Grenze überschritten. Journalismus ist kein Aktivismus – auch wenn es um den Klimawandel oder Krieg und Frieden geht.

Benninghoff: Ich bin beruflich auch so sozialisiert, übrigens auch, was die strikte Trennung von Bericht und Kommentar angeht. Ich will nicht ausschließen, dass der Aktivismus in Einzelfällen die Lust zu berichten antreibt. Da ist die Grenze zwischen Idealismus und Aktivismus schnell überschritten. Darüber reden wir auch in der Redaktion. Letztlich ist das doch eine Frage des Handwerks: Man muss mit allen reden, die demokratisch legitimiert sind oder auf demokratischem Boden stehen. Ich würde es falsch finden, wenn jetzt zum Beispiel aus einer reinen Haltungsfrage heraus nur linke Parteien hier bei uns zu Wort kämen. Jetzt kommt natürlich wieder der große Satz von Hajo Friedrichs, dass man sich als Journalist mit keiner Sache gemein machen sollte, auch nicht mit einer guten. Alles richtig und schön. Aber wenn es darum geht, die Demokratie gegen jene zu verteidigen, die unser System auch mit den Mitteln eigener Medien unterhöhlen wollen, dann werde ich zum Aktivisten. Da schimmert der Bürger durch den Journalisten. Aber das lebe ich dann in einem Kommentar aus – und kann dennoch eine sachliche Nachricht schreiben.

Dankbar: Das sehe ich genauso. Aber wenn wir nun dabei sind, wer zu Wort kommt und wer nicht – wie weit geht das bis in die rechten Parteien hinein? Wie behandelt man da die AfD?

Benninghoff: Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, denn es ist ja keine normale Partei. Ich mühe mich seit zehn Jahren ab, angemessen mit ihr umzugehen. Ich habe in meinen jüngeren Jahren für den zeitweiligen ARD-Politik-Talker Günther Jauch gearbeitet und bin mitverantwortlich dafür, dass wir damals Björn Höcke ins Fernsehen eingeladen haben. Der hat dann erst mal süffisant die Deutschlandfahne herausgeholt und in die Kamera gehalten. Backstage hat er sich wie Bolle über seinen Coup vor einem Millionenpublikum gefreut. Darauf bin ich nicht stolz. Reingefallen.

Im Gespräch Martin Benninghoff, 43, leitet das Politik-Ressort der FR noch bis Ende August. Dann wechselt der gebürtige Bonner zum Handelsblatt als China-Korrespondent und berichtet aus Shanghai. Zuvor war Benninghoff bei der „Financial Times Deutschland“ und der FAZ, daneben hat er Bücher über Nordkorea, Musik und den Islam in Deutschland geschrieben. Er ist verheiratet, hat ein Kind, und lebt (noch) in Oberursel. Christine Dankbar, 59, führt vom 1. September an das Politik-Ressort der FR. Sie war bisher Politische Korrespondentin der „Berliner Zeitung“ und in früheren Jahren auch für die Taz und den „Tagesspiegel“ tätig. Ihr Spezialgebiet ist die Bundespolitik, für die sie einen Koffer in Berlin behält – und für die politischen Diskussionen mit ihren beiden Söhnen, die in Berlin und Brandenburg studieren.

Dankbar: War das der Moment, als er sie sich über die Armlehne gelegt hat?

Benninghoff: Genau. Damals war das noch der Versuch, diese Leute zu entzaubern. Aber die lassen sich nicht mal eben im TV-Talk und auch nicht in einem gedruckten Interview entzaubern. Aber an alle, die immer mit dem unterkomplexen Argument „gebt denen keine Bühne“ kommen: Totschweigen klappt genau so wenig. Ich muss sagen, alle diese Strategien sind gescheitert. Die Partei wird immer größer, und jetzt geht es ans Eingemachte: Die AfD versucht zumindest in Teilen Deutschlands die Axt an die Demokratie zu legen, und da ist die Frage, wie gehen wir damit um?

Dankbar: Das fragt sich wohl jede Redaktion in Deutschland …

Benninghoff: Ich bin natürlich dafür, über die AfD zu berichten und sie zu problematisieren und ihre Strategien aufzuzeigen, wie sie zum Beispiel Medien verächtlich macht, wie sie die anderen Parteien als „Altparteien“ beschimpft. Ich wäre jetzt aber dagegen, Interviews im Wortlaut zu bringen, und das machen wir nicht. Es gibt zu viele Leute bei der AfD, die diese Situation schamlos ausnutzen würden, um hinterher Dinge in ein Interview zu schreiben oder das Gespräch abzubrechen oder ein Video zu drehen für die Werbung in den eigenen Medien. Ich bin nicht bereit, da mitzuspielen. Ich kann nur allen raten, diese Gleichmacherei von Linkspartei und AfD nicht mitzumachen, wie es in Teilen der Union der Fall ist. Das stimmt nämlich einfach nicht, bei den Linken sind engagierte Demokrat:innen, auch wenn ich inhaltlich nicht alles teile.

Dankbar: Ja, das sehe ich genauso. Wobei eine mutmaßliche Wagenknecht-Partei wahrscheinlich die einzige wäre, die der AfD Stimmen abnehmen könnte. Das werden weder Markus Söder noch Friedrich Merz schaffen, auch wenn sie sich noch so konservativ präsentieren.

Benninghoff: Wahrscheinlich. Wagenknecht würde auch im Westen die ganzen verflossenen sozialdemokratischen Arbeitermilieus ansprechen, die jetzt zum Teil – zum Beispiel im Ruhrgebiet – leichte Beute für die AfD sind. Da ist nur die Frage, wo zieht man die Grenze? Also gegen einen Diskurs, an dem Frau Wagenknecht teilnimmt, kann ja niemand was haben. Die Frage ist, ob sie sich auch zu einer Demokratieverächterin entwickelt und gegen den Öffentlich-Rechtlichen-Rundfunk schimpft und Verschwörungstheorien verbreitet, wie die AfD. Es gibt auch bei der CDU und CSU viele Meinungen, die ich nicht teile und die dennoch völlig legitim sind. Die Frage ist immer, ob sie sich gegen die Demokratie richten.

+ Wortlaut-Interviews mit AfD-Leuten sind keine gute Idee – da sind sich Benninghoff und Dankbar einig. © Renate Hoyer

Dankbar: Es ist vermutlich so, dass es in Deutschland ein gewisses Potenzial rechtslastiger Wählerinnen und Wähler gibt. Sie hatten früher keine Partei, der sie ihre Stimme geben konnten und wollten, und jetzt haben sie eine. Wir beobachten ja nicht nur in Deutschland einen Rechtsruck, es gibt ihn in vielen Ländern. Wenn man die AfD im Bundestag beobachtet, dann sieht man, dass sie das Parlament nur als Bühne benutzt. Es gibt keinerlei konstruktive Mitarbeit. Insofern kann die Partei auch nicht für sich in Anspruch nehmen, dass man ihre Politiker für Interviews anfragt oder sie in der Berichterstattung so behandelt wie die anderen.

Benninghoff: Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir diese Partei nicht bei jedem Thema mitdenken. Das ist auch eine Sache, die die Politik falsch macht. Ich glaube, viele Journalist:innen arbeiten sich zu sehr an der AfD ab, wir ja auch gerade. Aber ab einem gewissen Punkt muss man einfach sagen, das ist undemokratisch, das ist ausländerfeindlich, in Teilen antisemitisch, lasst uns nicht über jedes Stöckchen springen, das die AfD hinhält.

Dankbar: Dennoch leben wir trotz aller Schwarzmalerei immer noch in einer offenen Gesellschaft, in der noch Rede und Gegenrede möglich ist, auch wenn man sich vielleicht Häme oder auch Hass zuzieht. Du gehst jetzt nach China, eine ganz andere Gesellschaft. Wie wird Deine journalistische Arbeit da aussehen? Die Grenzen sind da ja eher eng gesteckt, oder?

Benninghoff: Das wird auf jeden Fall in jeder Beziehung eine Herausforderung.

Dankbar: Sehr diplomatisch formuliert, Du bist schon gut eingeschworen auf die neue Aufgabe.

Benninghoff: Ich bin ja noch im Prozess der Visaerteilung, was nicht nur eine Formsache ist (lacht). Also, ich erwarte nicht, dass mir da die Türen offen stehen, ganz im Gegenteil, das hat sich dramatisch verändert. Ich war in den Nullerjahren zum ersten Mal und damals sehr häufig in China, und da war das Riesenland noch auf Austausch aus. Ich habe damals als Musiker in China ein paar Tourneen gespielt, und wir haben an Universitäten, Schulen und sogar in einer Fabrik vor den Arbeiter:innen gespielt.

Dankbar: Tatsächlich?

Benninghoff: Ja, wir haben beim Gitarrenbauer Sound King in der Hafenstadt Ningbo vor der Belegschaft gespielt, das war ganz offen. Das hat sich wohl radikal geändert. Die Türen sind heute weitgehend zu, und die Herausforderung wird natürlich sein, dass man dort als Satellit wahrgenommen wird und sich am leichtesten unter anderen Satelliten bewegt, nämlich unter deutschen, europäischen, amerikanischen Unternehmen. China nahe zu kommen, ist schwerer – aber eben eine reizvolle Aufgabe. So, war das wieder zu diplomatisch? (lacht)

Dankbar: Ja (lacht). Wie sieht es dort mit den Behörden aus, mit den staatlichen Stellen?

Benninghoff: Es gibt aktuell zumindest den Trend, dass China versucht, im Konflikt mit den USA die Europäer ein Stück weit auf die eigene Seite zu ziehen. Das heißt, die Türen stehen wieder einen Spaltbreit offen, zumindest offener als vor einem Jahr. Das kann sich aber morgen schon wieder ändern. Und am Ende des Tages lebst du, wohnst du in einer Diktatur, in einer Autokratie, die aber nach meinem Wissen zumindest, was ich bislang so mitbekommen habe, auch im unmittelbaren Lebensumfeld ein relatives Gefühl von Freiheit vermittelt. Das ist nicht wie in Nordkorea, das ich auch von innen erlebt habe. Aber klar, du lebst unter ständiger Bewachung als ein normaler Mensch und erst recht als Journalist.

Dankbar: Die digitale Überwachung in China finde ich beängstigend, vor allem dort, wo das Verhalten mit Sozialpunkten bewertet wird und entsprechende Konsequenzen für die einzelnen Menschen hat.

Benninghoff: Ja, aber das ist vergleichsweise subtil. Es ist also nicht die Repression mit der härtesten Gangart, hat aber natürlich ihren einschüchternden Effekt. Es wird interessant sein, das aus der Nähe anzusehen. Ich gehe ja auch mit Familie hin. Mein Sohn wird in Shanghai eingeschult werden.

Dankbar: Geht er dort auf eine internationale Schule?

Benninghoff: Es ist eine deutsche Schule, damit wir auch wieder gut ins deutsche System zurückkehren können. Trotzdem wollen wir nicht in einer Expat-Blase herumkriechen. Ich hoffe, dass wir viele chinesische Nachbarn haben werden.

Dankbar: Lernst Du Mandarin?

Benninghoff: Ja, Einzelunterricht und eine Art Boot-Camp. Ich will natürlich schnell besser werden, wenn ich endlich mehr Zeit dafür habe.

Dankbar: Es ist schon faszinierend, dass China in unserer globalisierten Welt immer noch ein bisschen eine Black Box ist – schon allein wegen der komplexen Sprache.

Benninghoff: China ist, obwohl das Interesse seit einigen Jahren sehr groß ist, in Deutschland immer noch unterbelichtet. Aber wenn ich jetzt sehe, wer so volontiert und in die Medienhäuser reinkommt, das sind oft schon junge Sinologinnen und Sinologen, die gab’s da vor 30 Jahren nicht ansatzweise.

Dankbar: Aber viele sprechen doch sicherlich Englisch in China, oder?

Benninghoff: Klar, in den Metropolen, aber dann stehst Du eben immer nur mit einer gewissen Auswahl an Leuten im Kontakt. Da sind dann immer die Akademikerinnen und Akademiker und vor allem die mit Auslandserfahrung. Wie kommt man aber an die mit den anderen Ansichten heran? Das ist – und da bin ich wieder bei meinen diplomatischen Worten – die große Herausforderung.

Dankbar: Da wünsche ich Dir viel Glück.

Benninghoff: Das kann ich brauchen, danke. Viele Grüße an das Politik-Team, ich schaue weiter zu aus der Ferne (lacht).